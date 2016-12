“Samiti i diasporës” përfundoi si një kongres i PS-së, një farsë paraelektorale e Edvin Ramës

Përfundoi në Pallatin e Brigadave i ashtuquajturi “Samiti i diasporës shqiptare”, i trumbetuar nga Edvin Rama si një ide që i shkoi në mendje gruas së tij Linda. Me një mbrëmje “gala”, u shpërndanë edhe 15 çmime të quajtura “shqiponja e artë”, ku kanë rënë në sy “top modelet ministre” të Edvinit, që i ndërronin kostumet oreçast si në një paradë mode duke shpërndarë çmimet për të pranishmit. U pa edhe Lindita Nikolla duke shpërndarë “shqiponjat e arta” anipse akoma nuk u kishte rënë boja flokëve të ngjyrosura me salcë domatesh. Përfundoi me një fjalim rutinë të Kryeministrit, që nuk u muar vesh se çfarë ishte objekti i fjalimit të mërzitshëm pa asnjë kuptim. Një gjë ishte e qartë se në atë tubim që shqiptarët kanë paguar “sa frëngu pulën” me taksat e tyre, për të paguar tekat e një Kryeministri të budallallepsur për të eglendisur në Tiranë disa njerëz me ide enveriste në diasporën shqiptare, që pasi ka dështuar me një qeverisje të mbrapshtë e antikombëtare, ka dështuar edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare me partnerët tanë strategjik. Nuk u muar vesh se kush ishte ai autoritet që i kishte vlerësuar këta njerëz të padëgjuar më parë në diasporën shqiptare, që u vlerësuan nga Edvin Rama “me shqiponja të arta”. Pallati i Kongreseve ishte i mbushur sigurisht, se nuk mundet që të ndodhte ndryshe. Ndërkohë kur qindra familje shqiptare lëngojnë në varfëri ekstreme nga përmbytjet e kohëve të fundit, kur mijëra ha tokë janë të përmbytura me dëme të pallogaritshme duke vuajtur për bukën e gojës dhe pa strehë mbi krye, Edvin Rama e gjeti kohën t’i hidhte hi syve opinionit këtu në Shqipëri dhe atij ndërkombëtar, se gjoja paska mbledhur në Tiranë “diasporën shqiptare” për të diskutuar për hallet e Shqipërisë. Ajo që ra në sy ishte fakti se në sallën e madhe të Pallatit të Kongreseve, salla ishte e mbushur me anëtarë të thekur të Partisë Socialiste dhe shumica e kësaj “diaspore” kishte ardhur nga anëtarësia e Partisë Socialiste që Edvin Rama ka organizuar në Greqi, ndërkohë diaspora tradicionale e Amerikës, Belgjikës dhe kudo tjetër në Europë dhe Amerikë, që përbëjnë komunitetin më të madh dhe më të organizuar në Perëndim, me deklarata publike e kanë bojkotuar këtë samit si farsë paraelektorale të Edvin Ramës, që nuk bashkon diasporën shqiptare me Atdheun mëmë, përkundrazi i frynë përçarjes kombëtare. Duhet pranuar se komuniteti më i dalluar që ka bërë emër në përkrahje të Shqipërisë në momentet më të vështira që ka kaluar kombi jonë është diaspora shqiptare në Amerikë. Pa diasporën shqiptare të Amerikës, ky nocion patriotik nuk ka asnjë kuptim. Organizata patriotike që ka bashkuar shqiptarët e Amerikës në evenimentet e interesave të kombit shqiptar të kudo ndodhur,është Vatra. Me një sqarim publik të lëshuar nga Kryeredaktori i Gazetës Dielli si organ e Vatrës, thuhet ndër të tjera se, “Këshilli Drejtues i Vatrës,i mbledhur me dt.1 Tetor.2016, la në fuqi vendimin e Kryesisë së Vatrës për të mos marrë pjesë në “samitin” që po propagandon me aq zhurmë Edvin Rama dhe disa instrumente të tij këtu në diasporë”. Në këtë sqarim theksohet se “kjo është një farsë paraelektorale e organizuar nga Edvin Rama,i cili duhet të pushojë që të mos politizojë dhe të përçajë diasporën shqiptare”. Në këtë samit nga fundi në krye, me një servilizëm ekstrem u përmend termi “demokraci në Shqipëri”,por asnjë fjalë nuk u tha se kjo demokraci lindi pas një qëndrese në dekada të popullit shqiptarë kundër regjimit komunist dhe përpjekjeve të pareshtura të emigracionit politik në “Botën e Lirë”, për përmbysjen e kolerës së kuqe komuniste enveriste në Shqipëri,të atyre qindra e mijëra burrave dhe grave që dhanë jetën në altarin e lirisë kundër komunizmit, të kontributit historik të studentëve të Universitetit të Tiranës. Paradoksi i këtij aktiviteti ishte se “shqiponjat e arta” u dorëzuan pikërisht nga pinjollët e regjimit komunist dhe të kriminelëve të diktaturës si Ditmir Bushati, Harito etj, monstra që të kujtojnë me dhimbje se asgjë nuk ka ndryshuar në këtë Shqipëri të vuajtur nga regjimi komunist, ku etërit e tyre ishin bashkëpunëtorët më të ngushtë të diktatorit Enver Hoxha në krime kundër popullit. Në këtë samit nuk mori pjesë emigracioni politik në “Botën e Lirë”, trashëgimtarët e atyre burrave të kombit që sakrifikuan jetën për lirinë dhe demokracinë në Shqipëri kundër komunizmit, që Edvin Rama i quan “ballistë dhe kolaboracionistë”. Nuk morën pjesë familjet më të mira të diasporës që kanë bërë emër në historinë tonë kombëtare. Këto familje e hodhën poshtë me neveri ftesën e Edvin Ramës për një farsë të tillë që nuk bashkonte diasporën shqiptare,përkundrazi i ndante shqiptarët e diasporës në të djathtë dhe në të majtë,në socialist e demokrat,në komunist dhe nacionalist. Kjo është edhe arsyeja që ky samit i thirrur nga Edvin Rama dështoj me turp,pa asnjë përfundim, marrëveshje apo vendim. Nuk ishte asgjë, taksirati i atyre miliona Euro që shqiptarët do të paguajnë për tekat e gruas nr.6 të Edvinit. Përfundoi rëndom me një fjalim të birit të Kristaq Ramës, kriminelit komunist, bashkëpunëtorit të ngushtë të Enver Hoxhës në krime kundër popullit. Përfundoi si një Kongres rutinë i Partisë Socialiste.