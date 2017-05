Shqiptarët e Amerikës mbështesin fuqishëm Zijadin Selën  

Dhjetëra veprimtarë shqiptarë, nga vendorigjina e tyre, Struga, Dibra, Kërçova, Tetova, Gostivari, Kumanova, u mblodhën të dielën pasdite me 30 Prill, për ti dhënë një mbështetje të fortë të të gjithë shqiptarëve të Amerikës, përfshirë edhe deputetit shqiptar nga LR – PDSH Zijadin Sela, dhe të gjithë deputetëve shqiptarë të Parlamentit të Maqedonisë, duke ngritur vëmendjen dhe shqetësimin e tyre, përballë atyre ngjarjeve të rënda dhe të dënueshme të 28 Prillit në Shkup. Ky tubim ka qenë ndoshta nga më të mëdhatë, që pas luftës në Maqedoni, që shqiptarët e Amerikës të ndërmarrin dekadën e fundit, dhe të reagojnë menjëherë dhe fuqishëm për ngjarjet e fundit, që ndodhën në Maqedoni, pas atyre skenave të tmerrshme që panë në Parlamentin e Maqedonisë, kur një grup huliganësh sllavo-maqedonas ia mësyn institucionit të Parlamentit të Maqedonisë. Dje në qytetin Riverdale – New Jersey, në Qendrën e Komunitetit Shqiptarë “Albanian American Community Center”, nën përkujdesjen dhe organizimin e kryesive të këtyre komuniteteve të zonës së ashtuquajtur të “Tre-Shtetshit” NY, NJ dhe CT, dhe, në një marrëveshje të arritur nëpërmjet komunikimit me qendrat e tjera shqiptare nëpër SHBA, si ajo e Çikagos, Dallasit, Feniksit, Floridas, etj, u vendosën që të dalin me një deklaratë të përbashkët, duke diskutuar mbi mundësitë dhe mënyrat e veprimit për në ditët në vijim. Tubimin e udhëhoqi Kryetari i Shoqatës së Riverdelit, Zulfi Alla, i cili mbas një falenderimi të perzemërt e vëllazëror të pranishmëve për pjesëmarrjen e tyre, të cilët edhe pse koha nga lajmërimi qe mjaft e shkurtër, ishin prezent me një pjesëmarrje të madhe, dhe me një shqetësim të përbashkët, shqetësimin pas situatës së krijuar në Maqedoni. Veprimtari Ali Lena, nga komuniteti shqiptar i Waterbury Connecticut, në emër të atij komuniteti, lexoi deklaratën e përgatitur prej këtyre komuniteteve. Folësi dibran Shpend Koleci, gjatë fjalës së tij me argumente kërkoi, që të jemi më vigjilentë dhe mos të falim më. “Nëse e kërkon nevoja edhe mund të veprojmë si komunitet, ashtu si edhe vepruam atëhere kur na e kërkoi situata e dekadave të mëparshme, dhe ne shqiptarët e Amerikës, e treguam vetveten se si mund të kontribuojmë, pavarësisht se ishim nga Dibra, Kosova, Shqipëria, e trevat e tjera shqiptare”, tha ai. Në foltoren e tubimit me një bekim dhe lutjen rituale fetare për familjet shqiptare në Maqedoni, dhe shëndetin e deputetit Zijadin Sela, e mori fjalën edhe Imami Harun Pollozhani, duke bërë thirrje edhe ai për një ndergjegjësim dhe përgjegjësi tjetër kombëtare. Më pastaj veprimtarët Sakip Veliu dhe Lirim Kaba, si dhe ish-kryetari i Shoqatës “Dibra” Musa Paçuku, kërkuan që shqiptarët e Amerikës, të mos mblidhen vetëm kur shqiptarët vriten, burgosen, torturohen, diskriminohen dhe përbuzën apo trajtohen si qytetarë të dorës së dytë, e më keq se të tretë, në trojet e tyre etnike Iliriadën, por të ngrihemi më parë se të na ndodhin ngjarje të tilla. Ata thanë se, “goditjet brutale me qëllim dhe marrja e jetës ndaj Zijadin Selës, janë një goditje e rëndë për secilin nga ne që i thotë vetes shqiptar”. Kryetari i komunitetit të shqiptarëve në Waterbury – Qendra Kulturore “Hasan Prishtina”, tha se dhuna e përdorur nga maqedonasit nuk ndihmon kurrsesi në zgjidhjen e situatës së krijuar dhe ne shqiptarët e Amerikës, nga vend-origjina trevat shqiptare të Maqedonisë. “Ajo, tha ai duket se na “zgjon” edhe njëherë duke na bërë më të bashkuar, andaj ne u premtojmë të gjithëve shqiptarëve në Maqedoni, se do të kenë edhe përkrahjen e fuqishme tonën, dhe se ne kemi marrë premtimin e senatorëve dhe kongresmeneve, atyre miqve tanë të njohur në Capitol Hill – Washington”. Mërgata Shqiptare në SHBA, gjithashtu i bën thirrje edhe ish Kryeministrit Gruevski, që simbas tyre “duan apo nuk duan, ai, dhe VMRO-ja, si dhe forcat e errëta ultra-nacionaliste sllavo – maqedone, shqiptarët janë faktor shtetëformues dhe si të tillë duhet të respektohen dhe të konsiderohen në Maqedoni”. Deklarata përmend faktin se “Ne shqiptarët e Amerikës, ashtu si gjithnjë kemi qenë dhe jemi me zemër dhe mendje në vendlinjen tonë, dhe per ne ashtu si i gjithë populli shqiptarë , liria është e shtrenjtë, pavarësisht çmimit që ajo ka, mbasi ne shqiptarët e provuam këtë edhe me UÇK e Kosovës, UÇMBN-ë e Luginës së Preshevës, dhe së fundi më 2001 me UÇK-në, në luftën e shqiptarëve në Maqedoni, me sakrificat deri sublime, por që edhe sot besojmë dhe jemi të palëvizshëm në forcën dhe besimin në fitoren tonë, deri në realizimin e aspiratave të të gjithë shqiptarëve”.