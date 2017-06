Sondazhi final i prestigjiozet gjermane: Më 25 Qershor, Lulzim Basha kryeministër

GfK, një ndër katër kompanitë kryesore në botë për hulumtimet e tregut dhe opinionit, ka vrojtuar sjelljen e votuesve shqiptarë në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme 2017. Vrojtimi më i fundit u zhvillua në periudhën 15-18 qershor 2017. 996 votues, nga e gjithë Shqipëria, u pyetën përmes telefonit, ndërsa rezulton se Partia Demokratike kryeson mbi atë Socialiste dhe shkërmoq shpresat e Ramës për formimin e një kabineti qeveritar vetëm me votat e veta

GfK, një ndër katër kompanitë kryesore në botë për hulumtimet e tregut dhe opinionit, ka vrojtuar sjelljen e votuesve shqiptare në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme 2017. GfK realizoi tre vrojtime të opinionit publik në periudhën maj-qershor 2017, si pjesë e një hulumtimi për të ndjekur në kohë zhvillimin e pëlqimeve dhe të sjelljes politike të votuesve gjatë fushatës zgjedhore. Vrojtimi më i fundit u zhvillua në periudhën 15 – 18 qershor 2017 dhe mati preferencën e votimit. 996 votues, nga e gjithë Shqipëria, u pyetën përmes telefonit për subjektin për të cilin do të votojnë dhe preferencat e tyre partiake. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste janë pothuajse në barazim mes votuesve, me një avantazh të lehtë të PD-së. Nga të dhënat e studimit, një javë para zgjedhjeve, Partinë Socialiste do ta votonin 31.1% e të intervistuarve dhe Partinë Demokratike 31.4% e të intervistuarve. LSI-në do ta votonin 6% e zgjedhësve, ndërsa PDIU-në 1.2% e tyre. Megjithëse dita e zgjedhjeve është shumë pranë, vihet re një numër i lartë i të pavendosurve, votuesve që do të votojnë por nuk kanë vendosur ende se për kë do të votojnë, i barabartë me 20.3% të të gjithë të të intervistuarve. Edhe të pavendosurit ndahen në mënyrë pothuajse të barabartë në preferencën e mundshme mes dy partive të mëdha, respektivisht 14.4% për PS dhe 13.9% për PD. Megjithatë, 58.4% e tyre vazhdojnë të mos kenë ende ndonjë preferencë. Partia Demokratike ka përparësi mes të rinjve të moshës 18 – 34 vjeç, ndërsa votuesit më të shumë të Partisë Socialiste janë mbi 55 vjeç. LSI ka përparësinë më të madhe të saj në elektoratin e përbërë nga grupmosha 23 – 44 vjeç.

Basha: Mediat gjermane e thanë fjalën e tyre-PD e vetmja forcë me plan për ekonominë/ Lideri i Opozitës, Lulzim Basha në mitingun përmbyllës në qytetin e Lezhës, tha se në 25 qershor është dita e madhe e shqiptarëve, dita kur do të ndryshojë Shqipëria dhe jeta e tyre. Basha tha se PD është e vetmja forcë politike në Shqipëri që ka një plan ekonomik për rritjen e ekonomisë së familjeve shqiptare dhe uljen e taksave është forca ekonomike. Kryeopozitari Basha shtoi se plani ekonomik i PD-së ka bërë jehonë edhe në mediat gjermane, të cilat sot shkruanin se e vetmja forcë në Shqipëri me plan ekonomik është Partia demokratike. ‘Ditën e dielë me votën referendare do ti japim fund politikës së vejtur dhje do ti hapim derën republikës së re. Pushteti do të burojë nga vota juaj dhe do të rrëzohet nga vota juaj. Marrëdhënia e qytetarit me pushtetarin për herë të parë do të jetë e një standardi tjetër. Koha e sundimtarëve do të marrë fund shqiptarët do marrin Shqipërinë në dorë. Duke votuar numrin 6-të do ti hapni rrugë ndryshimeve kushtetuese, që do të lidhin votën tuaj me qëndrimin e qytetarëve. 4 vite kaluan, që nisen me premtimet tuaja për 300 mijë vende pune. Rama shkoi nga jugu në veri duke premtuar 300 mijë vende pune, shëndetësi falas, mbështetje për fermerët, ulje taksash për 97 % të shqiptarëve, nuk mbajti asnjë premtim. Zero premtime në 4 vite dhe 16 miliardë euro të shpenzuara. Ai nuk pati kurrë plan për të krijuar vende pune, prandaj rriti energjinë, taksat çmimin e naftës, sepse prioritet i tij ishte luksi për zyrat dhe palmat. 56 për qind e shqiptarëve duan të ikin nga Shqipëria, nuk ka më Shqipëri nëse më shumë se gjysma e braktisin vendin. Nuk keni si ti besoni premtimet e Ramës sepse ai nuk ka plan. Me çfarë plani do ta rris ekonomin, me taksat më të larta në Ballkan. A rritet ekonomia kur çmimi i energjisë, naftës është më i lari në Evropë. A rritet ekonomia me TVSH-në 20%. Edi Rama ju premtoi dhe nuk i mbajti premtimet, e para sepse nuk ju kishte prioritet dhe e dyta se nuk kishte plan. Nuk u mor me motorin e ekonomisë, por vetëm me timonin. Ua thanë sot dhe mediat gjermane se e vetmja forcë me plan ekonomik është Partia Demokratike’, deklaroi Basha.

Kronika – Media gjermane analizon zgjedhjet në Shqipëri: CDU ndihmoi opozitën, pritet një kapitull i ri/Pak ditë përpara zgjedhjeve, një prej portaleve më të njohur në gjermane, “Web.de”, ka përgatitur një analizë për zhvillimet e fundit elektorale në Shqipëri. Shkrimi ka nota optimiste për zhvillimet post zgjedhore në vendin tonë, duke paralajmëruar “një fillim të ri” për Shqipërinë. Në artikull theksohet se partia e kancelares Merkel, CDU, ka ndihmuar opozitën e drejtuar nga Lulzim Basha, për të përpiluar një program fitues ekonomik për Shqipërinë e ardhshme. Sipas “Web.de”, pritshmëritë janë të mëdha që zgjedhjet e 25 Qershorit në vendin tonë, të shënojnë një kapitull të ri për Shqipërinë. “Më së pari janë të huajt që shpresojnë se vendi më në fund të hyjë në një rrugë më të mirë. Kjo për shkak se një sondazh i fundit thekson se 56 për qind e shqiptarëve duan të largohen nga vendi për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike. CDU ka ndihmuar në mënyrë intensive demokratët në opozitë për të formuluar programin ekonomik, që do të krijojë vende të reja pune. Shefi i partisë dhe drejtuesi i opozitës, Lulzim Basha, vizitoi Amerikën pak përpara zgjedhjeve, ku mori edhe urime, thuhet mes të tjerave në këtë shkrim.