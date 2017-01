Skandali/ Veliaj në Paris me çarter të paguar nga biznesmeni i plehrave – dërgon kaseta në televizion sikur është në Tiranë  

Sekretarja e Marrëdhënieve me Publikun, Grida Duma: “Veliaj udhëtoi në Paris me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë Arbër Mazniku dhe Juli Dhamon, drejtoreshën e Agjencisë së Turizmin. Në këtë fluturim ata shoqëroheshin nga biznesmeni Artan Sheqeri”

Sekretarja e Marrëdhënieve me Publikun pranë selisë së Partisë Demokratike, Grida Duma, në një deklaratë për mediat ka denoncuar udhëtimin e kushtueshëm të Kryetarit të Bashkisë Erion Veliaj. Sipas saj ditën e hënë, është ulur në Rinas një avion çarter i kompanisë AVCON-JET. 40 minuta më pas, ky avion është rinisur për në Paris, dhe në bord ishin 3 pilotë, Erjon Veliaj, Arbër Mazniku, Juli Dhamo dhe biznesmeni që erdhi, i mori e i shoqëroi në Paris, Artan Sheqeri. Një udhëtim që mohet nga Veliaj. Grida Duma ka ngritur dyshimet për këtë udhëtim me kosto të larta dhe urgjencën që ka çuar kryetarin e Bashkisë të ndërmarrë këtë udhëtim me biznësmenin. Ajo ka akuzuar Veliajn se ka mashtruar qytetarët duke dërguar në media kronika sikur ndodhej në krye të detyrës. Sipas Dumës nuk ka shqiptar që mund të mendoje se një biznesmen mund të paguajë për luksin e Erion Veliajt pa përfituar gjë të paligjshme prej tij dhe a është i lidhur biznesmeni i çarterit me biznesin e plehrave ku u vra Ardit Gjoklaj: “Ne e pyetëm për motivin e vizitës me çarter në Paris, me datën 16 Janar, dhe i kërkuam të sqaronte se kush është biznesmeni që ka paguar këtë fluturim luksoz, dhe a ka ai interesa në bashkinë e Tiranës. Veliaj përgjigjet duke përmendur vizitën që ka bërë me 17 janar, në Itali, pra vizitën që ka bërë dje. Kështu, ai e thellon skandalin, sepse i fshihet carterit të dy ditëve më parë, nuk bën transparencë dhe mundohet të hedhë mjegull duke përmendur një fluturim tjetër, të një dite më parë. Dy ditë më parë, të hënën, në orën 9 e 20 të mëngjesit është ulur në Rinas një avion çarter i kompanisë AVCON-JET. 40 minuta më pas, ky avion është rinisur për në Paris, dhe në bord ishin 3 pilotë, Erjon Veliaj, Arbër Mazniku, Juli Dhamo dhe biznesmeni që erdhi, i mori e i shoqëroi në Paris, Artan Sheqeri. Përse Erjon Veliaj e mohon këtë udhëtim? Ndërsa Veliaj gëzonte luksin e Parisit, për qytetarët shqiptarë u kishte dërguar mediave një kronikë të gatshme, video sikur ndodhej në krye të detyrës duke inspektuar një kopsht në Tiranë. Lehtësia me të cilën Veliaj mashtron publikun është tashmë e njohur nga të gjithë. Të nesërmen e dasmës ai dërgoi kasetën në media sikur gjoja kishte dalë në punë. Shkoi në Sri Lanka dhe përsëri dërgoi në media kasetën sikur punonte në Tiranë. Është mania e pakontrolluar e një njeriu që mashtrimin e ka sëmundje patologjike. Por rasti i fundit është më shumë se mashtrim. Është dëshmi e pazareve të Veliajt me planin urbanistik dhe kullat që ka vendosur të mbjellë në Tiranë. Nuk ka shqiptar që mund të mendoje se një biznesmen mund të paguajë për luksin e Erion Veliajt pa përfituar gjë të paligjshme prej tij. Prandaj, Erjon Veliaj duhet të përgjigjet publikisht: Pse udhëton me çarter për në Paris me një kosto të paktën 60-70 mijë euro? Cila është urgjenca e një kryetari bashkie për të shkuar në Paris me çarter? Kush e pagoi çarterin? Çfarë interesash ka me bashkinë, biznesmeni që pagoi çarterin dhe qëndrimin luksoz të Erjon Veliajt në Paris? A është i lidhur biznesmeni i çarterit me biznesin e plehrave ku u vra Ardit Gjoklaj?” Përfundon deklarata e Sekretares së Mardhënieve me Publikun nga selia e Partisë Demokratike.