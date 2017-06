Skandali/Pas fitores së zgjedhjeve, kryeministri në detyrë kërkon ndihmë, sepse s’ka program qeverisës

Pasi siguroi tepsinë e pushtetit, Edi Rama kërkon të hartoj një program qeverisës për shqiptarët. E padëgjuar në asnjë vend demokratik që një kryeministër të mendoj për program pasi ka fituar zgjedhjet. Në Shqipëri po ndodh me Edi Ramën. Pak pasi ka fituar mandatin e dytë si Kryeministër, Edi Rama ka vendosur të nis këtë verë një proces për të dëgjuar popullin me pyetjen: “Nëse do të ishe ti kryeministri i Shqipërisë, cilat do të ishin tre gjërat më kryesore që do përmirësoje”. Na duhet një reflektim i thellë brenda vetes, për të kuptuar me sa më shumë vërtetësi, çfarë duhet të korrigjojmë e përmirësojmë tek vetja, tek sjellja e puna e secilit prej nesh dhe e forcës sonë të madhe e të suksesshme, por edhe me jo pak të meta, Partisë Socialiste. Çfarë duhet të korrigjojmë në përmbajtjen e në stilin e qeverisjes dhe si duhet e mund ta përmirësojmë, kulturën tonë qeverisëse, cilësinë e skuadrës që qeveris, në legjislativ e në ekzekutiv, bilancin qeverisës në çdo sektor, shkruan Rama në facebook. Plot katër vjet në krye të vendit, ishin një dështim i vërtetë për kryeministrin më të dështuar në rrugëtimin 27 vjeçar të Shqipërisë. Edi Rama udhëhoqi një fushatë duke treguar barcaleta e duke folur veçse për tepsinë e pushtetit. U bën 4 vite të kësaj qeverisje dhe gjithçka është investuar, është modernizimi i infrastrukturës së parcelave të hashashit. Zero investime jug-veri, asnjë vend pune i hapur, asnjë investim në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë. Rama nga ky mandat i parë si kryeministër doli pa një bilanc, por pavarësisht kësaj, ai ia doli që përmes parave të siguruara nga kanabisi të ketë mundësi që të çoi drejt humnerës shqiptarët. Kjo makineri kriminale e ka kthyer vendin hapa mbrapshtë, ndërsa zero-perspektiva po i çon shqiptarët emigrantë. Edi Rama investoi vetëm tek fasada dhe nuk paraqiti asnjë projekton konkret për vendin. Kriminalizimi i ngritur në sistem është vepra e tij më e zezë. Rama i ka lidhur lakun e varfërisë në fyt shqiptarëve. I ka gënjyer sa i ka dashur qejfi, i ka mbushur zemrat me dhimbje e dëshpërim me arrogancën dhe papërgjegjshmërinë ekstreme. Tanimë që ia arriti ta kthente 25 Qershorin ne një ditë pazari, po mendon se çfarë programi te hartoje për shqiptaret.