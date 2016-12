Shqiptarët të shkatërrojnë lidhjen simbiotike të qeverisë me narkotrafikantët që kanë marrë peng shtetin

Duhen edhe tre ditë që të mbyllet viti 2016 dhe në momente të tilla të gjithë janë të prirur që të përpilojnë një bilanc të atyre gjërave që kanë realizuar ose jo në 365 ditë. Nëqoftë se qeveria e “Rilindjes” dhe shefi i saj dështak Edi Rama do të kishin një farë ndjenje të përgjegjësisë për të keqen që i kanë shkaktuar Shqipërisë, sidomos në vitin e fundit të qeverisjes së tyre, ata do të kishin marrë përsipër realizmin e një bilanci, ku të merrnin në analizë të gjitha të këqijat që nuk nguruan t’ia hidhnin këtij populli si barrë mbi supe. Në kuadër të bilancit që në një vend normal dhe demokratik do të ishte të paktën një formë e të bërit autokritikë dhe një kërkesë faljeje për qytetarët, të cilët ishin hallka e fundit, më e parëndësishmja për qeverinë, por që afektohej drejtpërdrejt nga politikat dhe dështimet e saj, Edi Rama dhe sahanlëpirësit e tij duhet medoemos të merrnin në shqyrtim edhe të këqijat që i bënë peshqesh shqiptarëve duke i shndërruar premtimet e tyre reformiste në implementim të linjës kanabiste. Edi Rama dhe Saimir Tahiri në vitin e fundit të qeverisjes së tyre morën përsipër guximin për të luajtur me fatet e Shqipërisë, duke i dalë në mbështetje të plotë narkotrafikantëve dhe duke aplikuar politikën e dyerve të hapura me fenomenin kanabis. Në 2016-ën Shqipëria regjistroi shifrat e frikshme të një superprodhimi që në vend nuk ishte hasur ndonjëherë, pasi falë mbështetjes që kapobandat e drogës morën nga qeveria ato e shtrinë linjën e kultivimit dhe përpunimit në të gjithë vendin dhe me të drejtë Shqipëria e meritoi tiullin “Kolumbia” e vogël në zemër të Evropës, të cilin ia veshën mediat europinae. Vendi ynë edhe më herët kishte spikatur në arenën ndërkombëtare për prodhimin e kanabisit, por 2016-a e deshi që emri i Shqipërisë dhe pushteti që bandat e drogës përvetësuan nën qeverisjen e Ramës, të pushtonin faqet e para të mediave më prestigjoze si Rai, Deutche Welle, BBC etj. Në pasqyrën e bilancit ky konstatim padyshim që do duhet të ishte një arsye për tu ndier të turpëruar dhe për të dalë faqezinj përpara shqiptarëve pasi iu shkatërruan edhe atë pak imazh pozitiv që kishin arritur ta ndërtonin me mund dhe djersë në sytë e perëndimorve, por për Ramën dhe Tahirin shqiptarët nuk vlejnë asgjësendi, sepse për ta rëndësi kanë miliardat e parave të pista, që derdhen në llogaritë e tyre bankare dhe që me shumë gjasa do të shërbejnë edhe si kal beteje në zgjedhjet e ardhshme. Për ta nuk kanë rëndësi fatet e shqiptarëve apo rruga europiane, në të cilën ne u përpoqëm të ecnim por ata na e shtruan me gjemba, vetëm e vetëm për të na penguar e për të vazhduar politikën e tyre të kanabizimit të Shqipërisë. Padyshim që në këto ditë të fundit të 2016-ës situata është për të vënë duart në kokë e për të vajtuar, sepse në 2013-ën ulëm në krye të vendit një mashtrues të çertifikuar dhe një parazit që shkallët e pushtetit i ka ngjitur duke ngrënë në të njëjtën pjatë me kriminelët dhe trafikantët e drogës. Ndaj bilanci sot është negativ dhe lebetitës, sepse Shqipëria dhe ai që për 23 vite u quajt sheti i së drejtës me një demokraci në tranzicion, realisht në 2016-ën u dha me konçension tek bandat e drogës dhe rendi e siguria e shqiptarëve u shndërrua në lodra, me të cilat nisën të luanin bandat dhe qeveria e inkriminuar nën llogoret e influencave që ofron pushteti. Edi Rama është një specie e veçantë politike, që në asnjë mënyrë nuk mund të shkëpusë lidhjet e tij personale me botën e errët të krimit dhe drogës, sepse në filozofinë e tij prej krimineli, hajduti dhe mashtruesi profesionist pushteti nuk mund të ruhet dhe sigurohet ndryshe përveçse një bashkëpunimi konkret midis krimit dhe pushtetit nëpërmjet një lidhje endemike. Edvini, i cili bëri që droga shqiptare të kthehej në problem destabilizues për rajonin dhe fqinjët, nuk do të ngurojë aspak që idetë e tij prej krimineli t’i vendosë në zbatim edhe në 2017-ën dhe të ndjekë linjën e kultivimit të kanabisit për të ruajtur pushtetin , ndaj duhet që të marrë një përgjigje nga populli dhe trafikantët e mbështetur prej tij duhet të kuptojnë se në Shqipërinë e të ndershmëve dhe atyre që punojnë me dinjitet nuk ka vend krimi dhe droga. Në këtë fundvit që pritet të jetë edhe i fundit i kësaj qeverie dështake, atyre shqiptarëve që janë përpjekur gjithmonë të punojnë ndershëm e të përfitojnë atë çka meritojnë ndoshta i vjen ndot dhe neveri nga ky palo-kryeministër që shitet si reformist, por që ushqen ndjenja kanabiste, ndaj duhet të presin edhe pak muaj për t’ia përplasur në fytyrë dhe me votën kundër shuplakën, që ai meriton, duke e ulur nga karrigia, të cilën po e përdor sikur të ishte zot i këtij populli. Edi Rama me kupolën e tij arriti të prodhonte vetëm një lajm për mbarë botën, trafikun me përmasa të tmerrshme të drogës. Rama i ka hyrë në hak të majtëve me premtimet e tij të pambajtura. Ndaj Është në dorën e shqiptarëve që në qershorin e 2017-ës të zgjedhin nëse do të votojnë për një shtet si ai i Edvinit, i marr peng nga bandat dhe hienat që synojnë të mbushin xhepat, apo të shkelmojnë muret e perandorisë kanabiste që ky njeri ka ndërtuar për t’i dhënë drejtim ndërtimit të një të ardhmeje të sigurt nën begatinë që vendit ia ka ofruar nëna natyrë.