Sa herë Vlahutin lavdëron Tahirin, vidhet një bankë

Prej një mandati qeverisës në vend sundojnë bandat. Këto seriale të krimeve nxjerrin zbuluar sondazhet e financuara nga Vklahutin dhe të realizuara nga sorosianët, për “policinë që duan shqiptarët”. Përsëritja e krimit në të njëjtin vend demaskon “fletët e lavdërimit” të dhëna nga Zonja “Vilë e Korrupsionit”, e cila sa herë ngre në piedestal Saimir Tahirin, në fakt firmos për grabitjen e një banke në kryeqytet

Vendi është vendosur në terrorin e bandave, të cilat kanë pushtetin mbi territorin dhe vëzhguesit s’mund të bëjnë asgjë veçse të kujtojnë se cila është ombrella me të cilën po përpiqet të mbahet në këmbë kjo palo-qeveri. S’kanë kaluar as një javë, kur tamtamet e Edi Ramës dhe Saimir Tahirit binin për një sondazh të financuar nga Komisioni Evropian, prej një organizate që është në qerthullin e Soros-it, e cila e nxirrte dikasterin e Saimir Tahirit, më të besuarin në shtetin shqiptar. Sa qesharake, kur krahason “përfundimin” e sponsorizuar të ekspertëve të çështjeve të shartuara “brukselo-soroiste”, dhe serialin e vjedhjeve të bankave, ditën për diell, me banda të armatosura dhe në sy të të gjithëve. Klithma e njërit prej rojeve që dje u përball me “bandën” se “banditët po na i dërgon vetë shteti” dhe se “patrulla e policisë as që lëvizi” është tregues i konsensusit popullor, fizik e dixhital, se sa herë Vlahutini lavdëron Tahirin, vidhet një bankë. Është emblematike heshtja e përfaqësueses së BE-së gjatë vitit kur Shqipëria u shndërrua në kanabistan e tani po shndërrohet thuajse në një bashkëfajësi financimi i Bashkimit Evropian për raportin soroist që e shpall dikasterin e Saimir Tahirit institucionin më të besueshëm në vend. Ky sondazh po kalërohet çdo të enjte në parlament dhe është inkurajimi më i mirë për bandat e organizuara që të vijojnë “qeverimin”. Edhe takimi i dy ditëve më parë i ministrit Saimir Tahiri me përfaqësues të të ashtuquajturave SHPSF duhet dekriptuar, mos mesazhet e dhëna kanë qenë sinjaldalluese për ata që dinë të dekriptojnë. Gjithsesi, dekriptimi është punë e atyre “sportistëve” që kanë kohë, por publiku ka nevojë për përgjigje e përgjegjës publikë. Saimir Tahiri hesht, maksimumi bën ca mbledhje të mbyllura nën stilin e omerta-së, kurse Edi Rama sot është kapluar nga memecllëku dhe s’mundi as të cicërojë në tuiterin e tij se “Pas anketimit të bërë disa muaj më parë nga Komisioni Europian, Policia e Shtetit konfirmohet përsëri si institucioni më i besuar i shqiptarëve në Indeksin e Besimit tek Institucionet”, siç bëri në kulmin e polemikave për mbrojtjen që qeveria po i jep njërit nga kapobandat ndërkombëtare, Kelmend Balilit.

Sot ka vetëm heshtje nga institucionet dhe mungesë shprese se përgjegjësi do të merren e situata do të ndryshojë, por serialet e krimeve na bëjnë të kërkojmë një përgjigje e një përgjegjësi edhe për koincidencën e tmerrshme të zonjës “vilë të korrupsionit”, e cila sa herë lavdëron Saimir Tahirin, në fakt po firmos për grabitjen e një banke në kryeqytet.