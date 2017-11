Ristani reagon pas deklaratës së ambasadorit Lu: “Jo vetëm peshqit e mëdhenj, në rrjetën e drejtësisë edhe ata që kanë notuar në ujërat e pista të krimit e korrupsionit”  

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani ka reaguar në lidhje me deklaratat e një dite më parë të Ambasadorit amerikan Donald Lu mbi arrestimin e atyre që i quajti “peshqit e mëdhenj” në janar të 2018-ës. Përmes një komenti në rrjetet sociale, Ristani shkruan se sot është dita që edhe ata që kanë notuar në ujëra të pista të korrupsionit, të kapen nga rrjetat e drejtësisë. “Unë besoj se sot është dita që jo një peshk i madh, as dy e tre, por të gjithë ata që kanë notuar në ujërat e pista të krimit dhe korrupsionit duhet të kapen nga rrjeta e drejtësisë. Çdo demokrat dhe njeri i ndershëm i këtij vendi duhet të duartrokasë ambasadorin Lu dhe specialistët amerikanë antikrim, për përgatitjet dhe ndihmën ndaj institucioneve ligj zbatuese shqiptare, në mënyrë që për një kohë rekord nga sot, mundësisht brenda dy muajve, brenda janarit që vjen, të jenë para drejtësisë krerët, ideatorët, frymëzuesit, nxitësit, mbështetësit, ekzekutorët dhe përfituesit e mëdhenj nga situata kriminale që po i zë frymën Shqipërisë”, shkruan Ristani në rrjetet sociale.

Bylykbashi: ‘Peshkun e madh’ në Kuvend qeveria e veshi me imunitet/ Deklarata e djeshme ambasadorit amerikan Donald Lu për arrestimin e ‘peshqve të mëdhenj’ është komentuar gjatë në vend. Në një deklaratë të bërë paraditen e djeshme, deputeti i PD-së, Oerd Bylykbashi shprehet se sipas Boselinos, institucionet kanë për detyrë të flakin politikanët e afërt me mafian, por mazhoranca e drejtuar nga Edi Rama nuk e flaku ne duart e drejtësisë Saimir Tahirin, por e mbrojti nga rrjeta e saj duke e veshur me imunitet. “Dekriminalizimi sipas Paolo Borselinos‎. “Ekziston një keqkuptim baze. Politikani qe ka frekuentuar mafioze, nëse nuk dënohet nga gjykata, është i ndershëm. Jo! Gjykata mund te beje vetëm saktësime te natyrës gjyqësore. INSTITUCIONET KANE DETYREN te flakin politikanet e afërt me Mafien, për te qene te ndershme, por edhe te shfaqen te tilla.‎” (Paolo Borselino – prokuror antimafia i vrare nga Mafia ne 1992). Peshkun e madh ne e patëm ne Parlament. Mazhoranca nuk e flaku ne duart e Drejtësisë, por e mbrojti nga rrjeta e saj duke e veshur me imunitet. A thua do te beje vaki gjë e re ne janar 2018 qe duhet te presim deri atëherë? Shihni kur te dalin e te thonë zyrtarisht se Task Forca nuk ka fuqi prapavepruese qe te merret me 2017, se do te ishte antikushtetuese. Madje Helsinki, Soros, etj do te organizojnë tryeza bindëse qe është kështu. Fundja, pa i plotësuar Rama me dorën e vet organet e vetingut, si mund te ketë Drejtësi?! Ndaj edhe Tahiri nuk hyn te peshqit e mëdhenj se është i 2013-2017. Ku e dinte Borselino‎ i ngrate se, 25 vite pas atentatit ndaj tij, ka edhe Ed Ramë qe nuk ka lenë peshkaqen te krimit pa futur ne institucione, madje ka dhe Këshill Mandatesh qe zëvendëson gjykatën. Po ka edhe shou përpara ndërkombëtaresh, ku Rama zotohet se peshkaqeni do kape peshkaqenët. Eh sa gjera nuk dinte Borselino!