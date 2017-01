SHBA: Pse nuk është arrestuar Balili?

Në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, duhet dhënë përgjigjja: Pse nuk është arrestuar Kelmend Balili? Presidenti ka pranuar të thërrasë forumin e rëndësishëm, ndërkohë që mësohet se kërkesa mbi përgjegjësit e mosarrestimit, ka ardhur nga partnerët amerikanë. Edi Rama dhe ministrat e tij janë shfaqur të xhindosur me kërkesën, por tashmë propaganda s’e mbron dot mburojën personale që Eskobari i Ballkanit ka gëzuar në zyrën e kryeministrit e atë të ministrit të Brendshëm

Qeveria Rama e ka kthyer vendin në një varrezë narkotikësh. Kjo organizatë kriminale ka pothuajse një mandat që qeveris me bandat, ndërsa duke u dhënë liri veprimi, ka rrezikuar ndjeshëm qytetarët dhe të ardhmen e vendit. I tillë është edhe i shumëkërkuari, Kelmend Balili, i cilësuar nga vendet fqinje dhe shërbimet e partnerëve ndërkombëtare si një ndër kokat e një organizate kriminale të narkotrafikut. Prej muajsh Balili rezulton në kërkim, ndërsa policia e Tahirit nuk jep asnjë shpjegim lidhur me këtë çështje, edhe pse flitet për kapobanditin e Ballkanit. Në kushtet e një memecërie totale nga ana e Rama-Tahirit, dy ditë më parë ishte krye i Kuvendit, Ilir Meta që përmes një letre drejtuar Presidentit, kërkoj mbledhjen urgjente te Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ditën e djeshme, Presidenti i Republikës Bujar Nishani, ka konfirmuar thirrjen e Këshillit. Konfirmimi i Presidentit për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë tregon së pari, rrezikshmërinë e lartë shoqërore që paraqet Kelmend Balili dhe së dyti, shqetësimin e partnerëve tanë të SHBA dhe të tjerë ndërkombëtarë. Kjo shpjegon njëkohësisht edhe arsyen se pse krye parlamentari Meta kërkoi urgjentisht mbledhjen e këshillit të sigurisë kombëtare, për rastin e Kelmend Balilit. Përse-në e kërkesës fillimisht e shpjegoi edhe kreu i grupit parlamentar, Petrit Vasili. Ai konfirmoi përpara mediave se gjatë takimit me Ndihmës Sekretarin e Shtetit, që mbulon luftën ndaj drogës dhe krimit të organizuar, Ambasadorin William Brownfield, u kërkua llogari për mosndalimin e Kelmend Balilit. “Ambasadori Brownfield qartësisht i kërkoi z. Meta që të nxiste autoritetet shqiptare që të bënin gjithçka për këtë çështje”, tha Vasili. Në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duhet dhënë përgjigjja: Pse nuk është arrestuar Kelmend Balili? Pas pranimit të letrës së Metës nga Presidenti, Edi Rama dhe ministrat e tij janë shfaqur të xhindosur. Nga Berati, ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri i trembur ka premtuar se do ta kapin shpejt Balilin. “Këto ditë po çuditet publike me thirrjen e Presidentit të Republikës Këshillit të Sigurisë për Balilin. E në fakt çuditet publiku sepse Këshilli i Sigurisë nuk është mbledhur as për Lazaratin. Do ta kapim shpejt”. Kjo xhindosje e dyshes kriminale, në fakt tregon se janë pikërisht këta që i kanë siguruar mbrojtje dhe paprekshmëri Eskobarit të Ballkanit. Ndonëse për Balilajn ka një urdhër arresti, Edvin Rama i jep mbrojtje, madje sipas informacioneve e ruan edhe me shefat e tij të policisë. Edhe Agjencia Amerikane e Antidrogës DEA, policia greke kanë kërkuar prej kohësh arrestimin e Balilit. Rama nuk e dorëzon dot, pasi është peng i krimit dhe trafikut të drogës. I shumëkërkuari, Kelmend Balili njihet për lidhjet e tij të forta politike dhe ka qenë sponsorizues i fushatës elektorale të PS në vitin 2013. Si lidhje të tij të drejtpërdrejta rezultojnë kushërinjtë e ministrit të Brendshëm, vëllezërit Habilaj, me të cilët ka bashkëpunuar për trafikim të lëndëve narkotike në vitet 2014-2016. Nëpërmjet vëllezërve Habilaj, Kelmend Balili ka vendosur kontakt të drejtpërdrejt me ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri. Kjo situatë kriminale tregon se sot kryefjalë është regjimi narkotrafikant, i cili ka bërë të mundur kthimin e Shqipërisë në pikën kryesore të furnizimit të vendeve të tjera me drogë. Krerët e qeverisë janë të lidhur më trafikun e drogës, ndërsa mbrojtja që i sigurojnë trafikantëve si Balili, e kthen vendin në çerdhen e krimit dhe drogës.

Zyrtare/Presidenti do të thërrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare për Kelmend Balilin/Presidenti i Republikës Bujar Nishani, ka konfirmuar zyrtarisht thirrjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ka qenë drejtori i Kabinetit të Presidentit, Ols Lafe, i cili në një dalje para medieve, ka njoftuar “se Presidenti do të thërrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Për datën dhe orën do të ketë një njoftim tjetër”, u shpreh Lafe. Ky konfirmim i Presidentit, vjen pas një kërkese zyrtare që Kryetari i Kuvendit Ilir Meta, i adresoi kreut të Shtetit, për mbledhjen e këtij këshilli, me objekt diskutimi, mos arrestimin e shumë të kërkuarit për trafik ndërkombëtar droge, Klemend Balili. “Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Sigurimit Kombëtar (KSK) i është drejtuar Presidentit të Republikës, Bujar Nishani për thirrjen në një kohë sa më të shpejtë të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit Kombëtar, për çështjen “Balili”. Kjo kërkesë vlerësohet serioze, pasi ajo paraqitet nga Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, si dhe për shkak të problematikave që parashtrohen, të cilat kanë të bëjnë me:- Rrezikshmërinë e lartë shoqërore të shtetasit Klement Balili, përcjellë nga organet kompetente shqiptare apo ndërkombëtare. – Shqetësimin e partnerëve tanë të SHBA dhe të tjerë ndërkombëtarë, të cilët paraqesin rezerva në drejtim të punës së organeve tona përgjegjëse për shkak të mos ndalimit të tij në kohë dhe zbatimit të detyrimeve të përcaktuara në akte ndërkombëtare dhe legjislacioni vendas.- Si dhe rrezikut që ekziston, tashmë, nga mosveprimi i agjencive ligj zbatuese të vendit tonë, në drejtim të goditjes ndaj krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme apo dhe bazave të tyre që mund të kontrollohen nga njerëz të politikës dhe shtetit. Për këto arsye Presidenti i Republikës në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Sigurimit Kombëtar ka vendosur të thërrasë mbledhjen e Këshillit me qëllim dëgjimin e të gjitha argumenteve të parashtruara në kërkesë si dhe duke i analizuar dhe duke këshilluar me të gjithë anëtarët e Këshillit. Për datën dhe orën e mbajtjes së mbledhjes do të njoftoheni në ditët në vazhdim”, thuhet në deklaratë.

