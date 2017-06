Shqipëria, referendum kundër Ramës

Nga Dibra, në Korçë dhe Elbasan, qindra mijë shqiptarë në shesh protestojnë kundër një kabineti hajdut që ka 4 vjet që i vjedh qytetarët dhe bën shantazh që të lejohet të vjedhë edhe 4 vjet të tjera. Mesazhi i ndryshimit po merr ngjyra referendare dhe plebishiti i pritshëm i të dielës pritet të kalojë rezultatet e revolucionit të kadifenjtë të 1992-it. Zgjedhjet e 25 qershorit do të jenë zgjedhjet e ekonomisë, prandaj votuesit do të thirren për t’u shprehur lidhur me ekonominë dhe me planin që përmirëson mirëqenien e tyre

Basha nga Korça: Shqiptarët të lodhur nga Rama – po bëhen gati për votë masive për Republikën e Re

Kreu i PD në Maliq: Plani im ekonomik do të sjellë rritje të pensionit qysh prej vitit të parë

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi takimin përmbyllës elektoral në qytetin e Korçës. Basha e përqendroi fjalimin e tij tek plani ekonomik, që do të mundësoj më shumë mirëqenie, më shumë konsum. Kreu i PD e cilësoi 25 qershorin si bast për jetën e shqiptarëve, ndërsa tha se në 25 qershor të votojmë për ekonominë, jo për tekat e Edi Ramës. “Pas anëtarësimit në NATO, pas liberalizimit të vizave, Partia Demokratike bëhet gati në 25 qershor të ndërtojë institucionet ekonomike. Dita e vendimmarrjes po vjen e diela po afron, shqiptarët janë zgjuar, shqiptarët janë ngritur, janë bashkuar. Janë bashkuar sepse e dinë që në 25 qershor nuk mund të votojnë për të njëjtat mashtrime të pa mbajtura si para 4 vitesh, për njeriun pa plan, që donte gjithë pushtetin për vete. 4 vite me radhë foli vetëm unë, unë, unë, unë, vetëm për veten e tij. Tani 4 javët e funtit nuk thotë më unë, thotë ata, kush janë ata, kush i rriti taksat, kush i mori frymën sipërmarrjes, kush i harroi fermerët shqiptarë, kush i rriti tarifat për universitet, kush i solli kriminelët nëpër institucione. Kush harxhoi miliona euro për luksin dhe nuk rriti rrogat dhe pensionet. Është përgjegjësia e një njeriu që e kishte timonin për 4 vite. Me Edi Ramën taksat do të rriten që të mbjellë më shumë palma dhe fasade, është e qartë, kjo. Siç është i qartë ndryshimi, se me mua taksat do të ulen, ekonomia do të rritet. Më 25 qershor nuk do të votojmë për tekat e Edi Ramës, në 25 qershor votojmë për ekonominë,. Vetëm për ekonominë, punësimin, taksat e ulëta’, deklaroi Basha. Kryetari i Partisë Demokratike, teksa i ftoi korçarët dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë të votojnë PD-në, tha se më 25 qershor shqiptarët do të votojnë masivisht partinë që ai drejton, si në vitin 1992. “PD dhe ekipi i saj bëhet gati që të zbatojë programin e saj që garanton ekonomi të fortë për Korçën dhe për të gjithë shqiptarët. Kudo ku kam qenë kam ecur me kilometra të tërë, dhe njerëzit më kanë thënë se bëhen gati të votojnë për PD si në vitin 1992, për ekipin tonë fitues dhe planin tonë ekonomik. Sepse u ka ardhur në majë të hundës me mashtrimet dhe premtimet e pa mbajtura”, tha Basha. Krye demokrati tha se Rama e kishte timonin e qeverisjes për 4 vite, por paratë nuk i shpenzoi për nevojat e qytetarëve, por për fasada e palma.

Basha në Maliq: Plani im ekonomik do të sjellë rritje të pensionit qysh prej vitit të parë/Kreu i Opozitës, Lulzim Basha gjatë takimit me banorët e Maliqit, pasi dëgjoi hallet e tyre u tregoi për zgjidhjet që vijnë me planin e tij ekonomik. Një grua e moshuar, 73 vjeçe e cila është është pensioniste ta se ajo merr 70 mijë lekë të vjetra në muaj. Megjithëse mban vetëm një poç ndezur, ajo tha se pensionin e ka vetëm për drita, ujë dhe ilaçe, ndërsa për t’u ushqyer merr borxh, ndërsa djali i saj paguhet shumë pak në një gomisteri. Basha i tha se me planin e tij, rritja e pensioneve do të nisë brenda vitit, dhe deri në fund të mandatit të parë, pensioni do jetë 250 mijë lekë. Ndërkohë që një zonjë e cila punon si rrobaqepëse, tha se ka mbetur pa punën me të cilën mbante familjen, pasi shteti ia ka prishur dyqanin. Sipas saj vendin e saj të punës e ka zënë një grua tjetër e cila është një socialiste e afërt me kreun e bashkisë dhe me pushtetin. Lulzim Basha i tha se me 25 qershor ndodh ndryshimi i madh, ku ligji do të jetë i pacenueshëm. Basha u tha banorëve të Maliqit se plani i tij do të ndezë motorin e ekonomisë, do të sjellë rritje konsumi, rritje prodhimi, futjen e parasë në qarkullim. Një plan i kombinuar që sjell zhvillim, vende pune, dhe mbështetje për të pamundurit, për të rinjtë, dhe pensionistët.