Skandali/Media italiane: Policia shqiptare la të lirë vrasësin  

Akuza të rënda ndaj policisë shqiptare janë ato që formulohen nga media italiane “Varese Neës”, që nëse rezultojnë të vërteta përbëjnë një skandal të mirëfilltë. Akuzat vijnë për rastin e vrasjes mafioze të dy kushërinjve Leshaj (Alban e Agron) në komunën italiane Canegrate, pjesë e provincës së Milanos, më 10 nëntor 2016. Krim për të cilin media italiane raporton se një nga autorët e mundshëm, i cili dyshohet se fshihet në rrethin e Matit, nuk është kërkuar nga policia shqiptare duke injoruar kështu një urdhër të kolegëve italianë. Sipas hetimeve të deritanishme të autoriteteve italiane, vrasja ka ndodhur në vazhdën e një përplasje mes dy grupeve për pazaret e drogës. “Një nga pesë të kërkuarit nuk është arrestuar nga policia shqiptare dhe ndoshta kurrë nuk është kërkuar, kur hetuesit italianë kanë urdhëruar kërkimin e tij në Ulëz të Matit. Operacioni që duhet të zhvillohej në të njëjtën kohë në Itali e Belgjikë, nuk ka nisur kurrë (në Shqipëri), duke i lënë këtij të dyshuari mundësinë për ti shpëtuar drejtësisë italiane”, shkruan “Varese News”. “Mëngjesin e 5 Majit në fakt, u krye një aksion në nivel ndërkombëtar për të arrestuar të gjithë grupin që dyshohen kanë marrë pjesë në pritën në rrugën ‘Morbegno’. Ajo që mungon në gjykatën e Apelit është pikërisht personi që dyshohet se është fshehur në banesën e prindërve të tij në Shqipëri”, vijon raportimin media italiane. Kujtojmë se pikërisht në 5 Maj, mediat italiane kanë raportuar për një aksion ndërkombëtar në Itali dhe Belgjikë ku u arrestuan 5 persona. Ndërkohë, nga policia shqiptare, nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar lidhur me zhvillimin e një aksioni policor për kërkimin e personit, për të cilin sipas raportimeve, kanë marrë indikacione nga kolegët italianë për vendndodhjen e mundshme. “Anëtarët e klanit që kanë qëlluar viktimat kanë të njëjtin mbiemër me viktimat( pra Lleshaj), por thonë që nuk janë të afërm me ta. Vështirësitë e hasura nga zëvendësprokurori Luca Pisciotta, i cili në pak muaj ka arritur të rindërtojë formimin e strukturuar të dy grupeve, lidhen kryesisht me mungesën e bashkëpunimit nga ana e të gjithëve, kryesisht të arrestuarve. Nëse është bërë e mundur gjetja e autorëve të atentatit, më e vështira (për momentin) është rindërtimi i trafikut për të cilin ishin duke luftuar dy grupet”, shkruhet në artikullin e publikuar këtë të enjte nga “Varese News”.