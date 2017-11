Sa herë i ngushtohet laku, Edvini shpall një fushatë të re anti-informaliteti

Asnjë lajm të mirë s’ka për biznesin në 2018-n. I kapur “gafil” nga skandalet e drogës, Edi Rama sërish po e zhvendos fokusin tek “anti-informaliteti” i bizneseve dhe mbetet të shihet cilët inspektorë-gjobaxhinj do zbresin në terren për kërbaçin “e armiqve” dhe darovitjen e atyre që janë në “listat e Partisë”

Ditën e djeshme, kryeministri në të ashtuquajturin ‘komunikimi Javor’ ka paralajmëruar se me fillimin e vitit të ardhshëm do të nisë aksioni kundër informalitetit, dhe do të gjobiten të gjitha bizneset që nuk kanë deklaruar pagat e punonjësve. Kjo taktikë e Ramës për të zhvendosur vëmendjen e qytetarëve, opozitës e ndërkombëtarëve tek i ashtuquajturi ‘aksion kundër informalitetit’ vjen në kohën kur qeveria është e kapur gafil nga skandalet e drogës dhe krimit, ndërsa vendit i është mbyllur dera e Europës, pasi asnjë prej kushteve të kërkuara nuk është plotësuar. Prej mbi katër vite, Qeveria Rama ka intensifikuar veprimet në shtimin e sipërfaqeve me kanabis, ndërsa po me të njëjtin ritëm ka realizuar një trafik të sigurt drejt Europës. Edi Rama që propagandon një luftë të ashpër kundër informalitetit është në fakt simbol i informalitetit. Nëse realisht do të kishte një betejë kundër informalitetit, ai do të ishte i parë që do ta pësonte. Ç’ka mbështillet me etiketën “anti-informaliteti” në fakt është një fushatë mafioze, ku biznesit i vilen gjoba e jo taksa. Nuk mund të ketë një fushatë anti-informalitet të drejtuar nga njeriu që s’ka paguar asnjë taksë në jetën e vet. Dje u shënua një tjetër dalje e Ramës, nga kamarja e të cilit dëgjuam për të mirat e luftës “anti-informalitet”. Sa më i madh halli e sa më e rëndë shkelja e ligjit, aq më shumë bien boritë e kryeministrit. Sa herë flet Rama, aq më e madhe është vjedhja që po përgatitet. Fushata e informalitetit ka për synim të zhvas bizneset e vogla dhe të mesme, në mënyrë që t’i hap rrugën klientëve qeveritar. Në fakt themelet e pushtetit të Edvinit bazohen tek informaliteti i klientelës së tij. Me maninë për të mbledhur taksa, e aty ku nuk kanë ç’të mbledhin shpikin gjoba, Edvini kërkon të mbulojë kontrabandën dhe evazionin(informalitetin e shpurës së tij) që e ka çuar buxhetin e shtetit drejt greminës.