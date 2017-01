Skandali/ Rama kërcënon gjyqtarët me vetting nëse nuk lirojnë Aldo Baren

Ish-kryeministri Berisha:“Edi Rama është angazhuar në një proces kriminal të lirimit të Aldo Bares, të lirimit të Lul Berishës, të lirimit të banditëve. A e dini që kur i çon Aldo Bare shiritin e deponimit për tenderat dhe akte të tjera kriminale se si i bëhet gjaku ujë dhe ja u tregon gjykatësve kushtetues vettingun; “O më lironi Aldon, o do ju ricikloj me vetting”

Ish kryeministri Berisha theksoi se Rama është angazhuar tërësisht në një proces kriminal për lirimin e bandës së Aldo Bares. Paraditen e datës 31 Janar, Gjykata Kushtetuese do t’i përgjigjet kërkesës së një prej emrave më të frikshëm të trazirave të vitit 1997, Aldo Bares. I dënuar me dy burgime të përjetshme, ish kreu i bandës së Lushnjës pretendon se nuk i janë respektuar të drejtat e njeriut. Sipas ankimimit në Kushtetuese, vendimet për dënimin e Alfred Shkurtit, i njohur me emrin Aldo Bare, janë antikushtetuese, pasi i janë shkelur disa të drejta, siç është edhe njoftimi për nisjen e procesit gjyqësor apo njohja paraprake me provat. Ky ankimim, sipas ish kryeministrit Sali Berisha është pjesë e një axhende të kryeministrit Edi Rama për të liruar nga burgu kriminelë bashkëpunëtorë të tij, në prag të zgjedhjeve. Gjatë fjalës në Kuvend, Berisha paralelizoi rastin e Aldo Bares me atë të Lul Berishës dhe Hakmarrjes për Drejtësi. “Rama është angazhuar në një proces kriminal të lirimit të Aldo Bares, të lirimit të Lul Berishës, të lirimit të banditëve. A e dini ju që atë e menaxhojnë bandat dhe banditët. Nuk e menaxhoni ju, juve s’ju pyet fare ai. A e dini që kur i çon Aldo Bare shiritin e deponimit për tenderat dhe akte të tjera kriminale se si i bëhet gjaku ujë dhe ja u tregon gjykatësve kushtetues vettingun; “O më lironi Aldon o do ju ricikloj me vetting”. Atëherë zotërinj, çfarë do bëjnë shqiptarët, do votojnë apo jo? A ndodh në një vend në botë që një kryebandit ta arrestojë opozita siç ndodhi me Shullazin tuaj? A e dini ju ç’po bëhet për Hakmarrjen për Drejtësi? E njëjta gjë si me Aldo Baren. A e dini që ai me djalin e vet eshtë shareholder në pronat kriminale të Hakmarrjes për Drejtësi. A e dini që është i regjistruar nga shërbimet partnere në komunikime kriminale…Atëherë do votojmë ne apo do i nënshtrohemi një njeriu që është shndërruar në kaput meduze, në kreun e meduzës së krimit të organizuar në Shqipëri. Zotërinj, nëse doni të votojmë pranojeni sepse kjo është kërkesa më qytetare dhe civile. Le të hapet tenderi, të votojnë emigrantët pavarësisht se kush mund të fitojë më shumë apo kush më pak nuk ka rëndësi, rëndësi ka që ata, burra e gra, të rinj e të reja me kontribut të jashtëzakonshëm në këtë vend të shprehin mendimin e tyre. Por ju nuk e keni mendjen këtu. Ju e keni mendjen se si ne të lirojmë Aldo Baren, se si ne të shpëtojmë badiguardin e këtij këtu që vrau Besnik Pudjen dhe prokurori thotë që se kanë vrarë, ndërkohë ky e ka badiguard vrasësin tani. Po ky është vrasës vet o zotërinj. A doni të bëjmë zgjedhje apo jo? Unë them se duhet të bëjmë zgjedhje, se të këqijat nuk kanë fund por merita është të dimë t’i ndalojmë, të mos lëmë rrokullisje. Por nëse nuk lini alternativë zgjedhjesh atëherë përgjegjësia është e juaja. Pra ç’po themi ne? Ne po themi që duhet të mobilizojmë fondet dhe resurset, të votojmë dhe kaq. Doni t’i merrni zgjedhjet? Si merrni kurrë. Nuk e lë Surreli atë (Ramën) prandaj shërbehet me kriminelë gjithë ditën, shërbehet me dosje, me kriminelë, shërbehet me përdhunues, shërbehet me mashtrues. Më the zoti Ruçi të të them qoftë një shembull. A e do një të fundit? I fundit është Altin Jaku, sekretar i përgjithshëm i prefekturës së Lezhës. Ai vërtet është i fundit por ai tregon fundin e shtetit ama. Ja po ta tregoj Gramoz se kush është ai, se ti je kryetari de jure se de facto e di vetë ti kush është! Ai, Jaku, para dy vitesh drejtor i një banke private i vjedh një qytetari të nderuar mbi 100 mijë euro para në depozitë. Qytetari e dikton dhe denoncon, ndërsa eprori bankës bën padi penale ndaj drejtorit hajdut dhe e shkarkon. Po ç’ndodh me drejtorin hajdut? U bë sekretar i përgjithshëm, u lartësua, në një kohë kur tjetri vdes për 3 mijë lekë të vjetra në burg. Pyet pak zonjën Linditë apo Erjon Veliajn. Ju tregoj fotografinë”, tha Berisha.