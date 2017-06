Skandali/ Ilir Beqja shpërblehet me 3 rroga pas largimit si ministër

Ilir Beqaj, ish-Ministri i Shëndetësisë shpërblehet me plot 3 rroga për largimin nga puna. Një vendim i tillë konfirmohet edhe nga një shkresë që disponon Opinion. al që mban datën 19 Maj 2017, ku ministrja e Shëndetësisë (tashmë e larguar) i kërkon Drejtorisë së Financave në MSh që t’i kalojë tre paga dëmshpërblim ish-ministrit Beqaj. Një shkresë le të themi me natyrë abuzive nga ish Ministrja e Shëndetësisë që shpërblen paraardhësin e saj në detyre dhe njëkohësisht ish-shefin e saj në kohën kur kjo e fundit drejtonte Qendrën Spitalore Universitare” Nënë Tereza”. Ndërkohë që kjo shkresë ngre një tjetër pikëpyetje. Për çfarë është dëmshpërblyer me tre paga ish-ministri i Shëndetësisë? Për dëm moral? Për largim të padrejtë nga puna? Për prishje të imazhit si ministër? Apo për prishje të kontratës nga ana e qeverisë në këtë rast të kryeministrit Rama, nëse ka pasur një kontratë katërvjeçare midis tij dhe Beqajt? Këtë mund të na e sqarojë vetëm Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që është absurde se si shumë punonjës të larguar nga administrate nuk marrin paratë e dëmshpërblimit të fituar me vendim të formës së prerë nga gjykata me justifikimin se thesari nuk ka para, ndërsa për ish-Ministrin e Shëndetësisë gjenden paratë për t’ia kaluar në portofolin e tij vetjak.