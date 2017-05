Risitë e listës “Basha”/Intelektualja Rudina Hajdari, pasuesja e tribunit të demokracisë

Partia Demokratike si forcë epokale në të gjitha proceset demokratike në Shqipëri, krijesa që shembi muret e komunizmit e krijoi urën lidhëse të Shqipërisë me Europen, patjetër se do të kishte një guximtarë për të kapërcyer mbi barrierën e fortë të sistemit e për tu bërë Prinjës i lirisë i pagëzuar me emrin Azem Hajdari.

Por kur ikin të mëdhenjtë nga padrejtësia apo bota kriminale gjithsecili lëndohet, hutohet e ndihet keq, gjithnjë me shikimin a la njeri pas apo vdiq fare, kjo sipas traditës shqiptare!

E vërteta është se Azemi paska lënë pasuri të çmuar e shumë të vyer për shoqërinë tonë shqiptare, një familje e cila shërben, krijon e ndërton, ajo çfarë e nderon sot jo vetëm të djathtën shqiptare por politikën në tërësi është përzgjedhja e znj. Rudina Hajdari për deputete e Kuvendit të Shqipërisë.

Vërtetë krenari e kënaqësi kur e njeh dhe e takon personalitetin njerëzor dhe human e cila përcillet në mënyrë perfekte nga zonja Hajdari. Dashuria për njerëzit e kontakti i afërt me ata, sot në këtë botën e trazuar krijon hapësira shpirtërore për të hequr plagën e lëndimit, për të afruar shpresën në vend të mosbesimit.

Ndërsa forca intelektuale e shkollës Amerikane na jep garanci të forta për mbështetje e shërbesë për të ardhmen në shëndoshjen e demokracisë tonë të brishtë.

Përzgjedhja nga Lideri i PD-së Z. Basha për Znj. Rudina Hajdari vërtetë ngjason me vendet e qytetëruara ku përzgjidhen pinjollët kur ata mbartin me vete vlera të larta qytetarie e të vyera për shoqërinë. Lapraka mori vlerësimin maksimal për këtë përzgjedhje. Të votojmë elitën tonë politike, me votën tonë për Partinë Demokratike të drejtuar nga Z. Lulzim Basha. Voto PD-në!.

Autori është kreu i degës nr.11 së PD-së Tiranë