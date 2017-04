Skandali/ Gjirokastër, Rilindja i kthen shkollat në zyra takimesh elektorale

Kandidati për deputet i PS në Gjirokastër, zhvillon takime partiake në institucionet arsimore. Ka disa ditë që Bledi Çuçi, po zhvillon takime paraelektorale në zonën e Cepos ku ka kontaktuar me anëtarësinë socialiste në fshatrat Mashkullorë, Humelicë dhe Gjirokastër. Nga foto që janë shpërndarë në media, shihet qartë se Çuçi ka zgjedhur të organizojë takime politike në institucione publike aq më shumë kur ato organizohen në institucione arsimore. Çuçi, ka zhvilluar takime në një klasë ku dërrasa e zezë në krye, e ka “tradhtuar” ish ministrin Çuçi. Nuk dihet se çfarë qëndrimi do të mbajë Drejtoria Arsimore Rajonale për këtë rast pasi Çuçi, ka shkelur në mënyrë flagrante pavarësinë institucionale ku tubime politike ndalohen kategorikisht të zhvillohen brenda ambienteve të shkollave ndërkohë që ish ministri Çuçi, nuk ka qenë as në oborr të shkollës apo në korridor, por bash mu në klasë me dërrasën e zezë në krye.