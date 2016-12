Skandali/Pesë muaj nga vrasja e Arditit, prokuroria kërkon të tjera prova  

Edhe pse kanë kaluar gati 5 muaj nga vrasja e 17 vjeçarit Ardit Gjoklaj, brenda landfillit të Sharrës, Prokuroria e Tiranës ende nuk ka një vendimmarrje për përgjegjësit e këtij krimi. Do pyeten familjarët, do verifikohen sigurimet e punonjësve dhe do hetohet marrëveshja e Velisë me firmën 3R

Prokuroria e Tiranës i ka deleguar shtatë detyra të ndryshme policisë së shtetit me qëllim sigurimin e disa provave shtesë, dëshmive dhe veprime tjetra hetimore, në dosjen e çështjes për zbardhjen e vrasjes dhe gjymtimit të 17 vjeçarit Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharrës. Ndër këto detyra konkrete për oficerët e policisë gjyqësore, prokurori Julian Zonja, ka caktuar marrjen në pyetje të disa dëshmitarëve që ndodheshin në landfill natën e vrasjes apo edhe të afërm të 17 vjeçarit, të cilët nuk janë pyetur edhe deri më sot. Veç kësaj, është kërkuar edhe verifikimi në Institutin e Sigurimeve Shoqërore për punonjësit që kompania 3R (e cila menaxhonte landfillin) kishte të deklaruar, pasi zyrtarisht prokuroria ende nuk është njohur. Gjithashtu, burimet nga prokuroria thonë se janë në pritje edhe të ekzaminimeve të tjera të ekspertëve kriminalistikë apo atyre të mjekësisë ligjore. Me ardhjen e këtyre materialeve shkresore, dosja pritet të dërgohet në gjyq, ku i vetmi që deri tani do të përgjigjet për vdekjen e Gjoklajt, është shoferi i eskavatorit, Edmond Kollari, që ndodhet i arrestuar. Ndërsa për akuza të tjera, do të gjykohen administratori i kompanisë 3R, Edurim Teqja, i shpallur në kërkim dhe përgjegjësi i turnit gjatë natës së ngjarjes, Dëfrim Hakrama. Burimet thanë se hetimi ndaj zyrtarëve të bashkisë është veçuar dhe janë duke u verifikuar procedurat e ndjekura nga Bashkia e Tiranës për krijimin e shoqërisë ECO TIRANA, e cila më pas, me firmën e kryetarit të Bashkisë, Erion Velia, në formën e marrëveshjes, i ka kaluar kompanisë 3R administrimin e landfillit të Sharrës, e cila merrej me selektimin e mbetjeve. Prokuroria e Tiranës siguron dhe një provë tjetër të rëndësishme në lidhje me vdekjen e të riut Ardit Gjoklaj që humbi jetën në landfillin e Sharrës me 7 gusht të këtij viti. Ndërkaq në muajin dhjetor, pak ditë më parë akuzës ka marrë përgjigje nga kompanitë e telefonisë celulare në lidhje me vendndodhjen e 17-vjeçarit që punonte në të zezë në landfillin e mbeturinave. Sipas burimeve të hetimit, telefoni i Ardit Gjoklajt është loguar në antenën më të afërt në zonën e landfillit të Sharrës natën mes 6 dhe 7 gushtit 2016, kur dyshohet se ka ndodhur edhe goditja e viktimës me ekskavator duke i shkaktuar vdekjen. Më konkretisht, viktima ka lëvizur në zonën e Kombinatit natën e ngjarjes edhe pas orës 3 e gjysmë të mëngjesit, kohë kur mendohet se ka ndodhur edhe goditja aksidentale me kovën e ekskavatorit. Sinjali i fundit i telefonit të viktimës ka qenë në orët e para të mëngjesit të datës 7 gusht, pasi siç është konfirmuar edhe nga këqyrja e vendit të krimit, aparati celular është mbajtur nga Arditi në xhepin e buzës që kishte veshur. Pas gjetjes së trupit, celulari është gjetur i shtypur në xhepin e bluzës së viktimës në krahun e majtë të gjoksit. Lokalizimi i viktimës përmes celularit është bërë me ane të sinjalit që aparati ka dhënë deri në momentin kur është dëmtuar, si pasojë e goditjes nga mjeti që ka goditur edhe viktimën Ardit Gjoklajt.