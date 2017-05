“Rilindja” bekon korrupsionin në koncesionin e Check Up-it me një tjetër vendim

Konçensioni i Check up-it ose Kontrolli Mjekësor Bazë Falas përbën ndoshta të parën konratë abuzive dhe të ideuar për të vjedhur maskimalisht shqiptarët, që kryeministri Edi Rama firmosi në bashkëpunim me ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj. Dyshja e më sipërme nën sloganin e reformimit dhe transformimit të shëndetësisë u përpoqën ta shesin këtë dhuratë të tyre për oligarken dhe klienten kryesore të qeverisë, Vilma Nushi si gjoja një gur themeli në përmirësimin e shërbimit shëndetësor për qytetarët. Propaganda qeveritare punoi fort përgjatë katër viteve për të mbrojtur 120 milonë eurot e taksapaguesve shqiptarë, të cilat nëpërmjet koncesionit famëkeq të Check Up-it iu falën si mall pa zot mikeshës së kryeministrit, por as kronikat me regji të paguar dhe as “fake-neës’ nëpër portalet pro “Rilindjes” nuk mund të shmangnin të vërtetat tronditëse lidhur me këtë vjedhje të paprecedentë në historinë e shtetit shqiptar. Skandalet me këtë koncension të dështuar që në fillimet e veta, nisën që më janar të 2016, kur Beqja, i kthyer në simbol të korrupsionit “rilindas”, u detyrua të pranonte se e kishte paguar kompaninë e Vilma Nushit, 1.7 miliardë lekë më shumë se puna që ajo kishte kryer për atë që iu shit shqiptarëve si kontroll mjekësor falas. Thellimi i skandalit erdhi pak kohë më pas kur opozita publikoi detaje të reja që tregonin se në vitin 2015 Check Up–i u krye nga 244 mijë shqiptarë, por kompania e klientes qeveritare Vilma Nushi ishte paguar prej dyshes hajdute Rama-Beqja sikur kontrollin ta kishin kryer 355 mijë qytetarë. Pra sikur të mos mjaftonte vjedhja e 1.7 miliardë lekëve, qeveria e pagoi Vilmën edhe për 110 mijë persona më shumë, gjë që shihet qartë edhe në një dokument të siguruar nga portali Lapsi.al. Ndërkohë abuzimet e mësipërme u përforëcuan me vendime të tjera të ish-ministrit Beqja, i cili e favorizoi kompaninë fituese duke shtuar brezin e personave që do të duhet të kryenin Check Up-in. Kështu sipas dokumentave rezulton se në vendimin fillestar mosha e atyre që u nënshtroheshin kontrolleve ishte 40 -65 vjeç, ndërsa me ndërhyrjen e qeverisë ajo u ndryshua dhe u bë 35 – 70 vjeç. Të gjitha këtyre vendime që rëndojnë në kurriz të qytetarëve shqiptarë dhe pasurojnë oligarkët e lidhur me kryeministrin, së fundmi i është shtuar edhe një i rradhës, që ka po për qëllim rritjen e numrit të personave që duhet të kryejnë kontrollin shëndetësor bazë. Qeveria e turpit ka vendosur që familjarët e personave, të cilët trajtohen me ndihmë ekonomike t’i nënshtrohen me detyrim këtij kontrolli mjekësor, pasi në të kundërt nuk do të mund të marrin paratë e përkrahjes sociale. Kështu anëtarët e rreth 80 mijë familjeve që janë përfituese të ndihmës ekonomike duhet të paraqesin medoemos vërtetimin se kanë kryer Check Up-in dhe këtë “dhuratë” që mbart brenda një akt të paprecedentë hajdutërie ua u ka bërë Ministrja që sapo ka marrë drejtimin e dikasterit të Mirëqënies Sociale, Olta Xhaçka më datë 8 maj 2017. Zgjerimi i skemës së personave që i nënshtrohen Check Up –it, është një tentativë për të justifikuar paratë që merr kompania “Marketing & Distribution” e Vilma Nushit, e cila sipas kontratës koncesionare paguhet për 475 mijë kontrolle në vit, pa marrë parasysh nëse këto kontrolle kryhen apo jo. E vërteta tronditëse, që hedh dritë mbi abuzimin me paratë e shqiptarëve lidhet padyshim me faktin se sipas statistikave të Ministrisë së Shëndetësisë, që prej vitit 2015 deri në muajin nëntor të vitit 2016, kontrollin në fjalëe e kanë kryer 349 mijë individë, ose thënë ndryshe 37% e personave të parashikuar, por kompania e Vilma Nushit është paguar për 475 mijë kontrolle. Ndërkohë abuzimin me shifrat e koncensionit të Check Up-it e ka nxjerrë në pah edhe një konstatim i pak ditëve më parë nga BIRN, ku theksohej se shqiptarët paguan dyfish më shtrenjtë për Check Up –in në vitin 2015. “Bilanci i kompanisë që fitoi tenderin e shumëdebatuar të kontrollit shëndetësor zbulon se Check Up-i i kushtoi taksapaguesve 554 milionë lekë vetëm për 9 muaj të vitit 2015, ndërsa kompania investoi gjithsej 337 milionë lekë dhe fitoi neto 45 milionë lekë, pasi kishte një kapital të vetin prej vetëm 30 milionë lekësh”, shkruante BIRN. Në shkrimin e BIRN gjithashtu theksohet se vetë Fondi i Sigurimeve të Detyrueshmë të Kujdesit Shëndetësor kishte vlerësuar se në vitin 2015 duhet të përftonin nga projekti 917 mijë persona, por përfituan vetëm 224.420 persona. Vendimet e njëpasnjëshme të qeverisë Rama për të ruajtur bashkëpunimin e tij me Vilma Nushin nga sulmet e drejta të opozitës dhe medias, që deri më sot kanë hedhur dritë mbi abuzime të mëdha me paratë e taksapaguesve, tregojnë se koncesioni ka dështuar. Gjithashtu vlen të konstatojmë se fitimet marramendëse të kompanisë së Vilmës dhe rënia e besimit të shqiptarëve, e konvesrtuar në një numër gjithnjë e më të ulët të personave që i besojnë këtij projekti, pasqyrojnë qartë se kjo ishte një skemë e mirëfilltë korruptive e vënë në zbatim për të mbushur xhepat personalë.