Skandali/Ministria e Shëndetësisë shpërndan vaksinë antigrip prodhim kinez, asnjë fletë-udhëzues në shqip  

Drejtuesi i Departamentit të Emigracionit në PD, Bardh Spahia në një postim në faqen e vet në Facebook akuzon Ministrinë e Shëndetësisë se ka shpërndarë një vaksinë antigrip prodhim kinez dhe pa asnjë fletë udhëzues në shqip në kundërshtim të hapur me ligjin.“Kjo është vaksina antigrip e shpërndare ditët e fundit në qendrat shëndetësore në gjithë vendin, me target grup të sëmurët kronikë dhe personat më të rrezikuar. Siç shihet është prodhim kinez, pa asnjë flete udhëzues në shqip në kundërshtim të hapur me ligjin për barnat ku specifikohet qartë detyrimi që çdo bar që hyn në Shqipëri të ketë fletë udhëzimin në shqip. Sikur të mos mjaftonte fakti që ky vaksinim po kryhet jashtë çdo afati pasi periudha e duhur për vaksinimin kundër gripit është tetor-nëntor, tani pacientëve shqiptarë u duhet të përballen dhe me këtë produkt me cilësi e origjinë të dyshimtë. Kjo është “shëndetësia falas” e Ilir Beqes dhe Edi Ramës”, shkruan Spahia në Facebook. Pas kësaj deklarate ka reaguar Instituti i Shëndetit Publik, ISHP që e ka përgënjeshtruar pretendimin e PD, duke sqaruar se vaksina e shpërndarë është në listën e OBSH dhe e shoqëruar me fletë udhëzimi në gjuhën shqipe. ISHP sqaron se vaksinimi duhet të bëhet para sezonit të gripit, gjë për të cilën ky institucion ka bërë në njoftim që në muajin nëntor. Atëherë përse ky vaksinim nuk është bërë në kohën e duhur? Gjithashtu kjo vaksinë kinezë nuk gjendje në qendrat spitalore pasi vetë ministri Beqaj ka thënë se shpërndaja ka nis në ditët që epidemia shpërtheu. Ndërkohë ka qenë vetë ISHP-ja ku thotë se kjo vaksinë është i përket prodhimit kinez. Sipas ISH-së këto vaksina kanë ardhur nga Kina falas, por sipas saj, është e certifikuar nga OBSH-ja. ISHP-ja thotë se vaksina i ka udhëzuesit në gjuhën shqipe brenda në kuti, ndryshe nga sa pretendon opozita.“SQARIMI1- Vaksina për gripin sezonal: Influenza Vaçine (Split virion, inactivated) e prodhuar nga Hualan Biological Bacterin Co. Ltd është një vaksinë e prodhuar në Republikën e Kinës por e para kualifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetit si të gjitha vaksinat e tjera të programit të vaksinimit”- reagimi i ISHP-së.