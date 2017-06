Skandali/Sheshi i Flamurit i përket Partisë Socialiste këto dy muaj  

Zv/kryeministrja Mandija: Kryebashkiaku Leli të sqarojë lejen e përdorimit të një sheshi në Vlorë

Përgjigjen që i dha Bashkia LSI-së për Sheshin e Flamurit e përforcoi sot nënkryetari i Bashkisë së Vlorës, Ardian Musa. Ai pohoi për mediat se është e vërtetë që Sheshi i Flamurit i është dhënë në përdorim Partisë Socialiste këto dy muaj dhe se asnjë parti tjetër nuk mund të zhvillojë mitingje apo aktivitete aty. Musa i tha gazetarëve se kërkesa e PS ishte bërë që në prill. Dritan Leli nuk mund t’i thoshte Jo forcës politike që e bëri kryetar bashkie, pa asnjë ditë eksperiencë në politikë. Është e paqartë se në çfarë ligji bazohet vendimi për t’ia dhënë Partisë Socialiste këtë hapësirë publike. Një vendim i tillë nuk është marrë në asnjë qytet tjetër. Për herë të parë ndodh edhe në Vlorë. Në takimet që zhvilloi në këtë qytet, Edi Rama tha se Ismail Qemali vetë, po të ishte gjallë, do t’i këshillonte vlonjatët të votonin për PS. Ndoshta nisur nga këto deklarata haluçinante mund të shpjegohet edhe llogjika e Dritan Lelit për t’ia kaluar në pronësi këto dy muaj partisë së tij Sheshin e Flamurit.

Zv/kryeministrja i kërkon llogari Dritan Lelit se përse sheshi i është dhënë partisë Socialiste/ Zëvendëskryeministrja, Ledina Mandija, në cilësinë e drejtuesit të Task-Forcës është vënë sot në dijeni të shqetësimeve të bëra publike nga një grup të këshilltarëve bashkiakë të subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim, lidhur me mosmiratimin nga ana kreut të Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli të kërkesës së këtij subjekti për përdorimin e sheshit para pallatit të sportit “Flamurtari” Vlorë me argumentin se ky shesh i është dhënë në përdorim një subjekti tjetër politik për periudhën 01.05.2017 – 30.06.2017. Duke pasur parasysh faktin se referuar Kodit Zgjedhor se periudha zgjedhore fillon 30 ditë para datës së zgjedhjeve si dhe me qëllim shmangien e keqpërdorimit dhe keqinterpretimit të aktivitetit institucional të administratës publike, bazuar në pikën 31 të VKM nr. 473, datë 01.06.2017, zv/Kryeministrja Mandija i kërkoi sot Kryetarit të Bashkisë Vlorë vënien në dispozicion të informacionit në lidhje me rastin në fjalë. Zv/ Kryeministrja Mandija me anë të kësaj shkrese kërkon të vihet në dijeni se për cilin subjekt politik është dhënë në përdorim sheshi; llojin e aktivitetit për të cilin është dhënë leja; praktikën e ndjekur si dhe bazën ligjore në të cilën është mbështetur në dhënien e lejes.