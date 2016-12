“S’keni parë gjë akoma” është Erion Veliaj

Planifikimet e plaçkitjes për vitet e ardhshme Edi Rama i ka përqendruar tek “punët” e pambaruara në kryeqytet. Klientela e 20 përqindëshit po pret frontet e reja të zhvatjes, prandaj edhe Erion Veliaj është mishërimi i revanshit qeveritar “s’keni parë gjë akoma”. Për të ruajtur qetësinë e oborrit, edhe vetingu, edhe grabitja e votës bëjnë punë, por gjithçka kryhet në mbështetje të vjedhjes së madhe, e cila planifikohet në Tiranë, me idenë e Edvinit dhe firmën e “Lal Erit”

Erion Veliaj është një kopje e Ramës dhe si i tillë ai rinisi gjithçka aty ku e la Edvini në 2011. Kujtojmë këtu se plani i Edvinit si kryebashkiak ishte gllabërimi i gjithçkaje publike për interesat e xhepave personal. Ndaj me plot bindje themi se planifikimet e plaçkitjes për vitet e ardhshme Edi Rama i ka përqendruar tek “punët” e pambaruara në kryeqytet. Klientela e 20 përqindëshit po pret frontet e reja të zhvatjes, prandaj edhe Erion Veliaj është mishërimi i revanshit qeveritar “s’keni parë gjë akoma”. Është një lojë e zezë që kërkon të kontrabandojë projekte oligarkike nën hundët e shqiptarëve duke i kamufluar me ndërtime që ngjallin ndjeshmëri publike. Përpos një lojë me dinjitetin, është një lojë edhe me jetët e shqiptarëve, ashtu sikundër ndodhi me betonin 11 vjeçar të Edi Ramës, i cili vetëm se shtoi vuajtjet për kryeqytetasit. Edhe pse ka gati një vit e gjysmë në krye të bashkisë Tiranë, Erion Veliaj ia ka dalë më së miri të ec nën hapat e Ramës. Por, teksa dyshja pasurohet me të shpejtë, kryeqytetasit përveçse janë mbushur me propagandë boshe janë duke u fundosur në mjerim dhe varfëri. Veliaj sapo shkeli në karrigen e kryebashkiakut e nisi me çmimin e biletave të autobusit, teksa u zotua se nuk do të ketë rritje të çmimit. Vijoi me taksat duke thënë se do të uleshin dhe qytetarët e Tiranës do të ishin ndër të parët shqiptar që do të paguanin më pak dhe do të merrnin më tepër shërbim. Vijoi me liqenin, ndërsa tha se asnjë pemë nuk do të pritet, por edhe kjo ishte maskaradë e radhës. Po ashtu premtoi se gjatë vitit të parë në krye të bashkisë do të ketë ndalim të ndërtimeve. Por, sot Tirana është kthyer në një kantier të madh ndërtimi, ku më monstruozi është ndërtimi tek stadiumi Qemal Stafa. Erion Veliaj tha se në një vit do të ishte avokat i qytetarëve por nuk ndodhi kështu. Ai dha në mënyrë të paligjshme një koncension në Parkun Rinia duke e kthyer në një shesh betoni për një parkim nëntokësor. Po brenda vitit të parë qeverisës ka bërë krejt të paimagjinueshmen, por nuk mbaroi aty pasi si me fshesë pushoi mbi 500 punonjës së Bashkisë së Tiranës, në UKT e çdo ndërmarrje në pronësi të bashkisë, duke arritur deri aty sa falsifikoi një dokument të Bashkisë së Tiranës. Por, korrupsioni nuk ndalet dhe ka shkuar edhe në shumëfishimin e agjencive të cilat vetëm rrisin taksimin e qytetarëve për të bërë skema vjedhjeje. Tirana parking, një agjensi e krijuar rishtazi edhe sot po grabit qytetarët e Tiranës me parkingun ndërkohë që karta e rezidentit nuk është miratuar akoma. Ndërkohë më e rënda akoma ishte dhënia me koncesion e menaxhimit të mbetjeve për kompaninë Eco Tirana. Kësaj shoqërie Veliaj i dha 49% të aksioneve, pa garë, pa transparencë dhe më pas ishin kushtet e rënda të paligjshmërisë në punën që bëhej në landfillin e Sharrës, ato që i morën jetën 17 vjeçarit Ardit Gjoklaj. Vdekja e djaloshit Ardit është një vrasje e mirëfilltë e cila si çdo vrasje ka autor, atë autorin që tentoi ta mbuloi në pirgun e plehrave trupin e masakruar të Arditit. Pasi është kapur në flagrancë, si përgjegjësi direkt për skemën e Landfillit, që çoi në vrasjen e adoleshentit Ardit Gjokolaj, Erion Veliaj po mban peng drejtësinë, duke u fshehur pas bashkisë. E ndërsa manipuloi dokumentet e ortakërisë së Erionit me firmën “3R”, ditën e djeshme ai zhvilloi një takim me kryeprokurorin e Tiranës, Petrit Fushaj, pavarësisht konfliktit të interesit. Pikërisht takimi mes Veliaj dhe Fushajt në një lokal në Tiranë ka hedhur dyshime se prokuroria është gati për të mbyllur hetimet ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj, duke i arkivuar dhe dosjet ndaj tij. Kjo është drejtësia që don Edvini, një drejtësi që ai vet të ketë rolin e kryegjykatësit, kryeprokurorit dhe krye hetuesit. Një drejtësi që të mbushë pallatin e drejtësisë me miqtë dhe klientët e partisë. Ndaj dhe marioneta e tij, duke qenë shpatull ngrohur veproni i qetë aktivitetin e tij korruptiv. Në një vit e gjysmë Veliaj ka vetëm fjalë dhe asnjë bilanc. Veliaj bën tendera jo transparentë. Firmat nuk konkurrojnë por i jepen në mënyrë të drejtpërdrejtë personave pranë tij, në shkelje të rregullave e ligjeve. Erion Veliaj merret me të dobëtit e të vobektit, duke u përpjekur gjithnjë e më tepër që t’i rëndoj xhepat e tyre ‘të shpuar’. Ky vemje që gjatë gjithë jetës së vet s’ka punuar as edhe një ditë vetme, por që figuron me mjaft llogari bankare, me vila private dhe me automjete luksoz po ia kushton punën në krye të bashksië, sikundër veproj në krye të ministrisë së mirëqenies sociale, gllabërimit të fondeve, kjo edhe kur i duhet të ndyj duart me gjak të pafajshmish. Tenderi korruptiv i radhës që ledhaton miqtë e dyshes në pushtet është dhënë vetëm dje, ndërsa para pak ditësh, Bashkia Tiranë njoftoi papritur dhe në shkelje të ligjit, dëgjesat publike për masterplanin e Tiranës, pa respektuar as afatin e njoftimit dhe pa bërë fare publik masterplanin për të cilin publiku duhet të japë mendime. Ky abuzim i dyshes Rama-Veliaj nuk është i fundit. Duke qenë se këto vite, primare për ta ka qenë shfrytëzimi i postit qeveritar për interes të xhepave personal, të dy janë të preokupuar të marrin sa të mundin, pasi janë të vetëdijshëm se fundin e kane afër.