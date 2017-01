Skandali/Qeveria përgatit koncesionin për QKR, nis fshehja e të dhënave për kompanitë  

Qeveria po përgatitet për një koncesion të ri, tronditës në llojin e tij duke ia transferuar të dhënat e bizneseve një privati. Përdoruesit online të QKR kanë vërejtur prej muajsh se në dokumentet e çdo kompanie të regjistruar mungojnë linket që të çonin në dokumetacionin bazë të kompanisë si p.sh. statuti i noterizuar etj, raporton droni.al. Këto linke, që kanë qenë të pranishme në ekstraktin e thjeshtë dhe ekstraktin historik historik janë fshirë e fshehur me vendim të qeverisë. Burime të brendshme në administratë flasin të skandalizuar se Qeveria Rama po përgatitet të japë me koncesion një oligarku pranë kryeministrit të gjitha shërbimet që deri sot i ofron QKR, raporton droni.al. Është një traditë e palëkundur tashmë që në çdo vend të botës, të zhvilluar apo në zhvillim, regjistri i kompanive tregtare, ashtu si dhe regjistri i shtetasve( i Gjendjes Civile), mbahet eksluzivisht nga një institucion shtetëror. Duke i dhënë me koncesion oligarkut privat të gjithë dokumetacionin e kompanive shteti i lan duart nga përgjegjësia për vërtetësinë dhe aksesin në këtë dokumentacion dhe i hap udhën mashtrimeve e konflikteve privat-privat.