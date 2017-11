Skandali/Konkursi fals – drejtorët e rinj të spitaleve, të lidhur ngushtësisht me Partinë Socialiste

Ashtu siç pritej, drejtorët e rinj të spitaleve janë emra të lidhur ngushtësisht me Edvinin dhe Partinë Socialiste. Ditën e djeshme, Ministria e Shëndetësisë ka publikuar emrat e rinj që do të vendosen në krye të spitaleve të vendit, ndërsa ajo që na bie në sy është që nga drejtorët e spitaleve rajonale në Tiranë dhe pa përjashtim të gjithë ata në rrethe, janë me ndikim të fortë nga Edvini. Kryeministri dështak po vijon të luaj me fatet e shqiptarëve, ashti siç ka bërë që ditën e parë që mori karrigen e pushtetit

Spahia: Vazhdon farsa e madhe e Edvin Ramës me shëndetësinë dhe shëndetin e shqiptarëve

Ashtu siç pritej, drejtorët e rinj të spitaleve janë emra të lidhur ngushtësisht me Edvinin dhe Partinë Socialiste. Ditën e djeshme, Ministria e Shëndetësisë ka publikuar emrat e rinj që do të vendosen në krye të spitaleve të vendit, ndërsa ajo që na bie në sy ëhstë që nga drejtorët e spitaleve rajonale në Tiranë dhe pa përjashtim të gjithë ata në rrethe janë me ndikim të fortë nga Edvini. Kryeministri dështak po vijon të luaj me fatet e shqiptarëve, ashti siç ka bërë që ditën e parë që mori karrigen e pushtetit. Pak muaj më parë, Rama deklaroi se drejtorët e spitaleve duhet të dorëhiqeshin, pasi ishin në atë post sipas emërimeve partiake. “Nuk mund të ketë më emërime partiake. Nesër ju duhet të jepni dorëheqjen një e nga një. Ekipet e reja drejtuese do të zgjidhen me konkurs publik”. Dhe ja ku jemi sot pas afro 4 muajsh me drejtorët e rinj të spitaleve rajonale në Tiranë dhe në rrethe. Në krye të spitalit të Beratit është emëruar Eduard Bejko, ish-deputet i PS-së. Profili i tij është i lehtë të zbulohet me një klik në faqen zyrtare PS.al, përpos faktit që gjithë Berati e njeh si socialist. Drejtori i spitalit rajonal të Durrësit rikonfirmohet Alban Ramohitaj. Ai është kryetar i këshillit bashkiak Durrës, i zgjedhur i PS. Po kështu një nga njerëzit më të zellshëm të fushatave të socialisteve. Profili i tij është po ashtu në faqen PS. al Drejtori i spitalit rajonal të Dibrës emërohet Spartak Koltraka që ka mbajtur më parë postin e drejtorit të Llixhave. Edhe ky nga PS-ja, madje i akuzuar për blerje votash në Dibër gjatë zgjedhjeve lokale. Drejtori i spitalit rajonal të Shkodrës, Vilson Masmalaj ka qenë kandidat për deputet në listën e PS në zgjedhjet e këtij viti. Në spitalin e Traumës në Tiranë emërohet drejtor, Arben Zenelaj kirurg vaskular. Deri tani ka mbajtur detyrën e n/drejtorit, gjithashtu me lidhje me të majtën. Perlat Kapisyzi drejtori legjendar i spitalit të Pneumologjisë “Shefqet Ndroqi” në Sauk, bashkëshorti i z.v ministres së Shëndetësisë Mira Rakacolli, është riemëruar në këtë detyrë. Në Fier emërohet Nevila Shuke, ish-drejtore e Shëndetit Publik, gjithashtu pjesë e strukturave të PS-së. Në spitalin më të madh në vend, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” rikonfirmohet Enkelejd Joti. Ai njihet si ish-drejtori i Top Channel. Joti u emërua në detyrë nga Kryeministri në Maj të këtij viti dhe sërish konkursi e nxjerr fitues duke lënë pas emra të njohur të mjekësisë shqiptare, si Rudin Domi, Edmond Stojku, etj. Në maternitetin “Mbretëresha Geraldinë” (materniteti i vjetër) emërohet Eliona Demaliaj. Ajo ka punuar deri tani në klinikë private dhe mjekët tregojnë se ajo njihet për lidhjet me të majtën në pushtet. Kjo listë tregon më së miri pafytyrësinë e Edvinit dhe maninë e tij për të privatizuar gjithçka, ndërsa mund të themi që sektori i Shëndetësisë është sektori ku prej tenderave dhe koncesioneve, shqiptarët po vuajnë të zitë e ullirit. Sot si pasojë e abuzimeve galoponte, spitaleve të vendit i mungojnë kushtet më minimale, ndërsa janë të detyruar të paguajnë shuma të mëdha nën dorë për t’u kuruar. Me një gjendje e tillë kupton edhe ‘shëndetësinë falas’ të Edvinit.

Spahia: Vazhdon farsa e madhe e Edvin Ramës me shëndetësinë dhe shëndetin e shqiptarëve/ Deputeti demokrat Bardh Spahia ka zbardhur një farsë të madhe, siç e quan ai, të qeverisë e Kryeministrit në veçanti me emërimet e drejtuesve të rinj të spitaleve. Duke i marrë emër për emër, Spaho zbulon se ata “jopartiakë” që pretendoi Rama të sillte me konkurs, realisht janë të lidhur të gjithë me strukturat e Partisë Socialiste. “Në fund të gushtit 2017 Rama në një show të paprecedent kërkoi dorëheqjet e drejtorëve të spitaleve universitare dhe rajonale. Sipas tij faji për keqmenaxhimin e gjithçkaje në shëndetësi ishte vetëm i tyre. “Nuk mund të ketë më emërime partiake. Nesër ju duhet të jepni dorëheqjen një e nga një. Ekipet e reja do të zgjidhen me konkurs publik” pati pafytyrësinë të deklaronte Kryeministri. E sot pas një procesi aspak transparent u duk sa seriozisht i kishte këto deklarata.

Ja ekipi i zgjedhur ” jopartiak” qe do te drejtoje spitalet e vendit

Eduard Bejko, ish-deputet i PS do të drejtoje spitalin e Beratit. Kryetari i këshillit bashkiak Durrës, Alban Ramohitaj, do të drejtojë spitalin e Durrësit. Eksponenti i PS ne Dibër i akuzuar për blerje votash, Spartak Koltraka, do drejtoje spitalin atje. Kandidati i PS në listën e Shkodrës Vilson Masmalaj, emërohet drejtor i Spitalit Shkodër. Drejtori i Spitalit të Traumës, Arben Zenelaj, njihet për lidhjet e fuqishme me të majtën, dhendër i ish zv.ministrit të Mbrojtjes në diktaturë Jace Lulaj. Drejtoresha e re e maternitetit Eliona Demaliaj, e njohur për lidhjet me të majtët në pushtet.

Qershia mbi tortë Enkel Joti, i lidhur ngushtësisht me Ramën.

Perlat Kapisyzi, këshilltar i Partisë Socialiste, minibashkia 2, viti 2004-2008, bashkëshorti i Zv.Ministres Mira Rakacolli.

Alban Ramohitaj, nip i Halim Ramohitaj, Zv.minister i Mbrojtjes në diktaturë në vitet ’70.

Ismet Nika, tropojan, anëtar i kryesisë së PS, Kukës. Ky është konkursi Rama një megamashtrim”.