Skandali/Elvis Rroshi urdhëron disa prindër dhe drejtoreshën e ‘Aleksandër Moisiu’ të stisin një protestë

Berisha:Terror nga mafia e drogës mbi nxënësit dhe mësuesit e Gjimnazit “A. Moisiu”

Ajo që ndodhi në Kavajë ditën e djeshme mund të quhet një pengmarrje e mirëfilltë e këtij qyteti nga një njeri ka dalë jashtë binarëve të ligjit dhe të arsyes. Një njeri i dënuar e i konfirmuar si shpërndarës droge dhe si përdhunues në grup, Elvis Rroshi e ka kthyer qytetin në një geto të cilën e mbledh dhe e shpërndan me një fishkëllimë. Sipas raportimeve të Neës24, Prindër , mësues, nxënës e stafi pedagogjik i shkollës së mesme të përgjithshme “Aleksandër Moisiu” në Kavajë është hedhur në protestë mesditën e sotme. Shkak sipas këtij raportimi është bërë një status në Facebook i ish-kryeministrit Sali Berisha dy ditë më parë, i cili akuzonte kreun e bashkisë Kavajë si shpërndarës të drogës në këtë gjimnaz. Drejtoresha e këtij gjimnazi, Rovena Xeka i ka quajtur shpifje të mirëfilltë postimin në Facebook të ish kryeministrit Sali Berisha, duke shtuar se do ta ndjekë në rrugë ligjore këtë shpifje të ulët të ish-kryeministrit. Xaxa u zotua se në gjimnazin e drejtuar prej saj ky fenomen nuk ekziston. Edhe prindërit kanë dalë në mbështetje të stafit pedagogjik, duke deklaruar se janë të sigurt për fëmijët e tyre, pasi janë nën kujdesin e një stafi pedagogjik profesionist, raporton “News 24″. Pak ditë më parë ish-kryeministri Sali Berisha, në një postim në facebook akuzoi kryebashkiakun Elvis Rroshi dhe drejtoreshën e gjimnazit se drejtonin tregtimin e lëndëve narkotike në ambientet e gjimnazit të Kavajës “Aleksandër Moisiu’.

Berisha:Terror nga mafia e drogës mbi nxënësit dhe mësuesit e Gjimnazit “A. Moisiu”/ Ish kryeministri Berisha ka publikuar sërish mesazhin e qytetarit dixhital në të cilin denoncohej shpërndarja e drogës në gjimnazin A.Moisiu në Kavajë. Ish kryeministri Berisha e publikon sërish mesazhin denoncues, pasi dje Elvis Rroshi urdhëroj prindër dhe drejtoreshën e ‘Aleksandër Moisiu’ të stisin protestë. “Stazhieri dixhital denoncon:- Terrorin e egër dhe manipulimin mediatik qe po ushtrohet ne gjimnazin “Aleksander Moisiu” ne Kavajë pasi denoncoi shitjen e drogës të nxënësit nga falangat e trafikantit, përdhunuesit Elvis Rroshi.

– Fushatën e terrorit e drejton drejtoresha e shkollës, e cila lejon dhe lehtëson ketë veprimtari kriminale. – Drejtoresha, sipas saj është e implikuar ne zhdukjen e fondeve te uniformave. I bej thirrje prokurorisë se shtetit te hetoje me përparësi denoncimet tronditëse te stazhierit dixhital guximtar!Ju lutem informoni publikun për ngjarjen e kavajas. Ne shkolle sot ka nisur terrori Pas denoncimit qe bëra tek ju dhe ju falenderoj qe e bëtë publik zërin tim kërcënime të llojit me makabër duke na kërcënuar edhe familjen. Dua t’ju njoftoj terrorin qe ka ushtruar sot drejtoresha e gjimnazit Aleksander Moisiu Kavajë ndaj mësueses Lindita Vuka, duke e ofenduar dhe kërcënuar me largim nga puna Gjithashtu ju njoftoj se ka thirrur televizionin Neës24 dhe ABC news për te përgënjeshtruar lajmin e shitjes se drogës ne gjimnazin tone Ajo sëbashku me freshistët kane paguar prindër qe janë militante te PS për te përgënjeshtruar lajmin. Gjithashtu për tu prononcuar përzgjodhi dhe disa mësues qe janë ngjitur ne maje duke jargavitur si kërmilli. Kjo drejtoresh duhet te hetohet dhe për tender in e uniformave ,duhet te jap llogari ku shkojnë 5000 lekshat qe u kërkon nxënësve nëpërmjet mësuesve kujdestare dhe mbi te gjitha ku u gjeten leket pre festimet e60 vjetorit te krijimit te gjimnazit Cu bene leket e fondit nga bashkia .Ne nuk kemi zë te denoncojmë se na kërcënohet familja dhe jeta por ju falënderojë qe jeni zëri ynë”