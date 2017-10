Skandaloze/Rama e transformon në një përrallë heroizmi, foton zyrtare me Trump

Paloka ironizon Ramën: Kush e di ç’hoqi Trump që të mbushte mendjen për të dalë në foto me të

Në orët e vona të mbrëmjes së të mërkurës, Edi Rama publikoi foton zyrtare me presidentin e SHBA-ve, Donald Trump, për të cilën i kërkoi ushtarëve të tij të propagandës që ta shisnin si histori suksesi, që do të mund të sfumonte vrerin që volli baroni i drogës para një viti. Kryeministri i turpit që promovon diplomacinë e atleteve adidas, tregoi edhe njëherë se për të arritje përbëjnë vetëm fotot e pavlera me liderët botërorë, ndërsa nuk i intereson fare që të përmirësojë imazhin e Shqipërisë së lënë mjerane e të mbushur me kanabis e kriminelë prej filozofisë së tij prej banditi. Është absurde sesi Edvini i Surrelit, ai që doli në CNN për të bilbilosur vargje të porositura sorosiane kundër kandidaturës së Donald Trump, dje në mediat e kazanit i shiti shqiptarëve si triumf një foto protokollare që është e përvitshme për Presidentin e SHBA-ve me çdo lider pjesëmarrës në samitin vjetor të OKB-së. Edi Rama po e shfrytëzon maksimalisht dhe po e transformon në një përrallë heroizmi foton zyrtare me Trump, duke harruar sesi bëhej qesharak gjatë samitit të NATO-s në Maj kur vraponte si karagjoz përmes liderëve të Ballkanit për të dalë qoftë edhe një çast të vetëm përkrah liderit të SHBA-ve, zgjedhjen e të cilit dikur e shihte si një turp për njerëzimin. Fotoja zyrtare e Kryeministrit Edi Rama me Presidentin e SHBA-ve, Donald Trump është komentuar edhe nga deputeti demokrat Edi Paloka, i cili si përherë nuk e ka kursyer ironinë. Reagimi tij duket qartë që është i ndërtuar duke u bazuar tek deklaratat e pashoqa të kryeministri tonë kundër zgjedhjes së Trump në krye të SHBA-ve gjatë kohës kur ai ishte në garë me demokraten Hillary Clinton. “Kush e di ç’ka hequr Trump t’i mbushë mendjen Ramës që të dalë në foto me të… Ka pasur dhe merakun se mos Rama mbante fjalën dhe prishte marrëdhëniet me SHBA pas fitores së tij”, shkruan Paloka në Facebook, duke u përpjekur të theksoj se sjellja e mëparshme e Ramës në raport me Presidentin e SHBA-ve ishte e pamenduar mirë.

Shkëlzen Berisha, ironi me foton e Trump: “Bilali publikon foton e vërtetë me çiftin Trump”

Në një reagim të fundit, Shkëlzen Berisha ka postuar në rrjetin e tij social një foto-montazh të fotos Rama-Trump, me një korrigjim të vogël. Në vend të fytyrës së zonjës Linda Rama, ishte ajo e biznesmenit Bilal Shehu, njeriut që u arrestua nga drejtësia amerikane pasi depozitoi shuma të jashtëligjshme në një fushatë të ish Presidentit Barak Obama, vetëm e vetëm për ti siguruar një foto shefit të Shtëpisë së Bardhë me ish liderin e opozitës shqiptare Edi Rama, sot kryeministër. Asokohe Edi Rama arriti të futej në një aktivitet elektoral të Obamë me ftesën që realisht ishte për bashkëshorten e biznesmenit Bilal Shehu. “Bilali publikon foton e vërtetë me çiftin Trump”- shkruan Shkëlzen Berisha si diçiturë për foton e postuar. Por nuk rrjeti nuk është mjaftuar me kaq. Një tjetër bloger mjaft interesant kohët e fundit në rrjetin social Facebook, Genc Sejko ka sjellë një tjetër version të takimit mes Edi Ramës dhe Donald Trump. Sejko ka publikuar foto nga një takim mes Presidentit Trump dhe disa liderëve afrikanë, dhe Edi Ramën që ka nxjerrë kokën sa për të siguruar një foto të radhës. Po ashtu edhe gazetari Bledian Koka ka ironizuar takimin Rama-Trump gjatë ditës së djeshme kur në vend të fotos në fjalë, ai ka postuar një tjetër mes dhjetëra atyre që Trump ka pozuar me liderët nga e gjithë bota, dhe më konkretisht ajo me Presidentin e Gabonit, Ali Bongo.