Skandali/Ligji i ri i qeverisë “Rama” – përgjime me audio dhe video në shtrat e tualet

Ministri i Drejtësisë,Ylli Manjani: Jo përgjimeve të tilla, të drejtat e njeriut me këtë formulim janë në rrezik

Projektligjet antikorrupsion dhe mangësitë e konstatuara në to duket se me shumë gjasa do të jenë hallkat, ku do të ngecë vendosja në zbatim e një pakete reformuese, që synon të zhdukë korrupsionin në radhët e zyrtarëve të lartë. E gjithë kjo ndodh pasi ka rezerva mbi këto projektligje, të ngritura mbi faktin se një implemtim i tyre në këtë stad ku janë përpiluar në mënyrë të paqartë do të përkthehej në cenim privatësie dhe shkelje të të drejtave të njeriut.

“Dyshimi i arsyeshëm i bazuar në indicie është ta ulësh në thelb veprimtarinë prodhuese të prokurorisë në abuzim. Të drejtat e njeriut në këtë formulim janë tashmë në rrezik”, tha Manjani.

Daljet kundër zbatimit të këtyre projektligjeve morën hov ditën e djeshme në Komisionin e Ligjeve, ku ishte vetë ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, i cili u shpreh se ligji i ri propozuar është marrë nga përmbajtja nga një ligj të miratuar në mënyrë të çuditshme dhe i kritikuar nga e gjithë bota. Pra duke ecur në të njëjtën linjë mendimi me ministrin, arrijmë në konkluzionin se zbatimi i këtyre ligjeve, të cilat në pamje të parë duken si plotësisht të sakta, mund t’i ofrojnë në të vërtetë qeverisë Rama mundësinë për të kontrolluar zyrtarët e lartë, pasi ligji i ri për përgjimet telefonike, përveçse është miratuar në mënyrë të çuditshme, konsiston edhe në përgjime me audio dhe video në krevat dhe tualet. Ideja është që duke pasur nën kontroll çdo ambient të frekuentuar nga zyrtarët e lartë, Rama synon që shkeljen e pritvatësisë ta kthejë në një kartë me të cilën mund të shantazhojë administratën. Duke vijuar më tej sipas ministrit të Drejtësisë, ligji ka mangësi të theksuara për sa i përket respektimit të të drejtave të njeriut, sepse realisht do të thotë të fusim në ligj dyshimin e arsyeshëm ende pa e përcaktuar qartë atë. Gjatë fjalës së mbajtur në tryezën për paketën e ligjeve antikorrupsion, Manjani tha gjithashtu se një model i tillë është miratuar në Britaninë e Madhe gjatë periudhës së Brexit, por që hasi në kritika tepër të forta. “U kritikua në Britani dhe kur them atje ku besueshmëria e policisë dhe organeve hetimore janë super të rrepta, të garantuar dhe profesionistë por megjithatë u debatua. Evropa Kontinentale ka një qëndrim tjetër, përfshi këtu edhe anglosaksonët të cilët janë më agresiv në kuptimin e survejancës. Ka praktika të Gjykatës së Strasburgut ku arrihet në konkluzionin se jo kudo dhe për gjithçka survejohet. Ne kemi bërë disa hapa në drejtim të mbikëqyrjes publike, pa diskutim që organet e ndjekjes kanë të drejta që duhet ta bëjnë edhe pjesën e parandalimit edhe të përgjimit procedural por jo në banesë, jo në krevatin bashkëshortor dhe jo në tualet. Me audio dhe video thotë ligji. Kjo është një gjë krejtësisht e re dhe mund të gjykohet të lihet dhe mund të miratohet, por që nga ky moment duhet të ruhemi edhe në krevatin bashkëshortor”, u shpreh ministri Manjani. Ministri i Drejtësisë vijoi më tej duke deklaruar se kjo çështje për kushtet e Shqipërisë nuk është e përshtatshme dhe se organet e ndjekjes penale kanë sa të duash instrumente në dorë për ta parandaluar korrupsionin dhe për të kapur të korruptuarit, por pa cenuar privatësinë. Sipas Manjanit mos cenimi i privatësisë së individit është një standard ku duhet qëndruar fort dhe mirë do të ishte që përmbajtja e këtij ligji të shihej në këto drejtime. Manjani tha gjithashtu se përgjimet duhet të kryhen me vendim gjykate dhe se propozimi i dëshmitarit anonim është i pandershëm dhe në kundërshtim me legjislacionin ndërkombëtar. Kreu i dikasterit të Drejtësisë me bindje të plotë deklaroi se përgjimi parandalues duhet të administrohet njëkohësisht nga Prokurori i Përgjithshëm dhe ai i SPAK dhe jo nga cilado agjenci që blen pajisje në treg dhe e evndos në punë për hesape personale.“Duhet të mos shkojmë drejt decentralizimit, flas për përgjimin parandalues, i cili administrohet nga Prokurori i Përgjithshëm dhe duhet të administrohet edhe nga Prokurori i SPAK, për shkak të detyrave funksionale që ka, dhe jo nga kushdo, jo nga çdo agjenci që blen një pajisje në treg dhe e vë në punë për hesap të vetë, jashtë rregullave të kontrollit procedural, të cilat janë garanci. Kjo është procedura, pra nuk mund të ikë nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm. Ka një element të ri që duhet ta definojmë në këtë ligj dhe që është përgjimi elektronik për shkak të monitorimit të disa institucioneve, disa punonjësve të institucioneve siç është rasti i prokurorëve të SPAK. Është një nocion i ri, por ky nuk është as parandalim dhe as procedurë, kjo është mbikëqyrje për të parë sesi sillen zyrtarët në raste të caktuara, përfshi dhe strukturën e hetimit që do të duhet ta disiplinojmë këtu në këtë ligj, në një kapitull të veçantë”, deklaroi Manjani.