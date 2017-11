Shënimi/Adriatik Llalla, muri që po pengon urdhrin e Ramës për mbylljen e dosjeve të Tahirit

Kanabisi dhe larja e hesapeve të baronëve që dhe Saimir Tahirit me drejtësinë për këtë çështje kaq të rëndësishme, që është kthyer në problem madhor për vendin, përbën një nga betejat më të ethshme edhe të vetë kryeministrit Edi Rama me shtetin ligjor. I investuar në një fushatë mbrojtëse për sejmenët e tij të pasuruar nën bekimin kryeministror me prodhimin dhe tregtimin e kanabisit, Edvini ka hasur në një kockë të fortë, që po e bllokon të arrijë drejt triumfit. Përpjekjet e Ramës për t’i mbyllur dosjet, që e kthejnë edhe vetë atë në një subjekt hetimi për hartimin dhe zbatimin e planit të kanabizimit të vendit po e humbasin vlerën e tyre, sepse përballë qëndron Prokurori i Përgjithshëm Adriatik Llalla. Me këmbënguljen e këtij të fundit për t’i shkuar deri në fund e për të mos lëshuar aspak pe për hetimet për dosjen gjigante “Habilaj-Tahiri-Sota”, Rama ka marrë përgjigjen e duhur për dështimin që mund të pësojnë të gjitha planet për të ndryshuar verdiktin e organit të akuzës. Prokurori në largim është shndërruar në pasqyrën që po tregon se kush është me drejtësinë dhe kush po lufton për ta shkatërruar sistemin e për të ruajtur pushtetin e ndërtuar me mbështetjen e bandave të krimit dhe drogës. Këtu merr shpjegim edhe ofensiva e frikshme që ka nisur me urdhër të Edvinit për të mbyllur mandatin e Llallës brenda ditës që e përcakton Kushtetuta e për të emëruar në vend të tij në kundërshtim të plotë me ligjet e vendit një servil të partisë që do të mund të shpëtojë ushtarët e krimit dhe drogës nga gjykimi i drejtësisë. Kryeprokurori i përkohshëm, të cilin Rama pretendon ta ulë në krye të institucionit më të rëndësishëm të drejtësisëduke e votuar me një shumicë të thjeshtë votash, i duhet kryeministrit për të konfirmuar hegjemoninë e narko-republikës që ndërtoi vetë. Duke parë sesi sistemi i kalbur i narko-shteti po i shembet nga goditjet që i jep organi i akuzës dita-ditës, Edi Rama e ka të qartë se drita në fund të tunelit mund të shihet duke i shpallur luftë simbolit të shtetit ligjor, që mban emrin e Adriatik Llallës dhe gjetjen e menjëhershme të një marionete që do të pasonte atë.