Shqiponja “rilindase” ka nevojë për gjak bizantin nga Anadolli

Kur loja bëhet e zorshme, zaret zbulohen në fushë dhe merret vesh se ku janë rreshtuar forcat. Megjithë miqësinë e pazakontë dhe bezdisëse të Edvinit të Kristaqit me Erdoganin, deri më tani, një retorikë e sevdasë me oborrin e Merkelit e kishte qeverisur propagandën e kryeministrit dhe të plevicës së tij të PR-it.

Por njoftimi i takimit të kryetarit të opozitës Basha me presidentin amerikan Donald Trump ka mjaftuar për ta çakorduar ritmin e lojës. Edi Rama e ka humbur qetësinë dhe ka shpallur si sabotatorë ish-aleatët e LSI-së. Ai ka mbërritur në paradigmën naziste të shpalljes si jopatriotë, bile antikombëtarë, të të gjithë atyre që nuk do votojnë me 25 qershor për siglën e PSSH-së. Kryeministri po zbaton praktikën leniniste se të gjithë të tjerët, që s’janë me këtë sigël, janë kundërshtarë, janë nga armiq e deri në menshevikë, rrjedhimisht të ndëshkueshëm, që nga dalja në opozitë e deri tek burgosja me “drejtësinë e re”. Sipas parimit nazisto-leninist, sigla PSSH është unifikuar me flamurin kombëtar, me ngjyrat kuqezi dhe me shqiponjën që fluturon pranë tryezës së punës të “timonierit” shqiptar.

Ngjyrat e propagandës janë të lexueshme, thirrja “votoni kuqezi” është barabitur me thirrjen gënjeshtare “votoni lejla a pink” në 2013, kur premtoheshin 300 mijë vende pune dhe shëndetësi falas. 4 vjet më vonë ngjyrat janë unifikuar në “kuqezi” dhe të gjitha ngjyrat partiake janë shpallur kundërshtare të Edi Ramës e “Rilindjes”, rrjedhimisht edhe kundërshtare të regjimit të Shqipërisë.

Fotoja e Lulzim Bashës me presidentin amerikan Donald Trump e ka detyruar ekipin propagandistik të kryeministrit në detyrë të kërkojë ndihmë tek forma e vjetër, tek bizantinizmi. Vetëm një telajo kaq irracionale sa retro-bizantinizmi mund të nxirrte në skenë një intervistë të Erdoganit për të ndihmuar fluturimin e shqiponjës ‘rilindase” Edi Rama. Prej orientalizmës s’mund të priteshin mesazhe të tjera veç klithmave për ruajtjen e “status-quo”- së në ish-oborrin e Dovletit, aty ku në Bosnje, Shqipëri, Kosovë, Sanxhak e Maqedoni, popullsia myslimane duhet të shqetësohet së pari për fatin e Portës së Lartë në Bosfor (Anadoll në fakt) e më pas për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. Kjo hierarki respektohet me mesazhin e fatit të mirë për Edi Ramën më 25 qershor, si dhe me domosdoshmërinë për t’u marrë vesh me “presidentin e zgjedhur” nëse do ta sjellë nevoja.

Intervista e Erdoganit, për kredencialet demokratike të të cilit s’është e nevojshme zgjatja në detaje, jepet ditën e fundit të fushatës elektorale në Shqipëri. Shkelja e çfarëdolloj etike në marrëdhëniet me shtetet aleate është fort e vogël, po të krahasojmë faktin se në Maqedoni, “Porta e Lartë” mbërriti të themelonte një parti mirëfilli të vetën, vetëm se iu duk se partitë tradicionaliste të shqiptarëve s’po e ndihmonin sa duhet Kauzën e Erdoganit. Nga partia “me besë” deri tek apeli për të ndihmuar Ramën në Tiranë ka njëfarë diference, por në Tiranë, propaganda e Edi Ramës ka nisur të zbatojë në klipet e veta të fundit propagandistike togfjalëshin “me besë”. Me besë “për investimet e Veliajt”, “për reformat e kryeministrit Rama”, për…etj.

Kjo është një tentativë për ta fituar betejën e erdoganistëve në Tiranë pa pasur nevojë për të themeluar hapur një parti të “xhonturqve”. Në këtë stacion të dëshpërimit, Shqiponjës “rilindase” i mjafton intervista e mëkëmbësit të Dovletit në Anadoll për të klithur pabesisht “votoni kuqezi” dhe për të shpallur një kryqëzatë imorale, që është e përmbytur me tepsi, sahan, kusi e kazan. Nga dëshpërimi elektoral vjen edhe irracionaliteti, prandaj kundërpërgjigjja e Trumpit me Erdogan, është…oleleeee, oleleeeeee….