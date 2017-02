Skandali/Habilajt me makinën e Tahirit kaluan drogë 28 herë jashtë shtetit

Ish-kryeministri Berisha ka denoncuar lidhjet e Saimir Tahirit me bandat kriminale. Berisha theksoi se ministri i Brendshëm është shtylla kryesore e krimit në vend. Duke përmendur kushërinjtë e tij, vëllezërit Habilaj, Berisha tha se përmes makinës së Tahirit, kushërinjtë kaluan drogën përreth 28 herë jashtë shtetit

Ish kryeministri Berisha denoncoi lidhjet e ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri me grupet kriminale. Nga Kuvendi, Berisha theksoi se Tahiri është shtylla e krimit në vend. Ish kryeministri i përmend kushërinjtë Habilaj dhe transportin e drogës përmes veturës së ministrit të Brendshëm. Berisha gjithashtu thekson se ekzistojnë denoncime që kushërinjtë e Tahirit janë bashkëpunëtorët e Eskobarit. “Kjo është një organizatë kriminale dhe Shqipëria është një banditistan përderisa të ketë këtë organizatë në krye. Po marrim pak trafikantin tjetër. Ministri i ngarkuar për politikat e rendit, sigurisë dhe luftës kundër krimit është shtyllë kryesore e krimit në vend. E akuzojnë dy ministra të tjerë të koalicionit, e kemi akuzuar dhe ne me qindra herë këtu, e kanë akuzuar edhe mediat. Dhe në vend se të skuqet, del dhe bën rrugaçin këtu për të treguar se i biri i kujt është, i dy kontrabandistëve me moral kontrabandisti, nuk kishte se si të rritej ky përveçse ky që është. Pra, ky ministër është i vetmi kriminel me pushtet të lartë që ka skaf. Ekzistojnë dokumente, ku me noter ja u dha Habilajve skafin. Ekzistojnë dokumente që me veturën e tij e përdorin Habilajt për të kaluar kufirin 28 herë, për të transportuar drogën natyrisht. Ekzistojnë denoncime se Habilajt janë bashkëpunëtorët më të ngushtë në trafik me Eskobarin. A ju kujtohen ju bombat që u vunë para e mbrapa këtij dhe familjarëve të këtij (Tahirit). Kush u arrestua, kush është brenda? Cili është autori që vuri për të asgjësuar një mender njëri? Katër dinamite në Tiranë u vunë. I vuri banda e Sajmir Tahirit dhe kjo është e faktuar. Sot s’ka njëri të arrestuar, sot s’ka njëri të akuzuar, vetëm për njërin u arrestuan tetë Gjutaj dhe Brukaj, edhe njerëz që s’kishin qenë kurrë në Shqipëri. Ky është një njëri i pafytyrë që del këtu si një rrugaç ordiner sillet e bërtet pasi ka marrë një dozë dhe kris e ikën pastaj. Pra, a është kjo banditokraci? A është bandit një ministër që shkojnë e filmojnë në hotele dhe zhduk gjurmët?! A është bandit një ministër që mban skaf trafiku?! A është bandit një ministër, që pasi vrasin tjetrin në Shëngjergj, pasi Prokuroria thotë që është vrasje, Besnik Pudja është vrarë, merr në kundërshtim me çdo gjë dhe prish provat?! A është bandit një njëri që djeg laboratorin e kriminalistikës për hatër të Serezit?! A është bandit një njëri që dërgon drejtor të portit të Vlorës ushtarin e Shullazit, se ja kërkojnë Habilajt?! A është bandit ky, a është banditokraci kjo?”, tha Berisha. Më tej, ish kryeministri theksoi se një ministër që falsifikon shifra e fakte në funksion të bandës, duhet rrëzuar me çdo kusht. “ A është bandit ai që shet dhe mbush xhepat me paratë e të sëmurëve me kancer?! Ky soj është më i lig se çdo bandit. Ai që nuk zbaton ligjin, ai që nuk zbaton vendimet e Gjykatës çfarë është? A mundet një deputet të mos zbatojë ligjet dhe vendimet e gjykatës? E bën vetëm një bandit këtë. Po ata që i nënshtrohen atij çfarë janë? Janë mjeranë!Të na thotë Edi Rama pak se ku i mori i biri, që s’ka firmosur kurrë në bordero, as në taksa, paratë e BMV-së ultralux. Beteja me banditokracinë është betejë e hapur dhe do të bëhet pëllëmbë për pëllëmbë, do të bëhet hap pas hapi, do të bëhet në çdo etapë. Vendi sot është më i kërcënuar se kurrë në tërë historinë e tij. Të gjitha këto të vijë ti thotë këtu ai. Nga na del i biri me BMV 260 mijë euro?”, tha ish kryeministri.

Flamur Noka:Tahiri drekon me të dyshuarin e vrasjes së Mirit të Xhikes, kërkon vota për zgjedhje/ Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri është akuzuar se është takuar me personin e dyshuar si autor të një vrasje. Kjo akuzë është bërë nga ish paraardhësi i tij dhe deputeti i PD-së Flamur Noka, i cili gjatë fjalës së tij në Kuvend tha se Tahiri ka drekuar në Lundër me Lavdërim Tufën, të akuzuarin si vrasës të Mirit të Xhikes. Duke iu referuar një mesazhi në celular, Noka tha se Tahiri i ka kërkuar Lavdërim Tufës që të grumbullojë sa më shumë vota për Partinë Socialiste për zgjedhjet e 18 qershorit. Flamur Noka akuzoi gjithashtu se njerëz të afërt të Saimir Tahirit kanë krijuar linjë të trafikut të drogës që kalon përmes doganës së Tre Urave në Përmet.