Rritet kreditimi i fermerëve shqiptarë, Fed Invest mbulon 40 % të fshatrave në vend

Rreth 150 mijë kredi bujqësore janë dhënë në 25 vitet e fundit nga Fed Invest për fermerët shqiptarë. Ky institucion financon aktivitetet bujqësore dhe blegtorale të banorëve të fshatit duke iu ardhur në ndihmë atyre për të zgjeruar fermat apo vreshtat e ngritura. Aktualisht janë më shumë se 40 mijë anëtarë pjesë e FED Invest dhe interesi për të qenë pjesë e këtij institucioni rritet vit pas viti. Përmes FED Invest fermerë pothuaj nga gjithë Shqipëria përfitojnë kredi me një kosto sa më të ulët dhe në një kohë sa më të shkurtër.

Berat

Lavdie Buasi, është një prej përfituesve ; anëtare e degës ‘Osumi’ në Berat ajo ka mundur të zgjerojë aktivitetin e saj falë investimit nga FED Invest. Bashkë me vajzën ajo merret me tregti dhe ka mbetur mjaft e kënaqur nga mbështetja dhe shërbimi që ka gjetur nga ky institucion financiar. Ashtu si Lavidja janë dhe qindra qytetarë të tjerë që kanë mundur të bëjnë progres me sera ; ferma ; vreshta e investime të tjera në bujqësi e blegtori. Konkretisht në rrethin e Beratit ka 1 037 anëtarë, ku 481 prej tyre janë kredimarrës. FED Invest po këtu ka një portofol kredie, që tejkalon shumën 138,326,477 lekë dhe një portofol depozitash mbi 79,151,309.78 lekë. Vetëm gjatë tre mujorit të parë të këtij viti ka pasur një rritje të rëndësishme që i përket kredive dhe depozitave.

Fermerët

Hysen Lilaj, oficer kredie në degën “Ura Vajgurore” të Fed Invest thotë se Berati është me shumë potencial sa i përket kredive dhe depozitave, në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Qani Arapi, është një ndër të shumtët fermerë që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre blegtoral falë mbështetjes se Fed Invest. Ai tani ka 15 lopë e viça; si dhe toka të mbjella me grurë e misër. ‘’Arrij të nxjerr produkt jo vetëm për veten por edhe të shes; 400 lekë kg i grurit dhe 350 kg misrit. Një vit më pare kisha 8 viça e 4 lopë, që i bleva në Lushnjë. Sivjet e kam shtuar edhe më shumë bagëtinë e jam i kënaqur. Këstet e kredisë nuk më vrasin janë të përballueshme dhe falë tyre arrita të zgjeroj punën dhe fitimet e mia,’’thotë Qaniu, i cili ka angazhuar në këtë aktivitet gjithë familjen e tij.

Zgjerimi i FED Invest

Aktualisht FED Invest është i pranishëm në 1080 fshatra dhe 18 zyra rajonale me identitet të njësuar shërbimi, të cilat përdorin procedura të standardizuara operacionale përmes një teknologjie të centralizuar të informacionit. Po rritja e FED invest këtë vit shënohet dhe me rrethet Gjirokastër, Tepelenë, Devoll, Laç etj. Për më tepër objektivat e tij në këtë vit janë më të larta, pasi ato synojnë një hop cilësor dhe sasior në aktivitetin e institucionit ku: do të mbulohen 40 % e zonave rurale në vend, do të ketë rritje të numrit të anëtarëve me 20%, rritje të portofolit të kredisë dhe të depozitave me 15 % dhe rritje në totalin e aktiviteteve mbi 20%. Këto objektiva do të mundësohen duke përmirësuar drejtimin dhe rritjen e rolit të të zgjedhurve duke mbështetur dhe financuar agro-bizneset në të gjithë zinxhirin e vlerës. Kjo vjen duke përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme infrastrukturën teknologjike me produkte të reja bankare, duke rritur kapacitet njerëzore, fuqizuar administrimin e riskut dhe zgjerimin e partnerëve strategjikë.