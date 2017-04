Sherr fizik në Këshillin e qarkut të Vlorës, me urdhër të Ramës shkarkohet kryetari që mbështet Koço Kokdhimën

Reagimi/ LSI për shkarkimin e Sadrit Danaj: “Nuk merremi me arrogantë”

Mbledhja e Këshillit të qarkut të Vlorës ditën e djeshme ka degraduar në përplasje fizike, teksa është miratuar shkarkimi i kryetarit të këtij këshilli Sidrit Danaj. Këshilltarët e LSI-së nuk e kanë votuar propozimin e PS-së, ndërkohë që vetë Danaj është acaruar me komisionin e votimit për shkak se ka kontestuar 3 vota si të pavlefshme. “Lër votën se për të po japim jetën. Mos e prek votën”, ka thirrur ai në mbledhje. Ishte kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli, i cili ka propozuar shkarkimin e kreut të këtij këshilli në emër të këshilltarëve socialistë, nëpërmjet shtimit të një pike tjetër në rendin e ditës, që kishte të bënte me mbajtjen e mocionit të mosbesimi për Danajn, i cili njihet si njeri i Koço Kokëdhimës. Kërkesa e Lelit ka çuar në replika të ashpra mes Danajt dhe kryebashkiakut, e më pas edhe mes vetë këshilltarëve të tjerë socialistë. “Ke humbur besimin e Partisë Socialiste”, i ka thënë kryebashkiaku, Sidrit Danajt, ndërsa shkarkimi i tij ka ardhur pas bashkimit të tij me Koço Kokëdhimën, dhe shihet si një lëvizje e urdhëruar nga Edi Rama përpara zgjedhjeve të 18 qershorit. Ndërkohë procedura që u ndoq nga kshilltarët e majtë dhe mocioni i mosbesimit që u paraqit nga Leli është kontestuar nga këshilltarët e LSI në Këshillin Bashkiak në Vlorë. Anëtari i LSI në këshillin e qarkut Vlorë, Adi Sulçaj ka shpjeguar për mediat se anëtarët e LSI dolën nga mbledhja kur nisi votimi për shkarkimin e Sadrit Danaj, pasi sipas tyre nuk janë njohur me dokumentacionin e plotë të mbledhjes dhe nuk kanë dashur të bëhen pjesë e një sjellje arrogante. Ai gjithashtu ka deklaruar se kjo lëvizje e PS-së nuk ishte e konsultuar me përfaqësuesit e LSI. “Grupi i këshilltarëve të LSI-së ka kërkuar që të njihet me materialet për rendin e ditës. LSI nuk mund të bëhej pjesë e një procesi që cënon rregulloren e Këshillit të Qarkut dhe ligjshmërinë e procesit. Më shumë se sa emrat, rëndësi ka procesi dhe zbatimi i rregullores. Krahas kësaj, grupi i këshilltarëve të Partisë Socialiste nuk bëri asnjë konsultim paraprak me grupin tonë dhe propozimi për shkarkimin e Sadrit Danajt erdhi në mënyrë të beftë. Për këtë shkak, grupi i këshilltarëve të LSI-së në Këshillin e Qarkut të Vlorës kërkoi një pushim për t’u njohur me këtë propozim që nuk ishte pjesë e rendit të ditës dhe u përfshi në shkelje të procedurave. Kjo kërkesë e këshilltarëve tanë nuk u mor në konsideratë dhe grupi i Këshilltarëve të PS vazhdoi me shkarkimin e Kryetarit të Këshillit të Qarkut pa pritur rikthimin e LSI-së. Në këto kushte, grupi ynë nuk mund të bëhej pjesë e arrogancës dhe përfshirjes në një proces farsë”, tha Sulçaj. Ndërkohë për votimin që u bë ditën e djeshme në Vlorë ka detaje të rëndësishme në prapaskenë, pasi siç raportohet zyrtarë të qeverisë, deputetë dhe drejtues të PS-së në Vlorë janë mbledhur në qytetin bregdetar në përpjekje për të shkarkuar nga detyra kryetarin e Këshillit të qarkut, Sadrit Danaj. Kështu ministri i Energjetikës, Damian Gjiknuri, deputetët Edmond Leka dhe Andrea Marto si dhe drejtuesit e degës së PS-së në Vlorë janë përfshirë prej ditësh në negociata të fshehta dhe presione e shantazhe, në mënyrë që të zbatonin më së miri urdhrin e dhënë nga Edi Rama për të siguruar shumicën e votave në Këshillin e Qarkut që të arrihej shkarkimi i mbështetësit të Koço Kokdhimës. Të deleguarit e Ramës nga Tirana dhe bashkëpunëtorët e tyre në Vlorë për të siguruar votat e shkarkimit u kanë kërkuar anëtarëve të këshillit që të votojnë duke lënë shenja të dallueshme në fletët e votimit. Me shkarkimin e Danajt, Rama ka konfirmuar bindjen për të vazhduar me dorë të hekurt betejën për të nxjerrë jashtë loje figurat ‘dezertore’ sipas tij, të cilat prej disa muajsh janë angazhuar në lëvizje si “Zgjidhja” e drejtuar nga Koço Kokëdhima, që kërkon hapjen, shumimin dhe modernizimin e partisë.

