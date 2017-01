Skandali/Edi Rama presion Akademisë së Shkencave, u imponon emrat e tij për drejtësinë  

Kreu i Departamentit të Rendit, Enkeled Alibeaj: “Kryesia e Akademisë nën presionin e Edi Ramës, pa bërë asnjë mbledhje apo konsultë me akademikët, ka propozuar kandidaturat, dhe ka kërkuar konfirmim ‎me e-mail për emrat, duke cenuar haptazi fshehtësinë e votës”

Nga selia e Partisë Demokratike, në një deklaratë për mediat deputeti Enkelejd Alibeaj njëkohësisht kreu i Departamentit të rendit pranë kësaj partie, ka bërë me dije se Rama është munduar të emërojë njerëzit e tij përmes presionit ndaj Akademisë së Shkencave të Shqipërisë duke u munduar kështu të kapë edhe institucionet e drejtësisë . Kjo e fundit nën presionin e tij ka propozuar kandidatët në një proces aspak demokratik. Alibeaj është shprehur se Partia Demokratike e ka ankimuar këtë vendim në Gjykatën Kushtetuese duke shpresuar që drejtësia të vihet në vend: “Edi Rama ka kryer një tjetër hap drejt kapjes së institucioneve të drejtësisë, duke tentuar të emërojë njerëzit e tij, edhe përmes presionit ndaj Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Akademia e Shkencave ka të drejtën të zgjedhë dy anëtarë në Komisionin Ad Hoc, që do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve për anëtare të KLGJ dhe KLP. Kryesia e Akademisë nën presionin e Edi Ramës, pa bërë asnjë mbledhje apo konsultë me akadamikët, ka propozuar kandidaturat, dhe ka kërkuar konfirmim ‎me email për emrat, duke cenuar haptazi fshehtësinë e votës. Kjo procedurë është kundërshtuar nga pjesa dërrmuese e akademikeve, të cilët e kanë konsideruar procesin të kontrolluar dhe jodemokratik. Këto kandidatura të Edi Ramës, falë integritetit të akademikëve janë rrëzuar. Rezistenca e akademikë ve e ndali Edi Ramën në revanshin për të kontrolluar strukturën e krijuar prej tij me ligj, pikërisht për të kapur procesin e zgjedhjes së anëtarëve të KLGJ dhe KLP. Vetë ekzistenca e kësaj strukture është e papranueshme e bërë enkas nga Edi Rama për të kapur drejtësinë. Partia Demokratike e ka kundërshtuar këtë në Gjykatën Kushtetuese dhe ne shpresojmë që kjo çështje të trajtohet sa më shpejt dhe në shërbim të drejtësisë së pavarur, e jo drejtësisë së kapur nga Edi Rama” Përfundon deklarata e deputetit të Partisë Demokratike Enkelejd Alibeaj.