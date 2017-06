Skandali/ PS kërcënon me vendin e punës, punonjësit e bashkisë

I zënë në panik nga humbja e madhe që e pret më 25 Qershor, Rilindja ka nisur presionet e shantazhet ndaj punonjësve të administratës. Në mesazhin e bërë publik nga ish kryeministri Berisha dëgjohen kërcënimet me vendin e punës që kryetari i FRESSH i bën punonjëses së bashkisë Kolonjë. “Kjo është farsa elektorale e Edvin Kristaq Ramës! Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital!’, shkruan ish-kryeministri Sali Berisha në faqen e tij në Facebook. “Përshëndetje Doktor, po të dërgoj një video e cila tregon me zë dhe figure se si kërcënon Pandi Cunge Kryetare e FRESH Kolonje një punonjës të bashkise me vendin e punës, nëse nuk merr pjesë në fushate. I bej thirrje prokurorisë se shtetit te vendos menjëherë para ligjit ketë bandite te pushtetit qe nuk njeh ligje dhe norma ligjore”, shkruan ish-kryeministri Sali Berisha.

-Pandi Cunge, Kryetar i FRESSH Kolonje: Po me ke ishe atje?

Punonjesi i Bashkise: Po me ata mo

Pandi Cunge, Kryetar i FRESSH Kolonje: E mo, mos me mashtro mua tani. Me vjen gjynah qe do te marrësh veten me qafe.

Punonjësi i Bashkise: Po erdha mo, per Zotin

Pandi Cunge, Kryetar i FRESSH Kolonje: Ti bej si te duash.

Punonjesi i Bashkise: Po s’me ke pare

Pandi Cunge, Kryetar i FRESSH Kolonje: (flet diçka, por s’e kuptoj)

Punonjësi i Bashkise: Po jam ne pune.

Pandi Cunge, Kryetar i FRESSH Kolonje: Jo, jo. Pasdite nuk je ne pune. 3,4 e lart nuk je ne pune. Do te djegësh veten, gjynah me vjen. Je djalë i mire te djegësh veten me date 26. Ti si te duash, e ke vete ne dore. Po s’të dhimbset vendi i punës…”

PS bën fushatë me makina me targa false në Korçë/ Denoncimet në këtë fushatë elektorale nuk kanë të mbaruar. Duke filluar nga blerja e votave, kërcënimet dhe deri tek përdorimi i mjeteve me targa false është ajo që mund të thuhet në këtë fushatë. Në qytetin e Korçës qytetarët denoncojnë partinë socialiste dhe mbështetësit e saj se po përdorin në fushatë elektorale mjete pa targa, apo më keq me targa false, çka është një shkelje flagrante e ligjit dhe kodit rrugor, ku drejtuesit të mjetit i bllokohet menjëherë makina, i hiqet patenta si dhe rrezikon burgun. Por ky ligj funksionon vetëm për qytetarët shqiptarë dhe jo për ata që janë nën petkun e partisë.