Sondazhet, gënjeshtra e fundit e Ramës

Falimentimi i qeverisjes dhe dëshpërimi paraelektoral e kanë shtyrë kryeministrin-dezhurn t’i përdorë narko-fondet për projektimin e një realiteti paralel, ku ai është i suksesshëm. Edi Rama po prodhon në një shkallë industriale pseudo-sondazhe që i fërkojnë ambicien për t’u shpallur sulltan i shqiptarëve, por sondazhet e fabrikuara janë gënjeshtra e fundit e një kryeministri që e ka përfunduar karrierën e tij politike

Duke mos pasur alternativë dhe program që do të përmirësojë jetën e shqiptarëve, Edi Rama po paraqitet në këtë fushatë elektorale si politikani më i dështuar në historinë 27 vjeçare të vendit tonë. Duke e ndierë fundin politik, i zënë në panik nga ndëshkimi me votë masive i qytetarëve, kryeministri në ikje, jo vetëm që nuk po prezanton program që do të nxjerrë shqiptarët prej varfërisë dhe mjerimit ekstrem, por po përsërit nga qyteti në qytet, nga mitingu në miting gënjeshtrat të ricikluara qysh prej 2013-ës. I zënë ngushtë nga braktisja e miqve, e aleatëve dhe në masë nga shqiptarët, Rama po financon sondazhe që e nxjerrin atë fitues. Krijimi i idesë tek qytetarët se është duke fituar me rezultat të thellë, nuk është gjë tjetër veçse produkt i fantazisë së tij të sëmurë dhe një gënjeshtër e radhës e Edvinit. Këto sondazhe të porositura nga kryeministri në ikje në fakt nuk përçojnë idenë se Rama është duke fituar, ato tregojnë gjendjen e rëndë psikologjike të tij. Ashtu sikundër në 2013-ën që premtoi shëndetësi falas, 300 mijë vende pune apo rritje të pagave dhe pensioneve. Të gjitha këto rezultuan veçse gënjeshtra e fasada, aq sa këto sondazhe propaganduese që vijnë në moment dëshpërimi të kryeministrit. Veprimet inekstreme të Edvinit të ndërmarra në këto 4 vjet, kanë bindur edhe qytetarët e dyzuar për të mos votuar Ramën. Shqiptarët po e shprehin çdo ditë që nuk e duan më në krye të vendit. Ky kryeministër i turpit që për katër vjet mbajti peng Shqipërinë, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës, e ka të pamundur të mos dalë para shqiptarëve me thesin e mashtrimeve të vitit 2013. Tashmë e dimë të gjithë se ëndrra e kryeministrit është të mbaj pushtetin dhe për këtë i duhen bandat dhe kriminelët, ashtu siç i duhet edhe propaganda e paguar në mediat pronë e tij. Por, në situatën ku gjendemi, Rama po e harxhon kohën duke thënë se do ta mbaj pushtetin dhe se e pret një fitore. Shqiptarët nuk i harrojnë lehtë vuajtjet e katër viteve, ku si pasojë e këtij pushteti kriminal u detyruan të braktisin familje e shtëpi, në kërkim të një të ardhme më të mirë. Ndaj rrenat e recituara për çdo ditë nga dështaku kryeministër, populli jo vetëm që nuk i merr për bazë, por mbi bazën e këtyre rrenave do ta ndëshkojnë fort, duke e hedhur si fundërrinë.