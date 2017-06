Shqipëria vendos, Basha kryeministër

Mbyllet një konsultim thuajse njëmujor me shqiptarët, para se të merret vendimi për ardhmërinë 4-vjeçare. Edi Rama s’paraqiti asnjë projekt dhe refuzoi të pranonte përgjegjësi për mashtrimet paraelektorale, prandaj votimi i nesërm është një autostradë njëkalimëshe, një vendim i paapelueshëm i votuesit për emërimin e Lulzim Bashës, si kryeministër i Republikës së Qytetarëve. Mbyllja e fushatës regjistroi mitingjet entuziaste në Kurbin, Durrës e Tiranë, ndërkohë që po kuptohet se asnjë narko-strukturë s’mund ta përballojë verdiktin e plebishitit të 25 qershorit

Në këto katër vite shqiptarët u përballën me arrogancën e një qeverisje të lidhur me bandat dhe të një kryeministri që të vetmin ‘investim serioz’ pati kanabizimin e vendit. Kjo qeverisje fasadë që simbol të vetin ka gënjeshtrën dhe vjedhjen nuk mund të drejtoj më vendin dhe të ardhmen e shqiptarëve. Shqiptarët, qysh nga koha e diktatorit Hoxha patën fatin e zi të kenë në krye një bandit që i syrgjynosi nëpër botë. Ata që nuk mundën të ikën, u detyruan të përballen me arrogancën dhe përçmimin e këtij pushteti fasadë. Kjo Qeveri dhe Edi Rama nuk duhet të votohet pasi veçse na kthen hapa pas. Nën qeverisjen e Edi Ramës, jo vetëm që nuk u mbajt asnjë premtim, por ka një përkeqësim në pothuajse çdo sektor. E gjitha kjo ndodhi pasi interesi i Edi Rames janë paraja dhe pushteti, të cilin e garanton dhe shpreson se do të vijojë ta garantojë me lidhjet me bandat.

Në 2013-ën, Edvini erdhi me premtimin për shëndetësi falas. Sot ajo gjendet në ditën më të zezë, kjo pasi paratë e taksave të shqiptarëve u vodhën përmes koncensioneve e tenderave klientelist. Për të rinjtë u premtua një arsim që do të mundësonte vende pune dhe një të ardhme të sigurtë. Përmes të ashtuquajturës reformë në arsim, kryeministri në ikje la me mijëra maturantë në pasiguri dhe u mbylli derën e universiteteve, duke i drejtuar tek klientela private. Rama premtoi 300 mijë vende pune, sot përmes taksave të larta dhe gjobave pa kriter, mjaft biznese mbyllën aktivitetin duke lënë në mëshirë të fatit mjaft të punësuar. Edi Rama njeh veçse dështime. Sektori i vetëm ku njeh rritje dhe shkëlqim është droga dhe favorizimi i bandave duke i veshur me pushtet. Në këto vite të qeverisjes së tij droga ka pësuar rritje, ndërsa trafiku i saj nga Shqipëria drejt vendeve fqinje është kthyer në problem serioz. Rama është një kryeministër që i hapi derën kriminelëve në pushtet, i hapi derën duke i emëruar deputetë, kryetarë bashkish, drejtorë të mëdhenj. Nëse duam përparim të vendit, duhet të votojmë për ekonominë. Sot, kryeministri në ikje është pa program dhe pa bilanc.

Ndaj nesër, përmes votës të rrëzojmë bandat dhe kriminelët në pushtet. Një votë për Lulëzim Bashën, është votë për të ardhmen e sigurtë. Një votë për partinë Demokratike është votë për përparimin e vendit. Këtë të dielë të madhe, bashkimi i mbarë shqiptarëve do të sjellë zgjidhje. Të bashkuar të mbështesim të vetmin plan ekonomik në këtë fushatë për uljen e taksave, për uljen e TVSh-së, për stazhet për rininë, për mbështetjen e fermerëve, për shkollat me model europian me drekën e paguar nga buxheti i Republikës së Re, në ndihmë të grave dhe nënave . Ky është plani i Republikës së Re, plani i Lulzim Bashës dhe skuadrës së tij. Ndaj nesër, të largojmë me votë kryebanditin, duke i dhënë mundësi Bashës të vendos në jetë projektet e mëdha në mënyrë që e ardhmja jonë të jetë e sigurtë.