Sakja: PD tregoi në Kavajë se është parti e madhe, do rikthehet në gjithë Shqipërinë

Kryetari i ri i Bashkisë së Kavajës, Isa Sakja ka folur për herë të parë pas shpalljes së fitores së madhe të Partisë Demokratike në Kavajë. Në një intervistë të dhënë për “Top Channel”, Sakja ka falenderuar të majtët dhe të djathtët që votuan për të, duke deklaruar se për asnjë moment nuk e humbi besimin, se Kavaja do t’i jepte një leksion demokracie të gjithëve e do rikthehej në rrënjët e veta. Kryebashkiaku i i ri i Kavajës këtë fitore ja dedikon edhe Partisë Demokratike, e cila pavarësisht humbjes më 25 qershor në Kavajë tregoi se është një parti e madhe. “PD është parti e madhe në Kavajë dhe duhej të ishte forca kryesore, pavarësisht gabimeve shumë të mëdha që u bënë këtu. Ishte një revoltë që Kavaja bëri kundër krimit, një rebelim kundër trysnisë dhe presionit. Si Kavaja nuk ka në të gjithë Shqipërinë. Nuk ka patur në ’90. Nuk kishte as në 2011 pavarësisht se ishte PD në pushtet, Kavaja u rebelua dhe s’mund të ishte ndryshe në 2017”, deklaron Sakja. Ndërkohë ajo çka ra në sy në qendrën e numërimit të votave në Kavajë pas shpalljes së rezultatit final ishte përqafimi i Isa Sakjes me rivalin e tij socialist në garë. Për këtë detaj që u komentua gjatë në media, ai shprehet se kavajasit mund të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin pavarësisht se mund të jenë kundërshtarë në një garë. “Dori u tregua civil, më uroi për fitoren, e përqafova si kavajas. Kështu jemi ne, s’kemi kohë të urrejmë njëri-tjetrin. Ne jemi qytet me lidhje sociale të forta njëri me tjetrin. Ne mund të bashkëpunojmë me njëri-tjetrin”, shprehet Sakja. Ai shprehet pozitiv për bashkëpunimin me qeverinë qendrore, pasi gjithçka bëhet për të mirën e qytetarëve të Kavajës. “Besoj se bashkëpunimi mes nesh është i detyrueshëm, ai për hatër të banorëve të Kavajës, unë për hatër të banorëve të Kavajës. Ne s’kemi pas asnjëherë shkëmbime sms, besoj se nuk është tabu dhe mund të bëhet”, përfundon deklaratën e tij Sakja.

Rinumërohen votat e hedhura gabim për Bashkinë e Kavajës, Isa Sakja sërish fitues/ Ditën e djeshme në ambientet e KZAZ-së 42 janë rinumëruar votat për Bashkinë e Kavajës, të cilat ishin hedhur gabim në kutitë e përcaktuara për zgjedhjet parlamentare. Në total ishin rreth 60 fletë votimi të hedhura gabimisht nga votuesit, në kutinë për zgjedhjet parlamentare dhe jo ato për zgjedhjet bashkiake. Rinumërimi i votave nuk ka ndryshuar rezultatin final të zgjedhjeve, pasi Isa Sakja i Partisë Demokratike është kryebashkiaku i ri, vetëm se këtë herë me një diferencë të ngushtuar, prej 25 votash. Nga rinumërimi rezulton që Isa Sakja ka marrë 29 vota, Dorjan Murati i PS-së ka marrë 32 vota, ndërsa Maksim Kona i LSI-së ka marrë vetëm 3 vota.