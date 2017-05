Salianji dhe Balliu do t’i japin “kuptim” tjetër Korçës së kulturës  

Pa dashtë të futem në politika të caktuara lokale, por me qëllimin e mirë që në përfaqësimin e PD-së për “Republikën e re” të kishte sa më shumë të rinj, politikanë dhe intelektualë post-modernë për të ardhmen tonë, mendoj se kandidimi i Ervin Salianjit dhe i Klevis Balliut, do të sjelli një mënyrë tjetër të bërit politikë në Korçën e kulturës dhe të dijes në të gjitha fushat. Pa harruar vlerat e mëdha intelektuale dhe njerëzore, të profesoreshë Valentina Dukës. Ervin Salianjin e njoh nga afër dhe kam besim të plotë tek ky politikan i së ardhmes, kurse Klevisin nuk e njoh, por kam besim se do të zhvillojnë sëbashku me Ervinin dhe stafin e tyre të njëjtin mentalitet politik në PD dhe në të ardhmen e Korçës. Është e domosdoshme për Korçën, një “Rrugë e re”, e të qeverisurit dhe e vëmendjes nga politika qendrore, qeveria qendrore.

Personalisht isha edhe unë pjesë e propozimeve të PD-së për në parlamentin e ri 2017, por qëllimi i im politik më i madh është e ardhmja e PD-së dhe zhvillimet krejt të reja me një këndvështrim tjetër në politikën Shqiptare, drejt integrimit dhe zhvillimit dhe përfaqësimi me ide të reja. Nuk kam ndërmend të futem në politikën e partive të qeverisë dhe opozitës këtë shkrim. Në fakt qeveria aktuale ka investuar për Korçën, por shumë punë janë bërë jo me parametrat që kërkon koha dhe për të ardhmen e saj. Vetëm debati për qendrën e qytetit, zhvillimin urban i Zonjës Qirici, të bën të mendosh dhe pikërisht për këtë qëllim kërkohet një mentalitet krejt tjetër për zhvillimin dhe të ardhmen e këtij qyteti me shumë vlera dhe me rëndësi të veçantë për të gjithë Shqiptarët kudo që janë. Prandaj kam besim se nuk do të keqkuptohem, mbasi po shkruaj për këtë qytet, mbasi unë vij nga Shkodra, por Korça na “takon” të gjithë Shqiptarëve nga pak.

Duke qenë pjesë e politikës “jo shumë të madhe”, por edhe e opinioneve optimist pa interesa klanore, kam përdorur mendimin pozitiv për të ardhmen tonë politike dhe në PD. Nuk është një qëndrim “hipokrit”, por kam besim në fakt për të ardhmen e Shqipërisë, nëse do të qeveriset mirë, pa drogë, me shtetin e së drejtës, me përfaqësimin e politikanëve me të ardhme që japin shpresë siç është rasti i Salianjit dhe i Balliut.

Edhe për çeshtjen e të gjithë shqiptarëve dhe për pozitat strategjike që ka Korca në rajon dhe në Shqipëri, Balliu dhe Salianji janë “modele” që duhet mbështetur dhe promovuar. Zhvillimet në Ballkanin jug-perëndimorë duhet të trajtohen në zhvillimet post-moderne të këtij rajoni dhe ceshtjes shqiptare në rajon. E kam shkruar edhe në një vend tjetër, po e citoj: “Modeli i politikës-post moderne është “aksioni politik, reaksioni politik dhe dialogu politik”. Shembuj të tillë ka në të gjithë rajonin, që po krijohet një klimë e mirë stabiliteti dhe integruese, ku çështja shqiptare po bën hapa të mëdha. Biles e shkruaj publikisht se jam nganjëherë më interesuar për të ardhmen e çështjes tonë, se sa “hatërmbetjet” e partive, individëve dhe klaneve politike në Shqipëri, që nuk lënë gjë pa bërë, për të penguar dhe “anatemuar” marrëveshjet dhe dialogun për interesat e tyre personale dhe klanore”.

Prandaj duhet ide dhe mendësi të reja, komunikim i ri politik dhe aksion, reaksion dhe debat i ri politik edhe tek neve për të realizuar Republikën e re dhe të ardhmen e Korcës së kulturës