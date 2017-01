Shantazhi ndaj Ora News, shoqëria civile në protestë kundër AMA-s dhe Erion Veliajt

Anëtarë të shoqërisë civile, gazetarë, deputetë, qytetarë dhe persona me aftësi të kufizuar janë bërë të gjithë bashkë gjatë ditës së djeshme në një tubim të organizuar për fjalën e lirë, që nisi rreth orës 12:00 përpara godinës së Bashkisë së Tiranës dhe vijoi më tej në drejtim të AMA-s, ku u kërkua njëzëri ndalimi i censurës ndaj Ora News dhe medias në përgjithësi.

Anëtarë të shoqërisë civile, gazetarë, deputetë, qytetarë dhe persona me aftësi të kufizuar janë bërë të gjithë bashkë gjatë ditës së djeshme në një tubim të organizuar për fjalën e lirë, që nisi rreth orës 12:00 përpara godinës së Bashkisë së Tiranës dhe vijoi më tej në drejtim të të AMA-s, ku u kërkua njëzëri ndalimi i censurës të këtij institucioni dhe posaçërisht drejtuesit Gentian Sala ndaj RTV Ora News. Protestuesit paqësor denoncuan sjelljen agresive dhe nënshtruese të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj ndaj mediave duke e cilësuar këtë të fundit me të drejtë si kryeredaktorin e mediave të vendit, përderisa kronikat përgatiten e stisen në zyrën e tij të shtypit, ku punojnë rreth 60 vetë. Protestuesit në kor kanë e kanë shoqëruar tubimin në mënyrë të vazhdueshme me thirrjet, turp, turp dhe Rama ik. Aktivisti dhe gazetari Aulon Kalaja i bëri thirrje Prokurorisë që të nisë menjëherë hetimet për mënyrën sesi është vepruar më këtë çështje. Ai madje shkoi më tej duke aluduar se vendimet e AMA-s merren në mbledhje të fshehta, pa njoftuar aktorët dhe faktorët mediatik. Ndërkohë përpara mikrofonëve të mediave dhjetëra aktivistë, gazetarë, të rinj e të reja shprehën shqetësimin se mbyllja e medias do të thotë rrënim i demokracisë në vend. Protestuesit mbanin në duar pankarta si “AMA ik!”dhe “ Fjala e lirë” duke përcjellë një mesazh të fortë ndaj AMA-s dhe qeverisë që përpiqen të censurojë gazetarinë e vërtetë në vend. Në protestën ku morën pjesë me qindra të rinj dhe të reja nga i gjithë vendi sjelljet abuzive dhe klienteliste të Gentjan Salës së AMA-s dhe Erion Veliajt morën karton të kuq nga protestuesit. Në mesin e protestuesve, të shqetësuar për sulmet e AMA-s ndaj Ora News, ishte dhe kryetari i Komisionit Parlamentar të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, deputeti i PD-së Genc Pollo, i cili akuzoi kreun e AMA-ës Gentian Sala se në emër të interesave klienteliste po krijon monopole në tregun mediatik. “Edi Rama, institucionin e AMA-s që duhet të jetë i pavarur nga palët ia ka falur monopolistit mediatik që kontrollon shumicën e platformave numerike në këtë vend dhe çdo veprim i AMA-s i këtij lloji i shërben interesave komerciale të një operatori kundër konkurrentëve”, u shpreh Pollo. Gjithashtu i pranishëm në protestë, studiuesi dhe akademiku, Edmond Tupe tha se media përbën të vetmen shkëndijë pavarësie, por që sot realisht gjendet në betejën për të kryer misionin e saj. “Duan me çdo kusht që t’ua mbyllin gojën mediave sepse mediat akoma lëshojnë shkëndija pavarësie. Ai do ta shuajë pavarësinë e medieve. Qeveria, kryetari i saj, PS në pushtet duan t’i kenë mediat nën pushtetin e tyre. Të rinjtë, iu bashkuan protestës në emër të së ardhmes dhe rolit të medias dhe posaçërisht të RTV Ora News, që e vlerësojnë për paanshmërinë dhe profesionalizmin”, deklaroi Tupe.

Qytetarët paralajmëruan përshkallëzim të protestave, për të mbrojtur fjalën e lire dhe median si dritare e vetme informimi dhe transmetimi të së vërtetës.

Shantazhi/ Luçiano Boçi: AMA goditje amorale ndaj Ora News, këtij institucioni po i vjen fundi/Deputeti i Partisë Demokratike Luçiano Boçi, njëkohësisht anëtar i Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik nëpërmjet një postimi në Facebook reagoi ndaj shantazhit që Autoriteti i Medias Audiovizive po bën ndaj RTV Ora News. Boçi shprehet se AMA dëshmon rrënimin e një autoriteti që ka rolin e sekserit të pushtetit dhe diskriminon, shantazhon, kërcënon me ligj duke shkelur ligjin, në vend që të sigurojë barazi gare, konkurrence të lirë e vlerësim objektiv për mediat. Ai vijon më tej duke deklaruar se me goditjen amorale ndaj ORA Neës, pavarësisht gjuhës ligjore brenda së cilës kamuflohet, AMA ka shpalosur arrogancën politike parazgjedhore që sanksionon ekzekutimin politik të fjalës së lirë në median shqiptare. Madje përfaqësuesi i Partisë Demokratike shprehet se më shumë se kaq kjo mënyrë e veprimit të institucionit tregon se AMA-s dhe pushtetit të AMA-s po i vjen Ora, duke paralajmëruar një skandal që buron nga dështimi total i këtij institucioni.“AMA nëpërmjet një njoftimi të turpshëm për shtyp, ku dominonte fjala “ligj” ri sulmoi dhe njëherë televizionin ORA News, i cili më së shumti gjykohet i ekuilibruar. Mënyra e zgjedhur nga AMA, dëshmon rrënimin e një autoriteti i cili sapo ka mbaruar rolin e sekserit të pushtetit në ndarjen e privilegjeve për të përkëdhelurit, kërkon me zell të rikthehet dhe në rolin e langoit, për të shurdhuar me zhurma çdo zë kundër ose jo në sinkron me padronin. U gjenda i habitur kur lexova se si Autoriteti që e ka shkelur dhe shpërfillur më shumë se kushdo tjetër autoritetin e ligjit 97/2013, e përdor këtë të fundit si flamur, për të goditur pikërisht, atë që ka detyrë ta mbrojë mbi baza mos diskriminimi e barazie: median e lirë. Sigurisht absurditeti i funksionimit të tij nuk më çudit. Se sa pa autoritet është ky quasi-Autoritet, është e dëshmuar. i formatuar si kobure politike që në hapat e para të kësaj mazhorance, ai thjesht po vazhdon të zbatojë strategjinë e Ramës për “rrethimin” e medias, sipas dy mënyrave efikase: favorizim për puthadorët dhe penalizim për të pabindurit”, deklaroi Boçi. Deputeti demokrat Boçi argumenton si plotësisht të drejtë shqetësimin e ORA News, duke konstatuar se AMA asnjëherë përgjatë këtyre viteve, as nuk është alarmuar dhe as nuk ka marr ndonjë iniciativë për të zhbllokuar frekuencat e zëna nga televizionet afër Ramës dhe pse ato kanë zaptuar dhe brezin e Digital Divident. Sipas Boçit, AMA kishte frikë të vepronte në mënyrë të tillë dhe nuk donte njëkohësisht. “Ligji që ajo i referohet në deklaratën kundër ORA News, e detyronte qartë në nenin 140, pika 1, ta realizonte një gjë të tillë në mënyrë taksative: “Subjektet, që ushtrojnë̈ veprimtari të palicencuar në transmetimet numerike audio dhe/ose audiovizive, janë të detyruara që, brenda 30 ditëve nga përfundimi i procedurës së licencimit, sipas nenit 139 të këtij ligji, por jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të ndërpresin transmetimin.

AMA nisur nga ky detyrim, n.q.s. llogarisim që ligji ka hyrë në fuqi më 5 prill 2013, duhej që ta kishte bërë këtë brenda 6 muajve, pra deri më tetor 2014. Por edhe pas këtij afati, ajo nuk lëvizi nga vendi. Arsyeja e artikuluar ishte qenia e palëve të interesuara kundër AMA në një proces gjyqësor. Ky ishte standardi jo shumë bindës në fakt, i vendosur e i zbatuar nga AMA, për të mos vepruar ndaj televizioneve uzurpuese të frekuencave. AMA njëkohësisht nuk bëri asnjë përpjekje për të mbrojtur pozicionin e saj juridik. Përkundrazi e shpërfilli procesin gjyqësor, me qëllim për ta humbur, siç veproi dhe me vendime të tjera të mëvonshme. Dëmi që pësoi buxheti i shtetit nga ky mosveprim i AMA, përllogaritet në dhjetëra-qindra milion euro. Ndërkohë këtë standard të vendosur nga vetë AMA, sot kjo nuk e zbaton vetëm për ORA-n, kur dihet që dhe ORA News, pas pjesëmarrjes në garën e zhvilluar më 29 dhjetor, ka depozituar ankimim administrativ ndaj vendimit të AMA-s që e s’kualifikoi nga gara. Kjo do të thotë që deri në zbardhjen e vendimit gjyqësor AMA, sipas asaj që vetë ka zgjedhur ta bëje, nuk mund të veprojë ndaj ORA News. AMA që me ORË-n sillet si “dashnore” e ligjit, nuk e zbatoi kurrë ligjin në dhënien e licencave për rrjetet numerike, sipas procedurës Beauty Contest. Procedura Beauty Contest, e njohur si privilegj për tv private kombëtare në fillimet e miratimit të ligjit, nuk mund të aplikohej përtej kufirit detyrues për digjitalizimin që ishte qershori i 2015. AMA nuk pyeti as për ligj e as për mendimet e ekspertëve evropianë, por procedoi deri në fund dhe pas qershorit, sipas kësaj dhe sipas interesit politik, duke shmangur kështu garën e hapur për të gjithë pa dallim, të cilën e kushtëzonte ligji. AMA me këtë veprim privoi dhe dëmtoi disa prej TV reputative të merrnin pjesë në garë si të barabartë, midis të cilëve dhe TV ORA News apo News 24 Mos harrojmë që në këto rrethana debatin të nxehtë, asokohe u mbyll me arsye që sot kanë avulluar, një televizion konkurrent për licencë numerike, që filloi “të llapte” shumë kundër qeverisë, AGON CHANEL. Në atë kohë AMA dhe RAMA, me një gur vranë dy zogj. Me të njëjtën frymë, në vend të ndjesës, AMA sot i rezervon ORA-s penalizimin. AMA sot diskriminon, shantazhon, kërcënon me ligj duke shkelur ligjin, në vend që të sigurojë barazi gare, konkurrence të lirë e vlerësim objektiv për mediat. Me goditjen amorale ndaj ORA News, pavarësisht gjuhës ligjore brenda së cilës kamuflohet, AMA ka shpalosur arrogancën politike parazgjedhore që sanksionon ekzekutimin politik të fjalës së lirë në median shqiptare”, shkruan Boçi në Facebook.