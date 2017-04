Shkrimtarë, poetë, mendimtarë nga më të njohurit në vend, i bashkohen Çadrës së Lirisë

“Mbështesim qëndresën për votë të lirë e të ndershme, vendi nën diktatin e kapitalit të krimit”

Shkrimtarë, poetë, mendimtarë nga më të njohurit e kohës ishin ditën e djeshme në Çadrën e Lirisë, ku ndanë idetë e tyre me protestuesit, qytetarët dhe me Lulzim Bashën. Shkrimtari i mirënjohur Zija Çela tha se qytetarët sot janë ngritur për të kërkuar minimunim e nevojshëm për të qenë të tillë. Duke hequr paralelizëm mes zgjedhjeve dhe një gare vrapimi, Çela tha se ndershmëri në konkurrencë, do të thotë të nisesh nga pozita të njëjta. “Ekuacioni është i thjeshtë. Zgjedhjet e lira në demokraci janë si shkronja A. Pa Alfa-n nismëtare, i tërë alfabeti politik mund të bëhet çorbë. Kjo e bën çështjen tuaj jo vetëm të drejtë, por edhe shumë të rëndësishme. Por ne, përsëri jemi duke humbur, dhe duke humbur rëndshëm. Po humbasim nderin e përkatësisë kombëtare dhe moralin e qytetarisë me damkën e rekordit evropian të drogës. Gjithë ky kapital i krimit do të përdoret patjetër nga të kriminalizuarit”. Çela theksoi se që vendi të shkojë përpara, liderët e partive kundërshtare duhet të bashkëpunojnë për zgjidhjen e krizave duke dhënë secili kontributin e tij. “Ftesa e Bashës është e kahershme, ajo e Ramës tani vonë. Nëse lëviz vetëm njëri, ndërkohë që tjetri s’tundet nga vendi, pritja derisa i vetmi ta përshkojë tërë rrugën, do të jetë e gjatë. Por nëse nisen të dy drejt njëri-tjetrit, koha për t’u takuar shkurtohet përgjysmë. Arroganca është grushti i hekurt i maxhorancave, të cilat nuk ka përse ta harrojnë përulësinë njerëzore (sa e bukur dhe sa e vyrtytshme është!), si dhe kodin e mirësjelljes politike, veçanërisht etikën e gjakftohtësinë ndaj pakicës. Prandaj, sipas meje, hapat më veprues priten nga Kryeministri”. Zija Çela tha se sot Kryeministri përdor pushtetin dhe nevojën e qytetarëve, për të promovuar propagandën e tij. “Unë nuk jam nga ata që shohin vetëm zi, por as nuk shoh vetëm gëlqere të bardhë. Por sa herë konstatoj keqpërdorim të njeriut, deri dhe poshtërim të tij, më vjen të klith. Një dokument legalizimi ngjante këto ditë me një llokmë mishi, me të cilën Kryeministri po ndillte mizorisht duke qeshur një fshatar. Vetëm fjalët “Kërce, qenush, kërce!” mungonin”. Poeti Bardhyl Londo e quajti kauzën e qytetarëve si thelbin e çdo reforme tjetër. “Kauza, për të cilën po sakrifikoheni, është çështja më e shenjtë e njeriut në botë. Le të bërtasin ose pëllasin sa të duan që të barazojnë zgjedhjet e lira me reformat e tjera. Të gjitha reformat janë të nevojshme, janë të domosdoshme, por e para e mbi të gjitha është reforma për votën e lirë, për zgjedhjet e lira. Të gjitha varen nga kauza e votës. Prandaj, kjo është një luftë e shenjtë, një luftë që nuk është vetëm kauza e juaj ,por është kauza e të gjithë shqiptarëve”. Preç Zogaj tha se qytetarët, intelektualët, njerëzit e mendimit janë të munduar dhe të sfiduar kur krimi ngrihet në pushtet dhe merr në dorë fatet e njerëzve. “Janë jo vetëm të mundur e të sfiduar por dhe të provokuar kur vendin e pushton kanabizimi. Arsyeja pse unë, kolegët e mi, shkrimtarë, filozofë, artistë, të gjithë mbështesim këtë protestë, është pikërisht kjo, sepse të gjithë ndihemi të provokuar bashkë me ju, bashkë me qytetarët. Jemi të vendosur të bëjmë gjithçka me fjalë, me penë, me sakrifica që Shqipëria të dalë nga ky qorrsokak që nuk e ka njohur tranzicioni shqiptar. Krimi ka qenë gjithmonë vërdallë, por asnjëherë në pushtet”. Zogaj tha se kjo lëvizje është një detyrim moral i opozitës. “Merita më e madhe e çadrës është se ka ekspozuar në sytë e gjithë Shqipërisë dhe gjithë botës dy gjëma të mëdha që e bëjnë të pamundur vazhdimin nëse nuk ndalen dhe nuk zgjidhen, që janë kriminalizimi dhe kanabizimi. Me këtë gjendje, zgjedhjet janë të dënuara me vdekje që tani. Unë besoj se kjo opozitë nuk ka rrugë tjetër”. Studiuesi dhe autori Izet Duraku tha se vendi ynë zvillimin duhet ta nisë nga vetja, duke u zmadhuar shpirtërisht dhe duke jetuar Shqipërinë e Naim Frashërit, atë të dashurisë. “Vota e lirë është votë që respekton ata që janë më pak, ata që kanë humbur. Jo ai që humbet, të humbasë gjithçka dhe fitimtari ti marrë të gjitha. Kjo nuk ndodh gjëkundi në botë. Anormaliteti prodhon gjithmonë urrejtje. Urrejtjen ne e kemi lënë me kohë në të famshmen luftë të klasave. Askush nuk e do, të gjithë e stigmatizojmë. Nuk mund të pajtohemi me urrejtjen. Ne jemi njerëz që themi jo, ne emër të dashurisë. Ne duam mbarësi dhe liri që vijnë prej votës së lirë dhe qëndresës së butë e njerëzore, që ti tregojmë gjithkujt se ne kemi moralin e ndërtimit dhe jo shkatërrimit”. Publicisti e krijuesi Rexhep Shahu tha se Kryeministri Rama nuk është dakord me këtë protestë sepse nuk i do qytetarët të lirë. “Kjo qeveri ka lënë shkrimtarë pa rroga. Dua t’i kujtoj se ka ish-presidentë, ka ish-kryeministra, por kurrë ish-shkrimtarë, sepse ata janë gjithmonë ndërgjegjja e kryeministrit. Unë jam shumë entuziast se kjo kauzë nuk do të lihet në mes por do të mbyllet me sukses”. Poeti dhe shkrimtari Agron Tufa tha se kur e vërteta nuk është e lirë në një vend, as liria nuk është e vërtetë dhe beteja për ta fituar atë kërkon guximin e qytetarëve. “Nuk mund të hyjmë në zgjedhje me këtë precedent shumë të rrezikshëm dhe për ta luftuar kërkohet kurajo e një mendje e lirë, kurajo e guxim deri në shembjen e plotë të kësaj diktature oligarkike financiare, që po e shkatërron gjithë strukturën morale shqiptare. Duhet një vëllazërim i gjithë shqiptarëve që të ndalojmë përçarjen e shqiptarëve, që ti japim fund të gjithë skorjeve dhe pluhurnajës së trashëgimisë komuniste”.Kryetari Lulzim Basha falenderoi të ftuarit e veçantë, shkrimtarët, të cilët janë dhe përfaqësues të ndërgjegjes dhe moralit të një kombi. Basha theksoi se lëvizja paqësore e 18 shkurtit dhe 52 ditëve qëndresë do të vazhdojë e tillë deri në sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të quajtura nga shkrimtarët sot, si fillimi i çdo lirie qytetare.