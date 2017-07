Serbia diskriminon shqiptarët e Luginës së Preshevës, kurse kërkon autonomi për serbët e Mitrovicës

Kryeministrja e posazgjedhur e Serbisë, Ana Brnabiq dhe Presidenti Akleksandër VUÇIQ, vazhdojnë me kërkesa për pakicën serbe në Kosovë kurse në anën tjetër vazhdojnë diskriminim në Medvegjë Bujanoc dhe Preshevë. Të gjithë presidentët, Kryeministrat, dh Kryetarët e të gjitha legjislaturave të Parlamentit të Serbisë duke përfshirë edhe ministra nga Qeveria nuk kanë patur dallim. Pakica serbe në Kosovë i gëzon të gjitha të drejta individuale dhe si pakicë duke qen pjesë e legjislativit dhe Ekzekutivit por edhe shkollim deri në Universitet. Mitrovica është dhe ishte shumicë shqiptare dhe sak si të bëhet si nje Rajon me autonomi .Shqiptarët në Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë përbëjnë një krahinë në kontinuitet dhe ishin dhe do të jen pjesë e trungut shqiptarë. Që nga vitet ’90, asgjë nuk kanë ndërmarrë në të mirë të ruajtjes së drejtave të njeriut dhe atij kolektiv për shqiptarët në Medvegjë Bujanoc dhe Preshevë prandaj deklaratat e Kryeministres të posa zgjedhur të Serbisë nuk është diçka e re dhe e panjohur. Prishtina dhe Tirana zyrtare do të duhej ndërtuar një platform të përbashkët duke paraqitur diskriminim edhe para instancave dhe mekanizmave të BE-ës edhe OKB-ës.

Kronika e rajonit – BE e kushtëzon anëtarësimin e Serbisë varësisht nga raporti me Kosovën/Shpejtësia dhe data e hyrjes së Serbisë në BE varet kryesisht nga përparimi i Serbisë në zbatimin e reformave dhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën. Kështu ka thënë zëdhënësja e BE-së, Maja Kocijanciç, duke theksuar se Bashkimi Evropian do të punojë me Serbinë për një proces të fortë dhe më të shpejtë të anëtarësimit. “BE-ja është e angazhuar fort për qëllimin strategjik të Serbisë në anëtarësimin e saj në BE. Ne i kuptojmë përpjekjet e Serbisë dhe do të punojmë së bashku për të forcuar dhe përshpejtuar procesin e anëtarësimit”, ka thënë Kocijanciç.

Kryeministrja e Serbisë kërkon autonomi për pjesën veriore të Kosovës/Kryeministrja serbe, Ana Brnabiq, ka deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën varet krejtësisht nga ajo se çfarë do të ndodhë me serbët në pjesën veriore të vendit, e për të cilët ajo kërkon një lloj autonomie. Brnabiq, në një intervistë për agjencinë amerikane të lajmeve, Bloomberg, tutje ka thënë se për statusin përfundimtar të Kosovës do të vendoset fare në fund të rrugëtimit. “Avancimi drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën tani varet nga vetë Kosova nëse do t’u jap një lloj autonomie serbëve që jetojnë në veri të vendit”, ka thënë ajo, duke shtuar se “çështja e përgjithshme e statusit do të vendoset krejt në fund të rrugëtimit”. Rusia është, po ashtu, përkrahësi më i madh i Serbisë në raport me mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës, që është edhe një prej pengesave më të mëdha për hapjen e bisedimeve për anëtarësim. Kryeministrja serbe, Ana Brnabiq, po ashtu, ka folur edhe për aspiratat e vendit të saj për anëtarësim në BE. Ka deklaruar se nëse Serbisë do t’i duhej të zgjidhte mes marrëdhënieve më të afërta me Rusinë dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian, do të rreshtohet kah kjo e fundit. Ajo ka thënë se do të vazhdojë rrugën e nisur nga paraardhësi i saj, presidenti Aleksandër Vuçiq, për ta bërë vendin e saj gati për anëtarësim në BE deri në fund të mandatit të saj, më 2020.

Kronika e rajonit – Reagime të ashpra në Serbi pas deklaratës së Brnabiq për Rusinë/Deklarata e kryeministres serbe, Ana Brnabiq, se “nëse duhej që Serbia të zgjidhte në mes të lidhjeve më të ngushta me Rusinë dhe anëtarësimit në BE, ajo do të vendoste për BE-në”, ka shkaktuar pakënaqësi tek disa parti politike në Beograd. Partia Radikale Serbe dhe Partia Demokratike e Serbisë kanë kërkuar nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, që të deklarohet për këtë si dhe të ketë debat publik për anëtarësimin e tyre në BE. “Me rastin e zgjedhjes së Brnabiqit, vetëm radikalët serbë nuk janë marrë me çështje dytësore, në të cilat regjimi i Vuçiqit me ditë të tëra ka tërhequr vëmendjen. “E dinim se ajo (Brnabiq) ka qenë e imponuar dhe se Perëndimi përmes saj bën presion mbi Aleksandar Vuçiqin. Për këtë ne kemi paralajmëruar shumicën parlamentare”, thuhet në një deklaratë të radikalëve serbë.