Saimir Tahiri ëndërron AGBV-në e diktaturës

Megjithëse moshë relativisht e re, ministri Tahiri është një person i indoktrinuar politikisht. Një enverist i vogël që është i mallëngjyer nga sukseset e ruajtjes së rendit të periudhës së socializmit. Këtë e tregoi edhe kur sapo u emërua ministër i Punëve të Brendshme, u rrethua nga disa pleq këshilltarë të cilët ishin shumë larg konceptit të një policie europiane

Asnjëherë në këto vite tranzicioni rendi e siguria nuk kanë qenë kaq në pikë të hallit sa këtë herë. Vidhen banka, mbillet, prodhohet e tranzitohet me tonelata drogë, etj. Kryeministri lavdërohet se policia është institucioni më i besuar, ndërsa ministri i Punëve të Brendshme, qahet se populli nuk e ndihmon sa duhet. Vetëm një ditë pas vjedhjes së radhës afër aeroportit të Rinasit, ministri i Punëve të Brendshme u shfaq me disa nxënës në Elbasan duke u ankuar se qytetarët dinë të filmojnë por nuk dinë të telefonojnë. Edhe këtë herë, ai nuk pa asnjë përgjegjësi te vetja, por vetëm te të tjerët. E kjo sigurisht e ka një domethënie. Tahiri gjithë shpresën për vendosjen e rendit e mban te spiunimi qytetar, e jo te detyrat që ligji i ngarkon policisë. Këtu ai ka parasysh kohën e shkuar. Përvoja e kohës së diktaturës në drejtim të rendit dhe sigurisë është vetëm për ta hedhur në koshin e plehrave si me metodologjinë e saj, ashtu edhe me mjetet dhe frymëzimet. Një ndër format e bashkëpunimit të popullit me policinë në atë kohë kanë qenë grupet e bashkëpunimit vullnetar të njohura ndryshme si AGBV. Këto natën bënin shërbim nëpër lagje. Përgjithësisht ishin pleq, njerëz të shkuar nga mosha që lidhnin një shirit të kuq në krah e patrullonin me punëtorin e policisë. Kjo përvojë nuk është më aktuale kohët e sotme. Kësisoj, pleqtë komunistë që këshillojnë Tahirin për këto lloj përvojash është mirë t’i kalojë me çështje zgjedhore apo ruajtje votash se sa me marrje mendimesh rreth çështjes së sigurisë. Policia, por edhe vetë MPB-ja sot janë institucione të shkatërruara që nuk japin shpresë për asgjë. Sigurisht asnjëherë nuk është vonë të kujtojmë se ishte Saimir Tahiri shkatërruesi i policisë dhe nxjerrjes në rrugë të oficerëve më të mirë në vitin 2013. Po ashtu ai shkatërroi krejt aparatin e administratës së MPB-së dhe për rrjedhojë çdo përgjegjësi në këtë drejtim është vetëm e tij dhe forcës së përfaqëson. Asnjëherë më parë si këto 25 vite, policia nuk ka qenë kaq e politizuar dhe kaq apatike sa kjo që shihet. Nëse rasti i fundit kërkohet t’u faturohet si përgjegjësi policive private, është policia që i licenson dhe kontrollon këto lloj policish. Po ashtu kjo prej edhe çështjet e sigurisë së përgjithshme në vend sepse hajdutët nuk vepruan në një territor të vogël, por patën kohë të grabisnin, digjnin makinat, transportonin paratë dhe të bënin të qetë dushin e larjes. Por po kaq i papërgjegjshëm është edhe kryeministri, i cili shfajëson MPB-në duke thënë fjalinë e përhershme që akuzon “armikun” se edhe dje kemi pasur vjedhje bankash, e për rrjedhojë do kemi edhe sot. Në fakt vjedhje bankash është gjë tjetër dhe vjedhje në rrugë është gjë tjetër, por si duket Tahiri kështu ia ka raportuar. E gënjejnë Tahirin vartësit e tij dhe vijon çështja, gënjen Ramën, Tahiri.

Në gjendjen kur jetojmë, vetëm të kërkosh zgjidhjen në metodat e patrullimit të kohës së Simonit apo Hekuranit, tregojnë një mjerim më shumë.