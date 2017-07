Rikthimi i plehrave, firma e parë e Ramës

Pa u mbyllur boja e turpit zgjedhor të 25 qershorit, Edi Rama po nxiton të garantojë borxhlinjtë e mandatit të parë, se do t’u qëndrojë angazhimeve zullumqare. Në median “France24”, ai shpalli se do t’i qendrojë firmës për sjelljen e plehrave në Shqipëri dhe sulmoi gazetaren, e cila i kujtoi se ky ligj nuk ishte në fakt një kërkesë e Bashkimit Evropian. Kryeministri, në një format jashtë kontrollit, duket se në mandatin e dytë do të kthehet jo veç në një fatkeqësi shqiptare, por edhe në një rrezik evropian e mesdhetar

Ministrja Gjosha: Si fillim të riciklojmë mbetjet tona, të mos spekulojmë me ligjet e Brukselit

Pasi siguroi timonin e shumëkërkuar përmes kontratës me krimin dhe lidhjen e gangsterëve me pushtetin, Edi Rama premton se puna e parë që do realizoj në këtë mandat të dytë si kryeministër, është kthimi i ligjit të plehrave. Kjo organizatë kriminale që sundoi në këto 4 vite ia doli t’i çoj shqiptarët në zgrip të varfërisë përmes aferave të njëpasnjëshme. Tanimë, që ia doli të rrëmbente timonin e pushtetit dhe të siguronte i vetëm 74 mandate, kryerilindasi kërkon t’i rikthehet skandalit me importin e plehrave, ligj që do t’i shërbej veçse interesave të mafias në kurriz të qytetarëve shqiptar. Këtë, Edvini e demonstroi, ndërsa foli në televizionin francez France 24. Duke iu drejtuar gazetares franceze, Rama i tha televizionit francez se mediat e kanë kthyer tërësisht në drejtimin e gabuar, sepse ka të bëjë vetëm me miratimin e legjislacionit evropian.“Është një gjë për të cilën më duhet të them edhe televizionet franceze, përfshirë dhe tuajin e kanë kthyer tërësisht në drejtimin e gabuar. Kjo çështje nuk ka qenë gjë tjetër veçse miratimi i legjislacionit të BE-së. E drejta e industrisë për të importuar dhe ekspertuar. Ma ka vënë në pozicion të vështirë, por nuk ka asgjë tjetër, vetëm miratimi i legjislacionit evropian. Gazetaria shqiptare duhet të bëjë më përpara duke bërë pyetjet e duhura”, tha Rama. Ndërkohë vlen të theksojmë se ky biznes kriminal që solli mjaft tension social, agresivitet tek të rinjtë, dhe pasiguri ekstreme duket se është i pandalshëm nga kryekrimineli i Shqipërisë. Në mandatin e parë, Edi Rama dhe karteli i tij fituan miliona euro mbi rrënimin e vendit, mbi rrënimin e shoqërisë, ndërsa sot teksa ia doli ta siguronte i vetëm timonin e qeverisjes, premton për një qeverisje të egër dhe që do të rëndoj veçse në kurriz të shqiptarëve të mjerë. Miratimi i ligjit të plehrave, si detyrë e parë e mandatit të dytë të Ramës, është tjetër provë e qartë se qeveria Rama e ka braktisur përfundimisht interesin publik dhe do t’i shërbej pakicës që sërish do të pasurohet në kurriz të shumicës. Kryeministri me këtë ligj do t’i marr “ oksigjenin” qytetarëve shqiptarë. Të gjitha kushtet politike, ekonomike dhe të sistemit të drejtësisë në Shqipëri bëjnë që importi të jetë i rrezikshëm dhe lehtësisht të futet në dorë të kriminelëve dhe mafies ndërkombëtarë të plehrave, paçka se Edvini deklaron se e bën këtë pasi e kërkon legjislacioni i BE-së. Në fakt e vërteta është se jo çdo ligj i BE-së është i përshtatshëm për vendin tonë. Shqipëria, pikë së pari ka nevojë të ricikloj plehrat që janë të shpërndarë në çdo cep, pastaj i duhet të mendoj për botën. Por, pasi dha lajmin e kthimit të mbetjeve, Rama në videomonologun e tij banal, të mbushur me mashtrime dhe shifra të gënjeshtra premton investime në vepra publike, konkretisht në rrugë. Krye rilindasi u shfaq dje para qytetarëve shqiptar më i relaksuar se asnjëherë më parë, pasi përmes parave të pista të drogës dhe lidhjeve me botën e krimit e siguroi timonin ashtu sikundër e dëshiroi dhe hapi thesin e rrenave. Por, ndërsa Edi Rama u kreh gjatë dje para pasqyrës, Shqipëria është e mbërthyer nga kriza e rëndë ekonomike, nga varfëria, nga pasiguria, nga mungesa e shpresës dhe besimit për një të ardhme më të mirë. Rilindja rurale sipas kryeministrit është projekti ose puna e dytë që do të realizoj me 74 mandate në xhep. Në fakt, shqiptarëve iu mjaftoi 4 vjeçari i parë për të parë dështimin e plotë të qeverisjes së Ramës. Ky mandat i dytë i blerë me paratë e drogës dhe krimit duke shfrytëzuar varfërinë ekstreme të shqiptarëve, jo vetëm që do të jetë i dështuar, por më keq akoma do të jetë për shqiptarët, goditja finale drejt rrugës së pafundme të greminës dhe krizës së rëndë financiare.

Ligji për importin e plehrave/ Gjosha replikon me Ramën: Si fillim të riciklojmë mbetjet tona/ Ministrja e Integrimit Klajda Gjosha i është përgjigjur deklaratës së kryeministrit Rama në intervistën për ‘France 24’, ku tha se ligji për importin e plehrave është përafruam me atë të legjislacionit të BE-së. Me anë të një statusi në Facebook, Gjosha thekson se jo çdo ligj i BE-së është i përshtatshëm për Shqipërinë, duke shtuar se si fillim duhet të riciklojmë plehrat që kanë mbytur Shqipërinë, pastaj të mendojmë për të botës.

Ja postimi i plotë i Gjoshës: “Dëgjoj shpesh përfaqësues të politikës që kur duan t’i ikin përgjegjësisë për iniciativa te cilat bien ndesh me vullnetin e qytetareve, përdorin shprehjen “thjesht kemi përafruar legjislacionin me atë të Bashkimit Europian”! E njëjta gjë ka ndodhur edhe me ligjin për importin e mbetjeve, i cili ka ardhur sërish në vëmendje. Se pari, Shqipëria është ende një vend në zhvillim, ku jo çdo legjislacion i BE-së i shkon për shtat në këto momente standardeve dhe kushteve në të cilat ne ndodhemi dhe aq më tepër tolerancës ndaj riciklimit të mbetjeve të huaja. Është më mirë të tregojmë që dimë të riciklojmë edhe këto mbetjet tona që në zona të tëra të Shqipërisë i gjen edhe pranë qendrave të banuara, duke rrezikuar seriozisht shëndetin e qytetarëve. Së dyti, duhet të marrë fund fshehja pas BE-së dhe duhet të fillojmë t’i japim fund alibive tona për interesa të ngushta. Dhe nëse vërtet duam t’i ngjasojmë sado pak Europës duhet të dëgjojmë zërin e qytetarëve, që pikërisht për këtë çështje foli me një zë më të lartë se kurrë!