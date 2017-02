Skandali/ Deputeti i Ramës, vizitë në hotelin e Escobarit, përgëzon familjarët e tij

“Kaubojsi” Eduard Ndocaj: Baliljat familje patriote, turp t’i thuash ‘Eskobar’

Deputeti “kabubojs” Eduart Ndocaj ka shkuar ditën e djeshme në resortin turistik të familjes së

Kelmend Balilit në Sarandë, Santa Quaranta. Ndocaj është takuar me Rigels Balilin, kryetarin e Bashkisë së Delvinës Rigels Balili, i afërmi i Kelmend Balilit. Në një status në Facebook, deputeti “kaubojs” nuk e ka pranuar epitetin “Eskobar të Ballkanit” që mediat greke i kanë vendosur Kelmend Balilit, por e ka quajtur kapedan që ka hapur vende pune për popullsinë në atë zonë. “Sot, deputeti Ndocaj pati kënaqësi te takohej me Rigels Balili ne Santa Quaranta. Rigelsi, jo vetëm Kryetar Bashkie i Delvinës por edhe një djalë punëtor e patriot. Këta janë te gjithë familje punëtore qe njihen ne gjithë Sarandën e Delvinën. Janë marre me sipërmarrjen qe ne fillim te viteve ’90 dhe ne gjithë këto vite kane punësuar dhe kane mbajtur qindra familje te ndershme e punëtore. Vetëm sot, ne hotelin Santa Quranta ka qindra punëtore. Greqia është munduar me shekuj familjen e mira shqiptare t’i sulmoje e ketë e ka bere qe te ketë influencën e saj te plote ne Jug e Shqipërisë. Shqipëria ka nevoje për familje te ndershme e punëtore qe kontribuojnë ne zhvillimin e vendit dhe ne ruajtjen e sovranitetit. Shqipëria nuk është Kolumbi dhe historia jone kombëtar me familje patriotike nuk ka lidhje me kartelat e Kolumbisë. Është e turpshme qe shqiptaret te quhet Eskobar. Ne Shqipëri ka tituj: kapedan, bajraktar, aga e këto tituj meritojnë te gjithë ato familje qe kontribuojnë ne zhvillimin e vendit”.