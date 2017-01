Skandali/Plani 1 miliardë dollarë i Edvinit zbulohet të jetë plan për 1 miliardë dollarë koncesione

Vetëm një ditë pasi Rama lançoi programin më të ri ekonomik të 1 mld dollarëve për rindërtim nëse do të fitojë një mandat të dytë qeverisës, ditën e djeshme, Arben Ahmetaj zbuloi se ky projekt në fakt mbështetet mbi konceptin e financimit përmes partneritetit publik privat. Rama mblodhi dje, për rreth një orë në vilën 31, bankat e nivelit të dytë dhe përfaqësues të bankës botërore. Po ashtu pjesë e këtij takimi ishin edhe disa nga ministrat e kabinetit qeveritar, ndërsa përmes këtij projekti Rama kërkon të mashtrojë për së dyti qytetarët shqiptar. Qeveria Rama në këtë mandat njihet për kontratat e shumta koncensionare me vlerë miliarda lekë për projekte, studime, shërbime, porte, rrugë e prona e të ndryshme shtetërore. Për kryeministrin Edi Rama, kjo strategji e shumëkritikuar nga vetë ai kur ishte në opozitë, tashmë cilësohet e suksesshme, pasi favorizon kompani të caktuara me lidhje të afërta me pushtetin dhe rrëzon kështu propagandën se po përmirësohet një shërbim në një fushë të caktuar. Projekti 1 mld dollarë që Rama propagandoi se do investohet tërësisht për vepra publike nuk është gjë tjetër thjesht një metodë e kryeministrit për të bërë për vete qytetarët shqiptarë të irrituar nga gjobat e kësaj organizate kriminale, por që në fakt e japin votën për të ligjëruar koncesione të frikshme nga buxheti i shtetit në vlerë 1 miliardë dollarë.