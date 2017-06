Skandali/Saimir Tahiri vodhi të dhënat e regjistrit elektronik të votuesve për qëllime elektorale

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar një skandal të vërtetë që ka ndodhur në Ministrinë e Brendshme. Në mesazhin e ardhur nga qytetari dixhital, denoncohet vjedhja e të dhënave të regjistrit elektronik nga Saimir Tahiri, të dhëna këto që po përdoren për qëllime elektorale. Berisha i bën apel Prokurorisë që të nis hetimet. “Saje qorri vjedh të gjitha të dhënat e regjistrit elektronik të votuesve nga Ministria e Brendshme dhe ato po i përdor drejtori i IT të Policisë, Ernest Dimashi, një militant fanatik i PS. I bëj thirrje prokurorisë të nis me urgjencë hetimin ndaj këtij akti që shkatërron procesin zgjedhor! “Sajmir Tahiri ka transferuar në zyrat e PS te gjithë te dhënat e regjistrit elektronik te votuesve qe ka MB dhe po i përdor drejtori i IT te policisë Ernest Dimashi një militant i PS dhe mik i Sajmirit”.

Skandali/ Plarent Ndreca fshin serverat në ministrinë e Arsimit/ Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar një skandal të vërtetë që ka ndodhur në Ministrinë e Arsimit. Sipas një mesazhi të ardhur nga një qytetar bëhet me dije se Ndreca ka fshirë të gjithë serverat e ministrisë së Arsimit. Plarent Ndreca është i pezulluar, pasi shkeli ligjin elektoral. “Sekretari i Përgjithshëm i mafies së ndrikull Vilës, Plarent Ndreca fshin serverat që kërkon prokuroria. 10 çuna krimi bëjnë sehir apo i mbajnë ison banditit tek MAS! Përshëndetje doktor, jam punonjës i Ministrisë së Arsimit për shërbimet mbështetëse. Sot jam kërcënuar, fyer dhe shtyrë me duar nga ish Sekretari i Përgjithshëm Plarent Ndreca i cili edhe pse i pezulluar ka hyrë në institucion nga dera e prapme e emergjencës. Sot 2 persona kanë hyrë në institucion me forcë duke u futur në zyrën e tij dhe kanë refuzuar të identifikohen ndërkohë që një të tretë arrita ta ndaloja. Thirra në ndihmë policinë dhe policia ka ardhur në institucion dhe ka hyrë në zyrën e tij. Ndërkohë 10 policë kanë rrethuar ministrinë dhe asnjë nuk përgjigjet për sigurinë e institucionit. Çdo gjë është e filmuar nga kamerat e sigurisë por Plarent Ndreca po fut në zyrën e tij njerëz që ti fshijnë serverat duke qenë se këtu ka ardhur dje prokuroria për të kërkuar materiale. Ndihem i kërcënuar në vendin e punës dhe ju shkruaj që ta bëni publike se tani skam ku të ankohem më.”