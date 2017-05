Skandali seksual, Shukri Xhelili kërkesë Gjykatës për të fituar pafajësinë

Ish-kryebashkiaku i Dibrës, Shukri Xhelili i shpallur fajtor në lidhje me përfshirjen e tij në një skandal seksual, është në përfundim të vuajtjes së dënimit. Por ai nuk dorëzohet dhe këmbëngul në pretendimin për pafajësi. Ish-zyrtari i lartë i ka bërë rekurs vendimit të Apelit të Krimeve të Rënda, sipas të cilit u dënua me 1 vit e 8 muaj burg për akuzën “marrëdhënie seksuale ose homoseksuale duke shpërdoruar detyrën”. Në vendimin ndaj tij, Apeli i Krimeve të Rënda ndryshoi kualifikimin e akuzës, e cila në Shkallën e Parë ishte ajo e “korrupsionit pasiv…”. Burime pranë Gjykatës saktësuan se në rekurs Xhelili kërkon prishjen e vendimit të Shkallës së Parë dhe Apelit për Krimet e Rënda dhe deklarimin e tij të pafajshëm. Nga ana tjetër, kundër vendimit të Apelit ka qenë edhe Prokuroria për Krimet e Rënda, e cila po ashtu ka depozituar një rekurs në Gjykatën e Lartë. Prokuroria kërkon lënien në fuqi të vendimit të Shkallës së Parë. Burime zyrtare të Gjykatës së Lartë konfirmuan se dosja në fjalë është më 11 maj 2017 në krye sekretarinë e kësaj gjykate. Mësohet se relator i Kolegjit Penal që do të shqyrtojë këtë përballje gjyqësore është gjyqtari Tom Ndreca. Në ditët në vijim pritet të caktohet edhe seanca e parë e këtij gjykimi.