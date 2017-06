Skandali/ Elvis Rroshi dhe banda e tij po dirigjojnë fushatën e kandidatit të PS në Kavajë

Ligji i Dekriminalizimit arriti ta nxjerrë Elvis Rroshin nga Bashkia e Kavajës, por duket se nuk e ndalon dot që të udhëheqë garën elektorale në këtë qytetet. Kronikat e televizionit lokal TV6 Kavaja, kanë publikuar së fundmi kronika në të cilat shfaqjen dy keqbërësit e skeduar ish kryebashkiaku Elvis Rroshi dhe kryetarin e PS-së së Kavajës, Gentian Daja duke udhëhequr fushatën për zgjedhjet lokale në këtë qytet, ku për llogari të PS-së garon kandidati Dorian Murati. Kujtojmë që vetëm pak ditë më parë, dy persona me precedentë kriminalë u arrestuan pak ditë më parë nga policia ndërsa udhëtonin me automjetin personal të kryetarit të PS-së së Kavajës, Gentian Daja. Duket se edhe Murati qartazi është pjesë e investimit kriminal të bandës së Rroshit në Kavajë, prandaj si Visi&Co i kanë dalë në krahë kandidatit socialist, i cili me gjasë do të jetë sërish zgjatimi i kapjes së pushtetit lokal në Kavajë nga krimi, nëse gjithmonë qytetarët atje nuk e refuzojnë më votë këtë alternative okulte e kriminale.