Shoqëria Civile në protestë kundra plehrave- Ligji shkon në parlament vitin tjetër  

Shoqëria civile ka kaluar natën në dyert e Kuvendit, për t’i kërkuar deputetëve të votojnë kundra ligjit të importit të mbetjeve. Pavarësisht se ligji në fjalë nuk ka qenë pjesë e rendit të ditës në seancën parlamentarë të kësaj të etje, përsëri shoqëria civile ka vazhduar protestën e saj qytetare. Gjithashtu bëhet me dije se protestat do të vazhdojnë si nga shoqëria civile ashtu edhe nga Aleanca Kundër Importit të Plehrave. Ajo që bie në sy në të tilla tubime është se e gjithë shoqëria ka dalë në rrugë dhe i ka ngritur kartonin e kuq Edi Ramës. Ku artistë, gazetarë dhe akademikë kanë shprehur qëndrimin e tyre kundra plehrave. I vetmi që ka dëshirë ta kthejë Shqipërinë në kosh mbeturinash kryesocialisti dhe palodeputetët e tij, të cilët më urdhër të të madhit të partisë, askush nuk guxon të mbajë qëndrim të kundërt. Pasi menjëherë kryetari i partisë merr masa duke e eliminuar atë person nga jeta politike. Ligji i qeverisë për importin e mbetjeve është kundërshtuar nga Presidenti Nishani dhe është kthyer për rishqyrtim në Parlament. Por, edhe pse ka kaluar afati i caktuar për të hyrë në votim, Qeveria nuk e ka dërguar ligjin. Nesër është seanca e fundit e sezonit parlamentar për këtë vit dhe ishte parashikuar që të kalonte për votim dekreti i Presidentit për ligjin e mbetjeve. Ndonëse nuk ishte futur në rendin e ditës, aktivistët e shoqërisë civile i druheshin miratimit të beftë të këtij ligj. Por në një dalje për mediet gjatë seancës, Kryetari i Komisionit Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese, Eduart Shalsi, i dha të drejtë shqetësimit të Presidentit për sa i takon konsultimeve dhe u shpreh i gatshëm të dëgjojë propozimet e reja për modifikimin e ligjit. Në këtë mënyrë, pasi ligji të amendohet, ai pritet të kalohet vitin tjetër në Parlament. Kjo do të thotë që Edi Rama vazhdon të ketë mungesë të votave për ta kaluar këtë ligj. Shumë reportazhe të vendeve europiane kanë tregua se Shqipëria nëse e përfshin ketë ligj në gjirin e saj, fatkeqësi të mëdha shëndetësore dhe mjedisore do të ketë për këtë vend. Lobuesi kryesorë i plehrave Shalsi, bën me dije se ky ligj mbi të gjitha ka për qellim pastrimin e territorit të vendit, kjo është qesharake teksa shikon se vendi ynë vazhdon të mos i ndajë mbetjet në burim. Ndërkohë protesta ose më mirë reagimi i shëmtuar i gjithë historisë së plehrave ka qenë reagimi nga Shoqata e Riciklimit, të cilët tashmë të blera nga Edi Rama, kërkojnë fuqizimin e këtij ligj. Ne vend që të protestojnë më shoqërinë civile e cila në kërkesën e saj mbështet edhe fabrikat e riciklimit, por vetëm me një kusht që të përpunohet mbetjet e riciklueshme që ndodhen në vendin tonë, e jo të vijnë mbeturinat e Evropës. Mafia e plehrave ka bërë pis mendjen e kryeministrit, i cili në fillim të mandatit të tij si kreu i shtetit është zotuar që kurrë një ligj i tillë nuk do të jetë pjesë e territorit Shqiptarë.