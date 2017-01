Skandali/ Veliaj në tetor me pushime-manipulon me kasetat, televizionet e shfaqnin në inaugurime  

Nga hulumtimi rezulton se qytetari i parë i Tiranës nëpërmjet kronikave të parapërgatitura del në ekran në vende të ndryshme në të njëjtën ditë e në të njëjtën orë, kur në të vërtetë ai është me pushime jashtë vendit

Vetëm pak ditë pas zbulimit të numrit tepër të lartë të të punësuarve në zyrën e shtypit të Bashkisë së Tiranës nga BIRN, një tjetër skandal që lidhet me punën e kryer nga ky staf prej 60 personash në dobi të manipulimit të të vërtetave rreth kryebashkiakut Erion Veliaj është bërë publik gjatë ditës së djeshme nga gazetari Artur Cani. Cani nga një vëzhgim të zhvilluar mbi kronikat e muajit tetor të publikuara nga televizionet në vend ka hedhur dritë mbi mashtrimin më të madh që ka kapur Bashkinë e Tiranës dhe kreun e saj Erion Veliaj. E vërteta e nxjerr zbuluar Veliajn duke faktuar udhëtimet e tij jashtë shtetit, të cilat ai i përgënjeshtroi dhe njëkohësisht i bën qytetarët të kuptojnë se në të vërtetë Veliaj dhe mediat që përdorin kronikat e gatshme të përgatitur nga zyra e tij e shtypit e mashtrojnë publikun nëpërmjet krijimit të konfuzionit për aktualitetin e ngjarjeve në bashkinë më të madhe në vend. Nga hulumtimi rezulton se qytetari i parë i Tiranës nëpërmjet kronikave të parapërgatitura del në ekran në vende të ndryshme në të njëjtën ditë e në të njëjtën orë. Kështu pra Erion Veliaj rezulton se ka dalë nga Shqipëria në datë 5 tetor 2016 (14:45) dhe është kthyer në datën 7 tetor (00:10) 2016, por pavarësisht se ndodhet jashtë shtetit, më konkretisht në Lubljanë ai në datën 6 i shfaqet në televizor qytetarëve duke përuruar palestrën dhe ambientet e tjera sportive të gjimnazit “Qemal Stafa”. Udhëtimi i tij drejt kryeqytetit slloven është vërtetuar edhe nga sistemi TIMS dhe është përforcuar nga faqja online e Bashkisë Tiranë, por askush nuk jep përgjigje për mënyrën se si e përuroi ‘Lali Eri” palestrën po atë ditë ndërkohë që nuk ndodhej në Tiranë. Dalja e radhës së Veliajt jashtë Shqipërisë rezulton të jetë kryer më 11 tetor (14:38) dhe ai është kthyer në kryeqytet në13 Tetor (23:46), por në 12 tetor në të njëjtën kohë që sipas sistemit TIMS ai ka qenë në Goteborg të Suedisë, rezulton se shfaqet në televizor dhe në njoftim e faqes së bashkisë që inspekton punimet për këndin e ri të lodrave në sheshin “Shyqyri Peza”. Saga e mashtrimeve me imazhin vazhdon edhe më tej pasi Veliaj ka kaluar sërish kufijtë e Shqipërisë në 15 tetor (09:10) dhe ka qëndruar plot 1 javë jashtë vendit pasi është kthyer vetëm në 21 tetor (14:25). Por edhe kësaj radhe, pikërisht në datë 15 tetor Veliaj është shfaqur në ekran teksa përuronte rikonstruksionin e rrugës ”Kujtim Laro”, ndërsa në datën 16 tetor ai është shfaqur duke inspektuar trotuaret dhe rrugën ”Ali Demi”. Ky udhëtim një javor për përmbushjen e qejfeve personale nuk e ka ndalur krye mashtruesin e Tiranës që në 17 tetor të shfaqej në ekrane duke inspektuar këndin e lojërave në Njësinë Nr.7, ndërsa në 18 tetor të ishte i pranishëm në rikualifikimin urban të bllokut të banimit tek Fusha e Aviacionit. Ai gjithashtu ka pasur hapësirën e tij pothuajse të përditshme në media edhe në 19 tetor ku sipas kronikës ka qenë duke inspektuar nisjen e punimeve në rrugën ”Heirmann Gmeiner” të Njësisë numër 2, ndërsa në 20 tetor ka qenë prezent në përfundimin e punimeve të fushave sportive ”Fan Noli” dhe në 21 tetor në përfundimin e rikonstruksionit të rrugës ”Ali Shefqeti”. Sipas gazetarit Cani të gjitha këto janë të provuara nga kronikat televizive të prodhuara dhe të publikuara sipas një axhendë të caktuar nga zyra e tij e shtypit, por edhe nga faqja e bashkisë që e drejton vetë. Sikur të mos mjaftonin një javë pushime kryebashkiaku Veliaj ka dalë sërish jashtë vendit në 22 tetor (07:47), duke mos qëndruar as 24 orë në vend dhe është rikthyer në 26 tetor (12:54), duke qenduar jashtë edhe 5 ditë të tjera. Por, si gjithnjë, në datën 22 tetor ai i shfaqet kryeqytetasve me aktoren Hajrie Rondo, ndërsa në datën 23 tetor përfundon rikualifikimin urban të një tjetri blloku pallatesh në Njësinë Nr.4. Edhe në 24 tetor Veliaj përfundon një tjetër investim në zonën e Farkës, ndërkohë në datën 25 tetor Veliaj shfaqej në televizion në rrugën “Vëllezërit Manastirliu” për nisjen e rikualifikimit urban. Dalja e fundit e Veliaj nga Shqipëria rezulton më 27 tetor (13:23) dhe është rikthyer në evnd më 30 tetor (14:22), duke qëndruar edhe 4 ditë të tjera jashtë. Në datën 28 tetor Veliaj shfaqej në ekran duke inspektuar punën për zhvendosjen e nënstacionit elektrik te Unaza e Vogël, ndërsa në datën 30 tetor ai i fliste banorëve të Tiranës me zë dhe figurë nga Njësia Administrative Numër 7, ndërkohë që realisht pushonte në luks jashtë vendit. Skema e mashtrimit të qytetarëve e aplikuar nga Veliaj është shumë e thjeshtë, pasi ndërsa kryeqytetasit e ndiqnin atë gjoja ”live” me idenë që punonte për Tiranën, ai në gjithë këto ditë ndodhej jashtë Shqipërisë. Gjatë kësaj kohe stafi i Veliajt e ka mbuluar dhe ka fshehur udhëtimet e tij jashtë vendit me 16-18 kronika televizive, të pasqyruara edhe në faqen e bashkisë, në një kohë që ai ndodhej diku nëpër botë. Një sistem propagande në dobi të përmirësimit të imazhit të “Lali Erit” është ngritur kështu për mrekulli dhe askush nuk ka dyshuar për prezencën ose jo në punë të kryebashkiakut më të rëndësishëm në Shqipëri.