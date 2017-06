Skandali/Bashkia e Kavajës, tender 3 milionë lekë për 20 metër katrorë tortë  

Bashkia e Kavajës e cila ditën e diel do ti nënshtrohet garës për kryetarin e ri të saj, nuk frenohet në skandalet e saj. Skandali i radhës është “lajmërimi” për realizimin e dy tortave “gjigante”, (sipërfaqja 20 metër katrorë), me vlerë 3 milionë lekë (të vjetra), për ditën e zgjedhjeve, që korrespondon edhe me “Fiter Bajramin. “Autoriteti Kontraktor Bashkia Kavaje do te zhvilloje procedurën e prokurimit me vlere te vogël me fond limit prej 300,000 leke pa TVSH me objekt ‘Përgatitja e tortës me rastin e festes se Fiter Bajramit’”, lajmëron bashkia e Kavajës.